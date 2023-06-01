Кому СВО, а кому мать родная: купите технику с консервации



Источник: rosrezervy.ru

Деньги не пахнут







Источник: rosrezervy.ru







Источник: feniksklub.ru











Источник: feniksklub.ru

«Продаем шасси от БМП-1. Собирались делать под патриотический проект, но до конца не довели. Шасси без двигателя продаётся, в состоянии как есть. Отлично подойдёт под реконструкцию. С документами».

Откуда техника?



Источник: rosrezervy.ru







Источник: rosrezervy.ru