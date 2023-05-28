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Появились подробности ночной атаки российских дронов на склад боеприпасов в Житомирской области

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Появились подробности ночной атаки российских дронов на склад боеприпасов в Житомирской области

Появились подробности ночного налета российских дронов-камикадзе на Житомир. Судя по опубликованной информации, нашими был поражен склад с боеприпасами. Это подтверждается вторичной детонацией на месте попадания.


Власти Житомира еще утром подтвердили попадание российского беспилотника, но про пораженный объект распространяться не стали. По словам мэра Сергея Сухомлина, в ходе налета поражено несколько инфраструктурных объектов, обошлось без жертв. Воздушная тревога звучала над городом почти пять чесов, она была объявлена в 1:04 и продолжалась до 6:01.

Хотя власти и попытались скрыть последствия прилета, "добрые" местные жители все равно разместили в Сети фото большого взрыва, прозвучавшего в одном из районов. Как заявляется, после попадания пошла вторичная детонация, столб огня и дыма поднялся выше крыш высоток. Предполагается, что беспилотником был поражен склад боеприпасов. В украинских пабликах разгоняется тема, что там тоже могли храниться снаряды с обедненным ураном.

В то же время, становится понятно, что заявления Генштаба ВСУ о якобы сбитых 52 российских дронах - откровенная ложь, призванная успокоить местное население и показать, что украинская ПВО по-прежнему "эффективна". Между тем, удар по Житомиру показывает, что дроны долетают вглубь территорий Украины, а противовоздушная оборона Украины с ними не справляется. Естественно, какое-то количество дронов может быть сбито, но оно не соответствует заявленным Генштабом цифрам.

Также, судя по появляющимся в Сети снимкам ударов дронов, наши могли модернизировать беспилотники, увеличив массу боевой части до 15-20 кг. Применение доработанных "Гераней" позволит наносить более эффективные удары.
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8 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 18:07
    +2
    Не пронял, какие 20 кг, вроде изначально больше было ))))
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:17
    +2


    Вроде писали о 50 кг ВВ Дрона !

    Или автор имело ввиду «на 15-20кг» ?
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 18:29
      +3
      Надеюсь Вы правы.А автор как говорится не читатель,а писатель
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:20
    +5
    Дроны Geran 2 и барражирующие боеприпасы Zala Lancet — два наиболее эффективных оружия.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:46
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Дроны Geran 2 и барражирующие боеприпасы Zala Lancet — два наиболее эффективных оружия.

      Это вы так считаете, а наше МО думает что это лопата и строевой шаг на парадах.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:28
    +2
    Власти Житомира еще утром подтвердили попадание российского беспилотника

    Вот и славно, вот и хорошо. Точно также и почаще бейте, мужики, всё что считаете нужным!
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:35
    0
    Последнее время подобные сообщения появляются регулярно, радуют и внушают позитивную надежду, что наши нащупали слабинку у неприятеля, да и разведка, видать, качественно изменилась и усилилась.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:53
    0
    Давайте парни: не хотели мира, пусть увидят лицо Беллоны.