После взятия Бахмута оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца»

После овладения Артёмовском бойцами ЧВК «Вагнера» последовала масса заявлений западных политиков и деятелей киевского режима о низком стратегическом значении этого населённого пункта. Однако фактически он играл ключевую роль в организации ВСУ обороны на территории между Славянском и Горловкой, в связи с чем его потеря способна привести к обрушению фронта на значительной оперативной глубине.- отметил руководитель «Оркестра» Евгений Пригожин.По всей видимости, речь идёт о том, что указанные города и посёлки не имеют таких мощных оборонительных позиций, которые киевский режим создавал в Артёмовске на протяжении многих лет, превратив его в итоге в сильнейшую «цитадель». Поэтому развить наступление на этом направлении будет гораздо легче.С его слов, после преодоления рубежа обороны ВСУ, выстроенного вокруг указанных населённых пунктов, возможен решительный бросок в сторону Днепра с овладением всего левобережья.