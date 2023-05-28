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«Ракета «Кинжал» замедляется при пикировании»: аналитик в США заявил о «недостатках» гиперзвукового оружия

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«Ракета «Кинжал» замедляется при пикировании»: аналитик в США заявил о «недостатках» гиперзвукового оружия

Западное «экспертное» сообщество пытается спасти репутацию американского ЗРК Patriot, который недавно продемонстрировал свою боевую несостоятельность, будучи уничтоженным в ходе удара российской ракеты «Кинжал» в Киеве.


Дэвид Райт из Массачусетского технологического института считает, что «Кинжалы» и гиперзвуковое оружие средней дальности в целом далеки от технологической зрелости и им не стоит отдавать приоритет.

В своих размышлениях, опубликованных в издании Defense News, он исходит из того, что заявления киевского режима о якобы перехвате ракет «Кинжал» с помощью поставленных США Patriot «заслуживают доверия». В техническом аспекте аналитик рассуждает об уязвимости гиперзвуковых ракет средней дальности из-за колебаний в скорости их полёта:

Максимальная скорость «Кинжала» составляет примерно 10 Махов, но она резко падает, когда он начинает проходить через плотную атмосферу, чтобы поразить цель на земле. По моим оценкам, «Кинжал» серьёзно замедляется во время пикирования, давая возможность современным версиям РАС-3 [ЗУР комплекса Patriot] его перехватить.

При этом американский аналитик ссылается на некое «техническое моделирование», которое показывает, что разрабатываемые в США гиперзвуковые ракеты ARRW для ВВС и CPS для флота «могут быть уязвимы для перехвата ЗУР».

С его слов, расчёты демонстрируют, что скорость уменьшается из-за воздушного сопротивления во время фазы планирования, особенно если ракеты значительно маневрируют, и будет падать еще больше по мере погружения в более плотную атмосферу на пути к их целям на земле.



Как считает Райт, эту проблему можно решить только путём увеличения начальной скорости полёта гиперзвукового оружия. Однако это приведёт к более интенсивному нагреву корпуса ракеты, «что является основным препятствием при разработке этого оружия». Кроме того, увеличение скорости скажется на габаритах и весе изделий, ограничивая возможности их размещения на носителях.

Как он полагает, установка силовой установки, такой как прямоточный воздушно-реактивный двигатель, может помочь оружию поддерживать необходимую скорость в фазе планирования. Но эти двигатели вряд ли будут достаточно мощными, чтобы серьёзно противодействовать экспоненциально возрастающему сопротивлению воздуха, возникающему на этапе пикирования, то есть они не смогут компенсировать падение скорости и, соответственно, устранить угрозу перехвата.

Со слов аналитика, эта проблема характерна для любого гиперзвукового орудия, будь оно американского происхождения (а такового пока не существует) или российского и китайского (например, «Циркон» либо DF-ZF). В этой связи он полагает, что в сравнении с баллистическими ракетами средней дальности гиперзвуковые системы не несут никакого технологического прорыва, будучи также уязвимыми для продвинутых ЗУР.

Украинский опыт с «Кинжалом» может стать тревожным звонком для России, который необходимо учесть и в США. Нужно чётко сопоставить реальный потенциал гиперзвуковых ракет и те средства, которые выделяются на их создание

- делает вывод Райт, заявляя о принципиальном недостатке этого боевого средства.


Вся проблема для так называемой аналитики Райта состоит в том, что он строит её на базе заявлений киевского режима и, судя по всему, на той самой фотографии Кличко, стоящего возле непонятного предмета, уж точно не являющегося частью «Кинжала». Соответственно, можно сколько угодного говорить о якобы уязвимости гиперзвуковых ракет, но все эти разговоры воспринимаются не более чем западное самоуспокоение.
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23 комментария
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:37
    +6
    Украинский опыт с «Кинжалом» может стать тревожным звонком для России,...
    Разве не наоборот?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 20:56
      +5
      Скорость Кинжала действительно снижается при пикировании.
      Только пока никто не смог этим воспользоваться. А шанс был. bully
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:56
      +4
      Так пусть дальше сидят без гиперзвука, чего трепаться то? Кинжалы же пачками сбивают, то банку с огурцами в них кинут то плюнут удачно, то складом с боеприпасами, то самим петриотом на земле.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:38
    +2
    То что он замедляется на конечном участке и без него известно, но это никак не может помочь ПРО янки: на данный момент у них нет ЗРК способных гарантированно поразить гиперзвуковую цель.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 20:44
      0
      Кому известно? Он не замедляется, а наоборот ускоряется перед попаданием в цель.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 20:58
        0
        Снижается скорость. Немножко.
        Ведь ГСН в плазме не работает. yes
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 21:04
        0
        Он не замедляется, а наоборот ускоряется перед попаданием в цель.

        Двигатель отключается раньше чем Кинжал попадает в цель. Поэтому всё таки замедляется, но не настолько что бы Patriot мог его легко сбить.
        p.s. Свободно падающая бомба сброшенная с любой высоты не разгоняется до бесконечности, а до некоторой установившейся постоянной скорости зависящей от аэродинамики бомбы.
  3. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 20:40
    +11
    Он считает , что Кинжал замедляется , потому что американская так делает, а ведь несколько лет назад американцами было обьявлено , что русское гиперзвуковое оружие все украдено у США , просто американцы не стали его строить. Сейчас вроде начали , но похоже, что коварные русские украли ВСЮ документацию , американцам ничего не оставили, приходится с трудом по памяти восстанавливать , никак не построят. Время от времени у нас ловят шпионов , пытающихся выкрасть все обратно laughing
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:57
      0
      У них так же быда украдена вся документация по програме Аполон и ракетостроении...
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 21:07
      0
      несколько лет назад американцами было обьявлено , что русское гиперзвуковое оружие все украдено у США ,
      просто американцы не стали его строить.

      а ссылочки можно? на оба тезиса. что-то ничего нет в поисковике
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:42
    -2
    по идее, сбить можно все что угодно
    они же в любом случае сбиты по итогу, самими целями
    противоракеты фактически и представляют из себя изменение уровня моря, пытаясь поставить цель/стену осколков перед ракетой выше
    повышение скорости только снижает вероятность этого, но все же
    это приведёт к более интенсивному нагреву корпуса ракеты

    тоже да, образование плазмы, что ослепляет наведение ракеты. ей необходимо замедляться при подлете и остывать, что повышает шансы ее сбить
    и если не подловить в этот момент, то потом снова пикирование - уже почти бесполезно.

    вся штука в скорости подготовки к противодействию, как понимаю
    или придется постоянно светить небо и засвечивать себя уже для других ракет
    и меньше гарантий результата
    Это все на противоходе. А вот догнать ее точно сложно
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 20:47
      +2
      Один из секретов нашего гиперзвукового оружия - как оно наводится сквозь плазму. Если бы все было так, как считают на основе открытых данных, то такой гиперзвук или уже давно был бы у всех , или и у нас его не было бы.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 20:55
        0
        и как "оно наводится сквозь плазму" ?

        вместо научных статей тут б-менее норм выжимка
    2. agond
      agond Сегодня, 21:06
      +1
      То, что замедляется, а не ускоряется ,это понятно и без аналитиков , вопрос на сколько, и на каких высотах начинается падение скорости , в википедии пишут максимальная горизонтальная скорость на маршруте 4 км/с на высоте 20 км ..Не зная какой минимальных радиус изменения траектории возможен при вертикальном маневрировании на таких скоростях нельзя оценить замедление..
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:45
    0
    обкакались жидко!? laughing ....теперь можно и сказки "Андерсона вспомнить" yes ...тяжело конечно принять то....что система полное "творение человечества" laughing Котировки акций американского концерна Raytheon, производителя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Patriot”, снизились уже на более 7%
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:48
    0
    Засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч!? В стул, на котором неизвестно кто сидит!?
    ©
    Почти как в "12 стульев" - засадить 32 ракеты, на $250 млн. неизвестно куда.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 20:53
    +1
    По моим оценкам, «Кинжал» серьёзно замедляется во время пикирования,
    Что то мне кажется, что тут пресловутые "трудности перевода". Профессор не может не знать, что на пикировании, скорость не может резко снижаться, хотя бы за счет ускорения свободного падения, что отлично демонстрируют боеголовки МБР, которые движутся по баллистической траектории, они то к цели на Земле прилетают на гиперзвуковой скорости. Но ракеты типа "Кинжала", то есть аэробаллистические, да могут перед пикированием, снизить скорость, чтобы ракета произвела последнее ориентирование и нашла цель, но последнее пике они осуществляют с ускорением.
  8. егерь650
    егерь650 Сегодня, 20:56
    0
    То что на замедляется есть и не только очень подробно про нее
    https://m.youtube.com/watch?v=1e13SIh51wk&feature=youtu.be
  9. PPD
    PPD Сегодня, 20:58
    0
    Да уж!
    А давайте сейчас все обсуждать, что там Райт брякнул!
    Уууу еще ведь и Джон есть- про него написать надо.
    А уж про Агату и аспоминать не стоит
  10. Агарков
    Агарков Сегодня, 20:59
    +1
    Ну правильно - из плазменного мешка не сильно скорректируешься так-то.
  11. dementor873
    dementor873 Сегодня, 21:00
    0
    Что-то мне подсказывает, что имея одни и теже сплавы при разработке у тебя и противника, падающий чугуний будет быстрее, чем взлетающий. Гравитация, будь она неладна.
  12. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 21:01
    0
    «А ещё они тебя назвали же́лтым земляным червяком!»
    ©
    «Маугли»
    wassat
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:09
    0
    Die Höchstgeschwindigkeit des Dagger beträgt ungefähr Mach 10, diese fällt jedoch stark ab, wenn er beginnt, durch die dichte Atmosphäre zu fliegen und ein Ziel am Boden zu treffen.


    Na klar...von Mach 10 auf Mach 8,5...!!!?

    Das ist immer noch 5 mal zu schnell für die Ami-Patrioten...!!!

    Hört sich an wie das Pfeifen im Walde, um das örtliche Publikum
    zu beruhigen...!!!?
    Wenn die Amis solche "Analysen" raushauen, scheint Russland
    alles richtig zu machen...!!! good