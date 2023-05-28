Появились подробности ночной атаки российских дронов на склад боеприпасов в Житомирской области

Появились подробности ночного налета российских дронов-камикадзе на Житомир. Судя по опубликованной информации, нашими был поражен склад с боеприпасами. Это подтверждается вторичной детонацией на месте попадания.
Власти Житомира еще утром подтвердили попадание российского беспилотника, но про пораженный объект распространяться не стали. По словам мэра Сергея Сухомлина, в ходе налета поражено несколько инфраструктурных объектов, обошлось без жертв. Воздушная тревога звучала над городом почти пять чесов, она была объявлена в 1:04 и продолжалась до 6:01.
Хотя власти и попытались скрыть последствия прилета, "добрые" местные жители все равно разместили в Сети фото большого взрыва, прозвучавшего в одном из районов. Как заявляется, после попадания пошла вторичная детонация, столб огня и дыма поднялся выше крыш высоток. Предполагается, что беспилотником был поражен склад боеприпасов. В украинских пабликах разгоняется тема, что там тоже могли храниться снаряды с обедненным ураном.
В то же время, становится понятно, что заявления Генштаба ВСУ о якобы сбитых 52 российских дронах - откровенная ложь, призванная успокоить местное население и показать, что украинская ПВО по-прежнему "эффективна". Между тем, удар по Житомиру показывает, что дроны долетают вглубь территорий Украины, а противовоздушная оборона Украины с ними не справляется. Естественно, какое-то количество дронов может быть сбито, но оно не соответствует заявленным Генштабом цифрам.
Также, судя по появляющимся в Сети снимкам ударов дронов, наши могли модернизировать беспилотники, увеличив массу боевой части до 15-20 кг. Применение доработанных "Гераней" позволит наносить более эффективные удары.