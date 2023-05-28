Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы

В атаке украинской диверсионной группы 22 мая на Белгородскую область участвовали не только украинцы и несколько вырусей, но и поляки и американцы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на рассказы местных жителей из приграничных сел.Украинская ДРГ, действовавшая под "чужим флагом", включала в себя иностранных боевиков. По слова раненой женщины, которую в заложниках держали члены ДРГ, среди них были поляки и американцы. Какое количество иностранцев было в группе в общем, она не знает.- приводит губернатор слова женщины.22 мая 2023 года на территорию Белгородской области, сбив пограничный пункт "Козинки" в Грайворонском районе, проникла диверсионная группа украинской армии, действующая под чужим флагом. Как утверждали в Киеве, Украина не имеет никакого отношения к действиям этой ДРГ, в ее составе, якобы, только "российские партизаны". На самом деле провокация проводилась под руководством ГРУ МО Украины, в состав группы входило всего несколько "вырусей", которых взяли "для картинки" и после фотосессии вывезли обратно на территорию Украины.К вечеру понедельника стала появляться информация, что группу ВСУ практически уничтожили, часть бронетехники подорвали, другую взяли в качестве трофеев. По одной информации, противник потерял примерно 40 человек, по другой, озвученной Минобороны - свыше 70-и.