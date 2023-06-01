Кому СВО, а кому мать родная: купите технику с консервации

Источник: rosrezervy.ru
Деньги не пахнут
Чудеса в России подстерегают на каждом шагу. Не успели отойти от подорожавшего в десятки раз обмундирования и аптечек, как всплыли конторы, продающие военную технику с консервации. Одна из них «РосРезервы.РФ», базирующаяся в красивом московском бизнес-центре «Нордстар Тауэр». Доходы от продаж демилитаризованной и выкупленной с хранения техники позволяют содержать недешевый офис. Имеет ли контора какое-либо отношение к Федеральному агентству по государственным резервам или просто Росрезерву, неизвестно.
Ассортимент впечатляет – на официальном сайте «РосРезервы.РФ» можно найти кучу техники, которая сейчас жизненно необходима нашим ребятам в СВО. Есть машины, прошедшие предпродажную подготовку, а есть словно только что с консервации. Например, ГАЗ-66 за 600 тыс. рублей, объявление о продаже которого опубликовано 20 декабря 2022 года. А вот Урал-5557 прошел «полную комплексную предпродажную подготовку» и даже успел засветиться на фирменном YouTube-канале продавцов.
«РосРезерв.РФ» располагает как минимум тремя такими машинами по цене от 2,65 до 3 млн рублей. В наличии, пусть и демилитаризованные, БРДМ-2, БТР-80 гусеничные вездеходы ГАЗ-73 и даже двухзвенный ДТ-30 «Витязь» с экскаватором на корме. Отдельно можно позавидовать наличию множества инженерной техники – здесь и котлованные машины, и траншеекопатели, и путепрокладчики. А также вертолеты и самолеты. Есть даже Ил-76 в состоянии летной годности.
Когда знакомишься с содержимым сайта, не удается отбиться от мысли, что существуешь в параллельной реальности. В этом мире нет ни СВО, ни денежных сборов, когда пенсионеры отдают последнее на дряхлые уазики для фронтовиков. Кстати, УАЗ-469 у «РосРезервов» много – годы выпуска 1973–1993, пробег не более 1 200 км.
Источник: rosrezervy.ru
Если исходить из того, что на официальном сайте «РосРезервы.РФ» публикуется актуальная информация, то складывается очень интересная картина.
Вот, к примеру, объявление о продаже артиллерийского тягача АТС-59, отдельные образцы которых засветились недавно с морскими автоматическими установками. Коммерсанты предлагают приобрести машины сразу с трех дислокацией – ЦФО, ПФО, УФО и Белоруссии. Очень сомнительно, чтобы у «РосРезервы.РФ» были представительства в данных округах – скорее всего, это объявление о прямых продажах с мест консервации. Наивно и страшно представить, чтобы упоминаемая контора организовывала левые схемы перепродажи военной техники прямо с мест хранения, оставляя себе немалый навар. Впрочем, это совершенно невозможно – страна сейчас надрывается в спецоперации, и весь народ как один встал на защиту Родины.
К сожалению, «РосРезервы.РФ» далеко не единственный в деле торговли техникой с военных складов.
Источник: feniksklub.ru
В России, да и в мире удивляются, а порой и посмеиваются над отправкой на фронт откровенно дряхлых Т-55 и Т-62. А вот московский АНО «Военно-патриотический клуб «Феникс» до сих пор предлагает купить Т-80 за 16 млн рублей и Т-72 за 11 млн рублей. Т-62 и Т-55 подешевле – 9 и 8 млн рублей соответственно. «Шестьдесятдвойка», судя по фото на сайте, в наличии далеко не единственная. А вот с покупкой БМП-1 стоит поторопиться – дефицитных машин по 6 млн рублей осталось всего пару экземпляров.
Техника демилитаризованная и продается по запросу на адрес [email protected] Судя по информации на официальном сайте «Феникса», в наличии у коммерсантов присутствовали Т-90 и даже самоходный 240-мм миномет «Тюльпан».
Справедливости ради «Феникс» курирует Фонд помощи детям Донбасса и организовал как минимум четыре гуманитарные поездки в ДНР. Не забывая при этом приторговывать дефицитной в СВО боевой техникой. Открыт сбор на проект «Денацификатор», который формулируется как «многофункциональный социально-политический проект, одной из важнейших тем которого является увековечивание народной памяти героев специальной военной операции». Цель – создать памятник очень непростой стилистики, концепция которого представлена ниже.
Источник: feniksklub.ru
Приобрести технику с консервации можно на сайте Tehclub. Например, вполне исправный и годный КамАЗ-4310 с пробегом около тысячи километров. За миллион рублей предлагают подуставший армейский экскаватор КрАЗ 255 с пробегом 12 тысяч. Под «патриотический» проект готовили шасси БМП-1, но недоделали. В рекламе на сайте написали:
«Продаем шасси от БМП-1. Собирались делать под патриотический проект, но до конца не довели. Шасси без двигателя продаётся, в состоянии как есть. Отлично подойдёт под реконструкцию. С документами».
Откуда техника?
Вернемся к сайту «РосРезервы.РФ» и зададим, наверное, главный вопрос – откуда у торгашей техника?
Сначала коснемся современных машин, срок эксплуатации которых еще не вышел.
Контора, к примеру, предлагает купить Урал-432066 воздухозаправщик ВЗ-20-350. Цена, как обычно, по запросу. Каким образом Урал, выпущенный в 2008 году, оказался не на консервации, а в свободной продаже?
Установка на шасси для заправки самолетов воздухом или азотом вообще родом из 2013 года. На технике муха не сидела. Тем не менее её продали из резерва. Или подарили. Или списали как негодную.
Чуть больше двадцати лет еще одному лоту – топливозаправщику Урал-4320. На сайте армейские седельные тягачи из Миасса в ассортименте 2002–2016 годов выпуска. Что такого критического должно было произойти с новыми машинами на консервации, чтобы они были списаны?
Напомню, сейчас миасский УралАЗ едва справляется с заказами, приходится даже с местным ФСИН договариваться. Заключенных с не тяжкими статьями привлекают к простейшим операциям на конвейере. И это совершенно не гражданские заказы, как может показаться – «Уралы» в большинстве своем идут на спецоперацию.
Источник: rosrezervy.ru
Представим ситуацию, что технику с консервации бизнесмены купили до спецоперации. И сейчас они совершенно резонно говорят – если вы такие умные и сердобольные, купите у нас и отправьте на СВО. Что-то подобное писали в ответ администраторы группы «Военная техника с консервации» в «ВКонтакте» (паблик от «РосРезервы.РФ») на обвинения со стороны читателей. Сейчас все комментарии затерли – в сообществе исключительно деловые беседы.
Но все доводы о закупках с консервации до прошлого февраля разбиваются о новые объявления о продажах. Упоминаемые выше «Урал-5557» появились в группе 10 мая одновременно с обзором в YouTube. Никто в здравом уме не поверит, что «РосРезерв.РФ» купил «списанные» грузовики до февраля 2022 года, а потом полтора года менял электропроводку и патрубки под капотом. Машина взята с консервации в самый разгар спецоперации, обслужена и теперь предлагается всем желающим.
Источник: rosrezervy.ru
В любой другой момент это могло бы показаться демагогией, но пока коммерсанты приторговывают, народ ищет деньги на машины для фронта. Вот и получается, что там, где наш боец мог ехать на демилитаризованной, но бронированной БМП или БРДМ, он вынужден сидеть в видавшей виды «Буханке». Для украинских камикадзе очень лакомая цель, если верить вражеским видеоотчетам.
Кстати, ВСУ и тероборона противника давно изъяла все демилитаризованное и использует на фронте. Неужели в нашей армии все настолько хорошо с броней и техникой, что мы позволяем продавать машины с консервации широкой публике?
Доживем, наверное, до того, что американцы через подставных лиц выкупят боевую технику у российских контор, а потом отправят на Украину.
С рельсов рыночной экономики наша страна не сошла. Хорошо это или плохо, решат в будущем, а пока надо разобраться с описанной выше проблемой. Ясно, что бизнес машины на СВО по доброй воле и бесплатно не отдаст. И рычагов влияния у государства не так много – у нас не военное положение, а специальная военная операция со всеми вытекающими юридическими последствиями. Но сделать все-таки что-то можно.
Во-первых, разобраться с поставщиками техники с консервации. И если позорная практика продажи налево до сих пор присутствует, то это вопрос к военной прокуратуре.
Во-вторых, техника у «РосРезервы.РФ» и прочих приторговывающих должна быть выкуплена на нужды СВО.
Даже поверхностный анализ показывает, что сейчас на торговых площадках России скопилось несколько десятков (если не сотен) вполне рабочих боевых машин и прочей военной техники. А это несколько укомплектованных батальонов. Тыловые рембаты быстро переведут машины из статуса «демилитаризованный» в какой угодно другой.
И наконец, самый пессимистичный для дельцов сценарий – обязательная аренда всего автопарка дельцов на время СВО. Госдума сейчас оперативно принимает резонансные законы. Ничего не стоит принять норму передачи всей военной техники в статусе «на продажу» на нужды Российской армии.
Если у государства найдутся средства, то за деньги по рыночной цене. Если нет, то в обмен на векселя государственного образца, гарантирующие оплату после победы в СВО. Тогда, кстати, немалая часть бизнеса будет кровно заинтересована в положительном для России исходе спецоперации.