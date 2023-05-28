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Губернатор Белгородской области Гладков: В атаке на Грайворонский район участвовали поляки и американцы

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Губернатор Белгородской области Гладков: В атаке на Грайворонский район участвовали поляки и американцы

В атаке украинской диверсионной группы 22 мая на Белгородскую область участвовали не только украинцы и несколько вырусей, но и поляки и американцы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на рассказы местных жителей из приграничных сел.


Украинская ДРГ, действовавшая под "чужим флагом", включала в себя иностранных боевиков. По слова раненой женщины, которую в заложниках держали члены ДРГ, среди них были поляки и американцы. Какое количество иностранцев было в группе в общем, она не знает.

Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы

- приводит губернатор слова женщины.

22 мая 2023 года на территорию Белгородской области, сбив пограничный пункт "Козинки" в Грайворонском районе, проникла диверсионная группа украинской армии, действующая под чужим флагом. Как утверждали в Киеве, Украина не имеет никакого отношения к действиям этой ДРГ, в ее составе, якобы, только "российские партизаны". На самом деле провокация проводилась под руководством ГРУ МО Украины, в состав группы входило всего несколько "вырусей", которых взяли "для картинки" и после фотосессии вывезли обратно на территорию Украины.

К вечеру понедельника стала появляться информация, что группу ВСУ практически уничтожили, часть бронетехники подорвали, другую взяли в качестве трофеев. По одной информации, противник потерял примерно 40 человек, по другой, озвученной Минобороны - свыше 70-и.
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30 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:12
    +6
    Это ли не повод ударить по Польше, и не говорите про 5-ю статью НАТО, я вам могу про Конституцию России рассказать, где четко прописано, что граница священна и не прикосновенна, а жизнь россиян бесценна, есть даже должность гаранта Конституции !!! Совершена прямая агрессия против России и хватит болтологии про изучение ситуации и глубокой озабоченности .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:21
      +5
      Silver99 hi, 99%людей на этом сайте это прекрасно понимают и скажут как с этим бороться, только никто из тех кто реально может, их не услышит или сделают вид что не слышут, свои у них ТАМ игры престолов.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 19:54
        +5
        противник потерял примерно 40 человек, по другой, озвученной Минобороны - свыше 70-и.

        А можно выложить фото этих от сорока до семидесяти личностей, для напоминания остальным, что кто нам с мечом придёт, тот от меча землю и удобрит.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 20:14
      +3
      Цитата: Silver99
      Это ли не повод ударить по Польше, и не говорите про 5-ю статью НАТО

      Нет и дело тут не в пресловутой 5-ой статье. Даже если нашим удалось бы захватить их живьем, то власти Польши бы просто отказались бы от них, объявив их "гусями войны"...
      Так бы поступили бы и наши власти, попадись наши спецназовцы, а что это были они у меня сомнения нет... "Большой политик" строится на костях верных ему солдат.
      Меня же больше заинтересовали кадры, где на этом пункте был показан убитый наш солдат или сотрудник, вот трудно сказать, он был одет в форму старой советской расцветки погранвойск. Но он явно был не стар и убит выстрелом в затылок, сидящем на кресле в кабинете... И у меня сложилось мнение, что ДРГ туда проникла то тихо, как ей и положено, пока тот, кто должен был вести наблюдение за внешней обстановкой спал. И вот стоило бы разобраться, он сам на это пошел или кто то, что то ему в еду подмешал... Вопросов то реально много и не только к большим начальникам,но к конкретным исполнителям...
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 19:12
    +1
    украина страна большая и кого в ней только нет))это нам то корейцы то китайцы то белорусы готовы подставить плечо(( а чубатым помогает немало
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:23
      +1
      Тут дело в том, что на территории Польши расположены центры подготовки и перевалочные базы оружия которым совершается агрессия против России, скажите долго ли тот же Израиль раздумывает о нанесении ударов по Сирии или Палестине под предлогом уничтожения центров подготовки или аэродромов с оружием направленным против них, даже теоретически? То то и оно, и никто в мире даже не встрянет против них, защита своих границ не должна буть пустым звуком.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:14
    +7
    Знаете мне с высокой башни кто там был в этой (цензура) почему они ушли вот вопрос, или сенсация что в ВСУ воюют амеры и поляки, для чего конкретно данная информация?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:22
      +2
      На территорию терроризма(бывш.Украина)сьехалось утырков со всего света.Вообще,к чему это заявление губернатора?
    2. barclay
      barclay Сегодня, 19:22
      +4
      Цитата: Ропот 55
      ...почему они ушли вот вопрос

      Ответ прост: они к вылазке готовились во всех деталях (и пути отхода и артподдержка и пр.) , а мы, к сожалению, готовы не были . И это, не смотря на то, что это был не первый случай набега на нашу территорию.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:26
        +2
        barclay hi, и от осознания этого на душе ещё горче становится.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 20:37
        0
        "а мы, к сожалению, готовы не были ."
        Ну да, это ж не у нас год с лишним сво идёт, а у пингвинов в Антарктиде.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:20
    +3
    При любом составе и численности этой банды, можно сделать вывод- наша граница защищена слабо, разведка на сопредельной стороне в том числе и агентурная- не эффективна , деньги отпускаемые на обустройство границы по всей видимости используются не по назначению, а скорее всего - разворовываются .
    1. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 20:12
      -1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      используются не по назначению, а скорее всего - разворовываются .

      Губернатор Ленинградской области создал Фонд поддержки мобилизованных и отправил собранные деньги в районы СВО.
      Но
      треть пожертвованных в фонд денег так и не дошла до мобилизованных.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 20:38
        -1
        Вы не поверите, но по нашим законам фонды имеют право тратить на себе, вот запамятовал, но, кажется, до 40% собранных средств. Вот как-то так.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 20:54
          0
          Цитата: AdAstra
          по нашим законам фонды имеют право тратить на себе

          20% от нецелевых пожертвований.

          Цитата: Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

          Статья 16. Имущество благотворительной организации
          ...
          4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной организацией этого пожертвования...

          Цитата: AdAstra
          по нашим законам фонды имеют право тратить на себе... до 40% собранных средств

          Прикольные у вас законы. yes laughing
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:24
    +7
    МО обосрались по полной.Мех.группа но не как не ДРГ белым днем вошла на территорию РФ в три села.Хорошо не устроили террор ,а убили мужчину у которого нашли флрму тер. обороны,жену ранили и держали в заперти.Вот она и рассказала о иностранцах.Дальше сам генерал Лапин руководил "ликвидацией"прорыва,а утром МО сообщила о 70 убитых.На самом деле в разы меньше ,остальные 3 группы ушли назад на территорию врага.Лишь одна группа была блокированна в церкви,где и уничтоженна.Брошенная техника пошла как уничтоженная,хотя враги ее бросили заранее и захватывали гражданские авто для передвижения.Твари "распиарили"свою акцию устрашения по ТВ.И все "благодаря"безпомощности московских правленцев.Танки ,самолеты,вертушки,спец.наз все было,но поздно
  6. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:25
    +3
    Гарант безопасности ПУ обещал защитить Российские территории.Что то слова его как всегда с делом расходятся.Ни одного обещания не выполнил за всё время!
  7. Million
    Million Сегодня, 19:26
    -1
    Ну вот,американцы вторглись на территорию России.Пусть наемники,пусть ненадолго,но факт -есть факт.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:39
    0
    А документы убитых о чём говорят? Были там поляки и янки?
  9. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:45
    +1
    Как может быть, что не оказалось ни одного пленного!? Ни кого не захватили, даже раненог ни одного! Очень странная ситуация. На каком немысленно далёком расстоянии от прорвавшегося врага находились наши войска, что враг отходя, смог забрать всех раненых?
    Нам показали сложенные рядком трупы и поражённую вражескую технику, а где на ней/в ней вражеская кровь и вылетевшие мозги?
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 19:54
      +2
      Ставя минус сами себе ответьте на вопрос, разве не странная ситуация, что не оказалось ни одного пленного, даже раненого пленного при прорыве, порядка 100 врагов, по которым которым била артиллерия ... Это не группа диверсантов, это, практически рота. Для вас такая ситуация естественна и вопросов не вызывает?
    2. бухач
      бухач Сегодня, 20:02
      0
      Вы чего такой кровожадный,одних трупов ваи мало ещё и кровь с мозгами подавай,в инете полно таких картинок со всякими подробностями,но подобное зрелище только на любителей а не для широкой публики.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 20:11
        +2
        Ну это же пропаганда, ибо просто заявить никто там на западе или украине особо не поверит, а вот если больше видео и фото фактов тем сильнее наша правда. Увы, пока заявления больше не словах, ну и скорее всего предъявить то ничего больше.
      2. VicVic
        VicVic Сегодня, 21:00
        -1
        Дело не в кровожадности. Остаточные следы экипажа, это частичное косвенное подтверждение того, что всё было, как нам рассказывают. Также, как наличие пленных позволило бы иметь более-менее понятную картину произошедшего.
        Получается, что поражённая техника, была, вероятно, без экипажа, т.е. не использовалась врагом. Пленных и раненых пленных нет, вероятно потому, что наши войска пришли настолько поздно, что у врага было достаточно времени, чтобы эвакуировать всех своих раненых.
        В чём заключалось отсечение врага, о котором нам рассказывали? Видимо не было даже боевого соприкосновения, наши войска пришли на поле брани, когда уцелевшие враги уже уехали домой, увозя своих раненых.
        Ещё вопрос, почему не преследовали отошедшую группу до пленения или уничтожения? Конечно, пять бойцов во главе с целым генералом Лапиным не могли ни отсечь, ни приследовать.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: VicVic
      а где на ней/в ней вражеская кровь и вылетевшие мозги?

      Ну да... без мозгов оно несчетово, конечно... yes laughing
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:01
    +3
    По одной информации, противник потерял примерно 40 человек, по другой, озвученной Минобороны - свыше 70-и.

    Если бы говорящие показали тушки убитых диверсантов, то и не приходилось бы гадать кто прав.
  11. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:02
    +3
    Да хоть зимбабвийцы с туарегами.Слабая попытка переключить внимание на "негодный объект".Мало того,что нет пленных и раненых,так и число убитых не подтверждено ни чем.Провал опять пытаются замазать.С другой стороны,если его слова обоснованы,то надо вызывать послов Польши и США на ковер в МИД.Сплошной информационный шу,а выводов и дела нет.
  12. seacap
    seacap Сегодня, 20:44
    +4
    Во-первых, достали наши "одаренные" из всех каналов СМИ, из каждого утюга орать про ДРГ, прежде чем рот открыть, хоть бы азы терминологии освещаемого вопроса на уровне детского сада узнали. А то взяли моду на грани идиотии, все как мартышки, девиц с макияжем девушки на панели, военкорами пачками забрасывать на фронт (сомнительные лавры Куксенковой спать не дают, да и "корочки" с привилегиями очень хочется?), которые не имеют малейшего представление о том, что пытаются рассказать с видом на грани истерики, совершенно не ориентируясь ни в технике, ни в обстановке, с трудом понимая куда попала и старательно со всей возможной бестолковостью путается под ногами в/с, которые ее в душе проклинают (сам знаю лично о чем говорю).
    Довожу, просто и понятно на доступном языке, кто понимает значение русских слов и предложений, сложенных из них. ДРГ- это диверсионно-разведывательная группа, в зависимости от боевой задачи 5-10 человек, для СКРЫТНОГО действия в тылу противника, т.е. скрытно (если не понятно, то чтобы никто не увидел, не унюхал, ни одна собака не тявкнула и т.п.) проникновения на сопредельную территорию с целью разведки или диверсии на указанном объекте, а главное, скрытной эвакуации "домой".
    В данном же случае, это была полноценная войсковая операция, полноценным усиленным "броней" подразделением, при поддержке авиации и артиллерии, со всем сопутствующим "сопровождением" боевого обеспечения. Следовательно, отражать вторжение должны и обязаны общевойсковые подразделения "по полной программе", согласно БУ "РККА" с авиацией и артой, под единым командованием общевойскового командира и согласно отработанных заранее планов. Всякие рассуждения "диванных стратегов и пр. кухонных аналитиков" по поводу территориального ополчения, нацгвардии и пр. "охотничьих и заготовительных хозяйств"- бред сумасшедшего, совершенно не представляющего сути вопроса или компьютерного гемейра, потерявшего связь с реальностью, не понявшего в каком он мире.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 20:53
      +1
      Чёткий и все по полочкам разложивший комментарий, который один заменяет все остальные. +1000.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 20:50
    +1
    Ну и что, какая разница, кто там был, или губернатору было бы легче если бы там были только ххлы? Тут нужно говорить о том, что граница у нас решето, а озвученные до этого 10 млрд на её укрепление ушли явно куда-то не туда.