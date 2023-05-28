«Ракета «Кинжал» замедляется при пикировании»: аналитик в США заявил о «недостатках» гиперзвукового оружия

Максимальная скорость «Кинжала» составляет примерно 10 Махов, но она резко падает, когда он начинает проходить через плотную атмосферу, чтобы поразить цель на земле. По моим оценкам, «Кинжал» серьёзно замедляется во время пикирования, давая возможность современным версиям РАС-3 [ЗУР комплекса Patriot] его перехватить.

Украинский опыт с «Кинжалом» может стать тревожным звонком для России, который необходимо учесть и в США. Нужно чётко сопоставить реальный потенциал гиперзвуковых ракет и те средства, которые выделяются на их создание