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«Оперативный простор открыт»: Пригожин заявил о возможностях для развития наступления после освобождения Артёмовска

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«Оперативный простор открыт»: Пригожин заявил о возможностях для развития наступления после освобождения Артёмовска

После овладения Артёмовском бойцами ЧВК «Вагнера» последовала масса заявлений западных политиков и деятелей киевского режима о низком стратегическом значении этого населённого пункта. Однако фактически он играл ключевую роль в организации ВСУ обороны на территории между Славянском и Горловкой, в связи с чем его потеря способна привести к обрушению фронта на значительной оперативной глубине.


После взятия Бахмута оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра, то есть «донбасского кольца»

- отметил руководитель «Оркестра» Евгений Пригожин.

По всей видимости, речь идёт о том, что указанные города и посёлки не имеют таких мощных оборонительных позиций, которые киевский режим создавал в Артёмовске на протяжении многих лет, превратив его в итоге в сильнейшую «цитадель». Поэтому развить наступление на этом направлении будет гораздо легче.

С его слов, после преодоления рубежа обороны ВСУ, выстроенного вокруг указанных населённых пунктов, возможен решительный бросок в сторону Днепра с овладением всего левобережья.
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46 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:32
    +4
    Хорошо,если так.Но,все же надо понимать,что и Краматорск и Славянск очень серьезный орешек,и до них еще дойти надо
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 19:37
      +5
      Я уверен, что Пригожин понимает это и не только...
      Этот человек, как никто другой, знает, что говорит. Уже не раз доказал это.

      Я к Пригожину вначале скептически относился. Но его дела говорят сами за себя.
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 20:16
        +4
        Цитата: Anarchist
        Я уверен, что Пригожин понимает это и не только...
        Этот человек, как никто другой, знает, что говорит. Уже не раз доказал это.

        Я к Пригожину вначале скептически относился. Но его дела говорят сами за себя.

        Вы это серьезно? Это человек наговорил кучу всего противоречащего друг другу, причем в промежутке несколько месяцев. То Бахмут имеет стратегическое значение, то не имеет никакого значения, то после взятия открывается оперативный простор. если открывается, то имеет стратегическое, но всего в начале месяца он говорил, что Бахмут ничего не значит. Я в отличие от вас не верю ему от слова совсем! Он свою копну молотит и пиарит себя направо и налево.Вы видно просто в людях не разбираетесь. Но много чего правильно говорит, но для чего? Здесь собака и зарыта. Кстати, уверен, что он рвя рубаняху у себя на груди действует согласованно с Кремлем. И убийство Берега ему вряд ли простят не вагнеровцы. Убивал не он, естественно и не по его приказу, но он это все замял, а здесь без выходов на Прокуратуру, МО не получится.
        Вообще я удивляюсь наивности людей по жизни, хоть что с ними делай, все равно уши будут развешивать!))))
      2. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 20:35
        +1
        "Я к Пригожину вначале скептически относился. Но его дела говорят сами за себя." Дела не его, а ЧВК Вагнер, знак равенства ставить не стоит.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 20:22
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошо,если так.

      Нет, к сожалению, но это сейчас не так.
      Во-первых, за то время, что возились с Артемовском, противник успел усовершенствовать свою оборону в районах западнее и севернее.
      Во-вторых, сейчас туда согнано очень много украинских войск. Американцы оценивают их численность от 60 000 до 100 000 человек, они же готовились окружить Артемовск сами. И даже если этих войск там сейчас меньше, в пределах 50 000 , то это много. Учитывая, что это части готовившиеся для наступления, а не просто терробороновское "мясо".
      Так, что г-н Пригожин сейчас выдает желаемое за действительное. Играя свою роль в "борьбе башен Кремля"
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:39
        0
        Как максимум Часов Яр с Константиновкой взять можно. И то как Вы правильно говорите - всу на скоротечный наступ рассчитывали, на первом этапе хорошо, что наши устояли. Там всушники как грибы после дождя сейчас. Дальше наш ход
    3. monetam
      monetam Сегодня, 21:01
      0
      Пригожин просто троллит Министерство Обороны, на волне славы от своего успеха:" Ну вот , я после тяжёлых боёв взял Соледар и Бахмут! А что вы возьмёте без помщи Вагнера?"
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:33
    0
    Министерство Обороны должно каждый день молиться, что есть Пригожин и ЧВК "Вагнер", желаю мужикам беречь себя и новых им побед !!! Еще раз убедился, что Патриот своей Родины не тот кто громче всех на патриотических концертах горлопанит или по заграницам тыриться, а тот кто даже с судимостью ее не бросает и отдает самое ценное, свою жизнь. Спасибо !!!
    1. Гео73
      Гео73 Сегодня, 19:59
      +3
      Пригожин не альтруист-фанатик, возможно его интерес на данный момент - уйти ЧВК с Артёмовска. Пусть мол МО отдувается. МО этого, возможно, не желает и Пригожин своими обращениями имеет цель достучаться до власти, с тем чтобы выполнить программу минимум. Далее? Он не бедный, но не вхож. А, возможно, желает. Скоро выборы, и вся суета около. И сейчас надо, возможно, быть у истока влияния на принятие решений. В то же время, работа хлопцев хорошая
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 20:10
        -2
        Возможно в прошлой жизни вы так же недоверчиво смотрели на Жукова Георгия Константиновича, возможно и желали ему лично неудач, просто хотел напомнить, что причина появления нас в этом материальном мире - это ЗАВИСТЬ, от которой следует избавится, что бы "похорошело".
        А возможно это плод моей фантазии, всё возможно!
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 20:38
          +2
          "А возможно это плод моей фантазии, всё возможно!" А возможно, Маршал Победы в гробу перевернется от ваших сопоставлений.
        2. алексеев
          алексеев Сегодня, 20:45
          +2
          "...возможно, это плод моей фантазии..."
          Пригожин, по всей видимости незаурядный руководитель. И пиарщик тоже. Если раньше Ахмат - сила!, то нынче стало без Вагнера никуда. wink
          Но даже "простые" люди не должны быть просто пиплом, который хавает все подряд.
          Во- первых, " ищи, кому выгодно", то есть мотив тов. Пригожина. Уже и стали появляться рекламки в сети: вот дескать, кото нам нужен, этот будет хорошим царем.
          Во- вторых, что это за зверь такой - оперативный простор? И из чего Пригожин сделал вывод, что он. " открылся"?
          Оперативный простор, это вообще-то, когда оборона прорвана на всю глубину и у противника нет серьезных резервов закрыть данный прорыв, а у нас, наоборот, есть мощные силы, которые в прорыв входят. Ну, примерно, в современных условиях для окружения и уничтожения группировки только в Донбассе тысяч 200 солдат и офицеров, тысячу танков пару тысяч ББМ, тысячи полторы орудий и минометов калибром свыше 120-мм, сотни три самолётов и боевых вертолетов. Все это, естественно, боеготовле и снабженное.
          Такая группировка есть и готова выйти на оперативный простор, который, действительно открылся? Ведь за Артемовском оборона укропов, они пытаются ещё контратаковать, у них, пишут, ещё до фига резервов на различных направлениях. Наша авиация не подавила ПВО до конца.
          Так что, с оперативным простором агитация для " некоторых штатских".
          Что же делать? Что же делать!? Для начала, трандеть только по существу, не по принципу я спаситель, а кругом враги. lol
          А нам, как судя по всему и старается делать командование, сосредоточить усилия на уничтожении украинских войск при попытке так называемого. " контрнаступа" и путем огневого поражения их на участках где тактически наступаем мы, а также в тылу и готовить резервные армии.
          Когда в результате понесенных потерь боеспособность укропов резко сократится, тогда и откроется этот самый оперативный простор. Все просто, но как говорил .тов. Жуков, а этой простоте и сосредоточена вся сложность войны
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: Silver99
      Министерство Обороны должно каждый день молиться, что есть Пригожин и ЧВК "Вагнер", желаю мужикам беречь себя и новых им побед !!! Еще раз убедился, что Патриот своей Родины не тот кто громче всех на патриотических концертах горлопанит или по заграницам тыриться, а тот кто даже с судимостью ее не бросает и отдает самое ценное, свою жизнь. Спасибо !!!

      Как наемник , говорящий что их дело убийство и и дела идут хорошо, может быть патриотом Родины? Уже одни его заявления, что он бросит Бахмут и уйдет о многом говорят. Это как в ВОв кокаой нибудь командующий сказал, мне мало снарядов подвозят ( а давали Вагнеру по сравнению с армией по максимуму), Ставка ВК интриги плетет,бросаю условный Воронеж и ухожду в Африку воевать. Как вам такой расклад. Да и воевали там другие, а он пиарил себя! Если вы этого даже понять не в состоянии, то кто вам доктор! В телеге много отзывов о нем людей там воюющих, честно воюющих, зайдите почитайте, может снизойдет тогда!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:48
        +1
        Хочу поддержать Вас. Вагнер сделал своё дело и не более того. Всё это время у них были преференции на поддержку артиллерией и авиацией. Также им создавались условия для того чтобы они могли сосредоточится на узком участке фронта - Бахмуте. Не хочу и приуменьшать их героизма. Они молодцы. Дело своё знают. Но не хочу, чтобы из них идола делали. Тем более это несправедливо.
    3. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 20:34
      0
      Не, как пару дней назад в статье было, в "Вагнере" смерть бойца бьёт по карману начальника, а в ВС РФ начальник личных финансовых потерь в случае смерти бойца не несёт. Так-то это весомый аргумент на тему, где лучше. Это да.
      А вообще святых не бывает, особенно среди миллиардеров и друзей кого надо, как Пригожин. Ну вроде тут у него получается лучше, чем с питанием детей.
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 20:44
        +2
        Цитата: Жгучая_Крапива
        в статье было, в "Вагнере" смерть бойца бьёт по карману начальника,

        После Артемовска видимо начальство осталось без зарплаты.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 20:40
      +2
      Цитата: Silver99
      Министерство Обороны должно каждый день молиться, что есть Пригожин и ЧВК "Вагнер",

      Храни Вас Господь от встречи с некоторыми из них... Не стоит сильно уж их героизировать. К сожалению у этой "вольницы", часто замашки "бандитские". Пообщайтесь с "луганскими", те не в восторге от "вагнеровцев", особенно после темной истории с гибелью одного из офицеров 2 АК, не говоря уж про более ранние "темные дела"
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:54
      0
      Цитата: Silver99
      Министерство Обороны должно каждый день молиться, что есть Пригожин и ЧВК "Вагнер", желаю мужикам беречь себя и новых им побед !!!

      Вот только наступления со стороны МО России не предвидеться. Головы наступающей, пока нет в наличии.
  3. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 19:35
    0
    Можно, конечно можно.
    Быть Пригожину министром обороны, он до Киева доведёт Российскую Армию.
    Но столько палок ему в спицы подкидывают типа радеющие за освобождение Украины от нацистов.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:26
      +2
      Цитата: Старый сержант
      Можно, конечно можно.
      Быть Пригожину министром обороны, он до Киева доведёт Российскую Армию.
      Но столько палок ему в спицы подкидывают типа радеющие за освобождение Украины от нацистов.

      Да зачем министром, сразу президентом, вот это будет фарс! Представляю!))) у нас и так страна уже разговаривать без мата и фени не может, а тут еще и президент такой же!)))) Ну, впрочем , здесь можно пословицу перевернуть наоборот, наш народ заслуживает именно такого президента. А дальше бездна!
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 20:37
      +2
      За сколько лет Пригожин доведет армию до Киева?
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:51
      0
      А может пусть он дальше чвк занимается? Уверены что на министра обороны потянет?
  4. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 19:44
    +4
    Сомневаюсь я, потому что не вижу предпосылок. ВСУ по утверждению самого Пригожина сейчас является обученной, освоившей тактику современного боя, вооруженной по последнему слову техники, мотивированной армией, одной из лучшей в мире. В чем реально её может превзойти ВС РФ непонятно -- отечественные СМИ убеждают в обратном.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 20:17
      -4
      Сомневаюсь я, потому что не вижу предпосылок. ВСУ по утверждению самого Пригожина сейчас является обученной, освоившей тактику современного боя, вооруженной по последнему слову техники, мотивированной армией

      Сомнения уйдут, если сменить верховного на более напористого руководителя, конечно это опаснее, но и надежды на победу побольше.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 20:33
        0
        "Сомнения уйдут, если сменить верховного на более напористого руководителя, конечно это опаснее, но и надежды на победу побольше." ЦРУ рекомедуе...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:53
        0
        И на кого же предлагаете? И уверены, что победу принесёт другой? А не кинет бойцов в убийственную атаку с попаданием в котёл?
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:47
    -3
    Для наступления нужны снаряды их пока нет. Смысла в наступлении нет, так как снарядов нет
    , поддерживать не чем будет
    Надо выждать пока Украина сама пойдет в наступление. Расходы при наступлении то выше. Одно дело в окопе сидеть второе наступать.
    Летом наступать тяжело, тащить боеприпасы, бронижелет. Тут иногда в рубашке идешь жара, а там кто служил знает как в военной форме на жаре ходить
    Наступать надо когда жара спадет, листья опадут.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 20:31
      +2
      "Летом наступать тяжело, тащить боеприпасы, бронижелет. " Стратегов развелось трандец просто в бронИжЕлетах. Вы зимой на учениях бывали или хотя бы в турпоходе на несколько дней? Легко, да, прохладно?
    2. maxvlm
      maxvlm Сегодня, 20:34
      -1
      Летом наступать тяжело, тащить боеприпасы, бронижелет. Тут иногда в рубашке идешь жара, а там кто служил знает как в военной форме на жаре ходить

      Да, да и в окопах кондиционеров не хватает...
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 20:40
      0
      Когда листья опадут, дожди начнутся, потом зима - морозы. Но летом, согласен, наступать тяжело. Вспомнил пробежку на в ОП 1 и противогазе на 1 км.
      1. стар
        стар Сегодня, 21:09
        0
        В противогазе если без заглушки в фильтре (пока никто не видит), то еще куда ни шло, а если с ней, то прибегаешь «мертвый».
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 19:50
    +8
    армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часова Яра


    Краматорск в 2 раза больше Бахмута, Славянск тоже больше. Константиновка одинакового с ним размера. Только Дружковка и Часов Яр меньше будут.

    решительный бросок в сторону Днепра с овладением всего левобережья.


    От Бахмута до Днепра расстояние 250 км.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 19:55
      +6
      Смысл теперь не в лобовых атаках , а в рассечениях и охватах. Как отбивную... по кусочкам резать и глотать.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:51
    +5
    Он и руководитель и основатель и куратор...... А командующий---Д. Уткин, мнение которого публике не интересно....... Как говорится :"интересно девки пляшут".. Не продохнуть уже от "основателя"..

    Пригожин конечно знает, что говорит, но догадываюсь, те кто его распахнувши уши слушают--скорее всего не знают......
    1. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 20:08
      +4
      Цитата: иван2022
      Он и руководитель и основатель и куратор...... А командующий---Д. Уткин, мнение которого публике не интересно....... Как говорится :"интересно девки пляшут".. Не продохнуть уже от "основателя"..

      Пригожин конечно знает, что говорит, но догадываюсь, те кто его распахнувши уши слушают--скорее всего не знают......
      Именно так, а к "распахнувшим уши" плюс ещё те, кто специально раскручивают нового "героя нашего времени"... winked
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 20:20
        0
        те, кто специально раскручивают нового "героя нашего времени"... winked

        Такой образ в СМИ создается достаточно легко, тем более, что англосаксы так много стран развалили. Поэтому не будет удивительно, если этот герой попытается на позолоченном танке пожелает проехать через ворота Спасской башни, ну а рукоплескать ему будут от Киева до Вашингтона. ЧВК- частная военная компания, кто платит деньги, тот девушку и танцует.
  8. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 19:52
    +7
    А я вот не вижу,хоть убей,оперативного простора.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:56
    +2
    Пригошин сколько своих покалечил этими наступлениями.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 20:13
      +2
      У Вас есть какие-то данные сколько на самом деле? В том же духе можно выражаться и командование МО "сколько парней положили", уж точно немало. К чему эти стенания?
  10. Комментарий был удален.
  11. nachkar67
    nachkar67 Сегодня, 20:12
    +1
    В его словах звучит ирония по адресу руководства МО, мол за столько то времени могли бы и подготовить свой мощный удар с серьёзными целями. Что никакого оперативного простора нет, он отлично понимает. А так, с нашей стороны постоянные бодания с непонятными целями, как Марьинка, Белогоровка, Авдеевка (здесь хоть что-то наметилось) и другие "стратегические" цели. Если копим силы, то зачем сразу на нескольких направлениях их истощать в постоянных, практически безрезультативных ударах. Я, лично, непонимаю.
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 20:46
      +1
      Зачем истощать силы в постоянных практически безрезультативных ударах?
      Затем, что кому-то это нужно. Зачем-то.
  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:14
    +3
    Конечно я там со свечой не стоял , но каких-то "мощных многолетних оборонительных позиций" в основной массе Бахмута ,судя по всем видео или фото что я видел - я не наблюдал. Типичный город с типичными жил.бетонками. Возможно эти укрепления были на периферии нас.пункта , но в этом случае мне неясно что происходило все время (и немалое) ,когда эту периферию прорвали и оказались в самом городе.

    Организовать же склады ,проходы и узлы обороны ,дополнительно забетонировать какие-то объекты ,нарыть траншей и навезти надолб можно за очень ограниченный временной промежуток ,при условии (которое пока еще есть) того, что мы не будем щемить вражескую логистику и инфру подвоза.
    Потенциально любой городоК с масштабной бетонной застройкой ,подвалами и канализацией можно так записать "в потенциальный Сталинград" за очень ограниченный период времени,если местность вокруг него будет этому способствовать.
  13. Серьга
    Серьга Сегодня, 20:25
    +1
    Не будет никакого наступления, ибо оно барыгам не нужно. Кто будет руководить? Найдутся генералы, который пойдет против элиты властной и финансовой? Что-то сомнительно. Россия как платила хохлам за транзит газа и проч.,так и платит и плевать на жизн русских солдат.
  14. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:26
    +1
    "После взятия Бахмута оперативный простор открыт, и российская армия имеет все возможности" Оперативный простор открывается тогда, когда внезапно для противника прорывается его основная линия обороны и в прорыв уходят мобильные части. Сейчас после позиционной войны в Бахмуте, можно думать только о том, где по соседству назначить новый Бахмут. Впрочем, Пригожин военного образования не имеет, ему простительно.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:28
    -1
    Укронацисты потому и не идут на контр наступ, что видят оперативный простор открыт: окно возможностей шире у России.
  16. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:52
    0
    Цитата: mixail sherbakov
    А я вот не вижу,хоть убей,оперативного простора.

    Перед вами "дорога смерти" на Часов Яр, что ещё нужно?