Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина как кладбище и ударных вертолетов, и концепции применения

30
Украина как кладбище и ударных вертолетов, и концепции применения

Сегодня в воздухе над территориями, имеющими разнообразные статусы, происходит эпохальное событие для мира военной техники. Фактически приходит в упадок концепция применения ударного вертолета как такового, да и самим винтокрылым машинам достается от души.


Очень сложно сказать, сколько в действительности уже потеряно ударных вертолетов обеими сторонами, объективные источники весьма осторожно высказываются на эту тему, потому что… потому что это война. И, если посчитать в рапортах обеих сторон, то уже уничтожено два количества имевшихся на момент 24.02.2022 года вертолетов по обе стороны.

По крайней мере, еще в октябре 2022 ведомство Конашенкова (Об уничтоженной авиации) заявило об уничтожении 162 вертолетов Украины. Проблема в том, что на начало СВО такого количества вертолетов у ВСУ не было даже с учетом учебных и прототипов. Увы. Поэтому считать потери мы не станем, это дело отдельного расследования, просто возьмем за отправную точку то, что в целом наблюдатели и аналитики говорят о том, что Россия и Украины потеряли в общей сложности около сотни ударных вертолетов.


Это весьма значительная цифра, которая реально заставляет задуматься над тем, насколько далее вертолет вообще будет полезен, поскольку его уязвимости множатся, и боевая машина может просто устареть, как класс.

Конечно, ударный вертолет – он мотивирует, причем, очень серьезно. Вид того, как неспешно (в отличие от самолетов) машина, увешанная пушками и ракетами, отрывается от земли и летит куда-то туда, где станет жарко тем, кто против нас – это действительно впечатляет.


А кто видел, какие «крутилки» может совершать Ка-52, как он «задним ходом» умеет, тот поймет, о чем я. Ну и «нырок» перед тем, как устроить филиал ада на отдельно взятом участке земной поверхности.

Однако уже год (чуть больше), как этот образ несколько потускнел. И ударному вертолету, чтобы выжить, как классу, придется пройти через весьма значительный пересмотр и его самого, и концепции применения.

В чем дело? А дело в развитии ПЗРК. Сегодня лихие кавалерийские атаки ударных вертолетов в стиле советских штурмовиков Ил-2 остались в прошлом. Более того, в СВО мы своими глазами видели «новый» прием – пуляние НУРСами с кабрирования «куда-то в сторону противника». Прием, конечно, да, позволяет сохранить вертолет, не подставляя его под средства ПВО противника. Вопрос точности тут бессмысленно задавать, НАР – она и в Африке НАР, то есть, неуправляемая ракета. У нее и так в случае пуска прямой наводкой с точностью сильно так себе, потому и надо выпускать пачку, авось что-то да попадет, а с кабрирования и подавно…


Бессмысленный перевод ракет, не более того.

Возможно, одним из самых мотивирующих зрелищ на современном поле боя является дружественный ударный вертолет, ощетинившийся пушками, ракетами и снарядами, низко опускающийся, когда он ныряет вперед, чтобы нанести смерть и разрушение врагу.

Но что делать, если в каждом окопе может сидеть боец с ПЗРК и ждать, пока на панели загорится лампочка соответствующего цвета, чтобы нажать на кнопку пуска ракеты?


А когда практика показала, что и ПТУРом можно засветить так, что мало не покажется, то получилось, что вся линия обороны противника просто перенасыщена средствами, способными уронить вертолет на землю. Мы как бы не забываем про малокалиберную зенитную артиллерию и крупнокалиберные пулеметы.

В целом, не важно, сколько вертолетов потеряла Россия, а сколько Украина. Понятно, что Украина меньше, потому что там изначально с вертолетами было все очень плохо.

Проблему для российских вертолетов создает огромное количество ракет класса «земля-воздух» малой дальности, которые НАТО и Запад отправили на Украину. НАТО направило тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, в том числе не менее 2 557 FIM-92 «Стингер» и неизвестное количество ракетных комплексов «Пиорун», «Сунгур», «Стрела-2», «Игла» и RBS-70.


Собственно, российские «Игра» и «Верба» ну ничем не хуже, а только добавляют свою лепту в общую картину.

Вообще, когда у нас родился класс ударных вертолетов? Правильно, во времена американо-вьетнамской войны. Вертолет вообще был весьма успешным средством против слабо вооруженного противника, до того момента, как появились «Стингеры».

Армия США широко использовала вертолеты для перевозки войск на поле боя и обратно, и они часто подвергались интенсивному наземному обстрелу. После первой модификации транспортных вертолетов для перевозки ракет и дополнительных пулеметов армия решила, что ей нужен специальный вооруженный вертолет, способный сопровождать транспортные вертолеты и выполнять роль летающей артиллерии.


Результатом стал вертолет AH-1 «Кобра», который нес 20-мм пушку и 70-мм ракеты. После войны армия адаптировала «Кобру» для противотанковой роли, вооружив ее ПТУРами. В случае Третьей мировой войны и советского вторжения в Европу вертолеты «Кобра» с противотанковыми ракетами TOW могли быстро разворачиваться, чтобы встретить и замедлить танковые полчища Советской армии.

Тем не менее, несмотря на их явные преимущества, возникал мучительный вопрос о том, насколько они уязвимы против современного, хорошо оснащенного врага, такого как СССР. Очень долго этот вопрос оставался открытым, особенно после 1991 года, когда СССР не стало, а вертолеты остались.

Хотя потери авиации США во Вьетнамской войне 1957-1975 годов, при всем том, что Вьетнам не мог похвастаться ни хорошей системой ПВО, ни собственной авиацией (да, СССР сделал много за Вьетнам), но потери в самолетах у США официально 3 374 машины всех марок и типов, в вертолетах – 5 607 машин.


Причем, (нет причин не верить) по данным американцев, основное большинство вертолетом было сбито стрелковым оружием и малокалиберной зенитной артиллерией.

Третьей мировой войны в Европе до 1991 года так и не произошло, и уязвимость ударных вертолетов так и не была полностью проверена. Однако перед войной на Украине появились признаки того, что вертолеты попали в беду: в 1999 году армия США развернула ударные вертолеты в Албании для вмешательства в гражданскую войну в Югославии, но, среди прочего, вертолеты так и не вступили в бой из-за угрозы «огня из стрелкового оружия, зенитных орудий и ПЗРК».

В марте 2003 года, во время вторжения в Ирак, 32 ударных вертолета AH-64 «Апач» поднялись в воздух, чтобы атаковать дивизию Республиканской гвардии Медины. Один вертолет был сбит, а несколько других были тяжело повреждены огнем противника.

Сегодня Соединенные Штаты эксплуатируют 819 ударных вертолетов «Апач» и 91 ударный вертолет AH-1Z, что весьма внушительно как военном, так и в финансовом плане.


Инвестиции в безопасность на приличном уровне, особенно если учесть, что в среднем АН-64 «Апач» стоит около 36 миллионов долларов за штуку.

С экипажем из двух человек вертолет также подвергает опасности этих двух человек, и, как показала война в Украине, экипажи вертолетов, сбитых ПЗРК, часто не выживают после того, как их сбивают. Просто потому, что это вертолеты, хотя тут бы не помешала статистика по Ка-52 с его катапультами. Но ее нет, поэтому остается только прогнозировать.

Если ударный вертолет устарел, есть реальный стимул быстро вывести его из эксплуатации и перейти к чему-то другому — возможно, к вооруженным беспилотникам. Именно таким, какие сегодня используют обе стороны в СВО. По крайней мере, БПЛА способен поразить цель от танка до автомобиля и при этом не подвергать риску жизнь оператора. Это данность сегодняшнего дня.

Ну и конечно, дроны-камикадзе. Новое оружие, которое может сильно потеснить вертолет на поле боя именно за счет своих размеров и не принесения в жертву людей.

Интересный момент.

На начало СВО в распоряжении Украины (ВВС+армейская авиация) имелось 35-37 Ми-24 всех модификаций и около 70 Ми-8 всех типов. Сколько из них было на ходу – неизвестно, но понятно, что в летном состоянии были не все.


За год с лишним Украина потеряла не менее 30 вертолетов, основные потери пришлись на Ми-8.

И, обратите внимание, украинцы не просят вертолетов у союзников. Танки, БМП, САУ, комплексы ПВО, тактические ракеты, самолеты – а вертолетов не просят. Ни одного. О чем это говорит?

Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, считает, что Украина не просит ни одного вертолета, так как они (вертолеты) не смогли показать свою эффективность в условиях противодействия ПВО, особенно МЗА и ПЗРК. Это главным образом говорит об отсутствии интереса, основанного на опыте военного времени.

Интересный расклад, не так ли?

Украинцам, которые имеют 70-100 вертолетов, негде их применять. Что же говорить о США, у которых вертолетов в 10 раз больше? Что станут делать родоначальники ударного вертолетного дела завтра, когда над полем боя станет совсем тесно?

Армия США собирается внедрять систему ALE, которая призвана заменить противотанковые ракеты противотанковыми дронами-камикадзе. В чем разница? Разница в применении. Дрон, в отличие от ракеты, может зависнуть над полем боя вне дальности действия ПВО или вне зоны обнаружения (достаточно высоты в 200-300 метров) и ждать команды оператора, который как раз может находиться в вертолете, играющем роль этакой дрономатки.

Картина вполне вменяемая: вертолет висит на приличном удалении от линии фронта и операторы смотрят на поле боя глазами камер коптеров, которые барражируют в небе над местом боестолкновения. То есть, вертолет играет роль воздушного командного пункта и средства доставки БПЛА к месту применения.

По мере необходимости БПЛА по команде операторов поражают выбранные цели.

Почему вертолет, а не наземный КП? Все просто. Поднятая на 400-500 метров антенна даст большое преимущество как в дальности связи, так и в качестве. Плюс вертолет более мобилен и в случае появления на сцене средств РЭБ, запросто может сменить позицию. Плюс второй момент в таком применении вертолета – это сбор сведений о противнике с беспилотников в режиме реального времени. И корректировка действий противника путем применения осколочно-фугасной или кумулятивной боевой части БПЛА.

Правда, для выполнения таких задач бронированный ударный вертолет с вооружением не нужен. Достаточно транспортной машины.

Но может получиться и так, что ударные вертолеты вернутся в небо над полем боя… в своей беспилотной версии. Современные системы передачи информации могут запросто справится и с такой задачей, что может действительно вернуть вертолету роль ударной машины переднего края. С уменьшением размеров или увеличением возимого боекомплекта за счет систем жизнеобеспечения экипажа и систем управления машиной человеком.

Вполне вариант: либо больше вооружений, либо меньше размеры.

Между тем, испытание беспилотника Air Launched Effects (ALE) уже было проведено с транспортного вертолета UH-60 «Blackhawk». И было проведено успешно. Эти дроны-камикадзе имеют приличную дальность действия в плане управления, а потому реально могут обеспечивать безопасность вертолетов-носителей и собирать данные о противнике.

Военные действия в Украине ясно показали недостатки ударного вертолета в современной войне, в условиях насыщенности линии фронта системами ПВО, ПЗРК и МЗА. И, уверен, скоро все военные аналитики ведущих стран начнут ломать голову над результатами, полученными из Украины. И это нормально, более того, в свое время ударный вертолет был одним из краеугольных камней, на которых строилась противотанковая оборона НАТО против СССР.

Вообще в те времена считалось, что СССР будет действовать огромными танковыми клиньями, что в целом подтверждалось десятками тысяч выпускаемых танков. И это была более чем серьезная угроза. Потому в Европе и США конструкторы лихорадочно работали над ПТУРами и в этом достигли успехов. Потому и строились вертолеты, способные нести ПТУРы и поражать ими танки. Вообще до недавнего времени считалось, что вертолет – главный враг танка.

Но выяснилось, что у вертолета и своих врагов выше крыши. Особенно МЗА и ПЗРК, недорогие и простые, а значит – доступные.

Так что в принципе, пора усваивать полученную из Украины информацию и садиться за переосмысление концепции применения ударных вертолетов вплоть до отмены ее как таковой.

Есть сообщения, что в Китае уже начались работы в этом направлении. Китайские военные очень пристально изучают результаты боевых действий на территории Украины с тем, чтобы вносить соответствующие корректировки. Ведь, что греха таить, НОАК списывалась с Советской армии. Соответственно, вертолетов в сухопутных войсках НОАК более чем достаточно. Около тысячи. И возможно, руководство китайской армии запросто начнет жесткий уход от применения вертолетов к созданию армии беспилотников по образцу и подобию американских ALE.

Здесь стоит сказать глубокомысленную фразу на тему того, что время все расставит по местам. И это будет весьма логично, потому что если ударный вертолет, как оружие, устарел и больше не может выполнять свои функции (а стоит дорого, да и экипаж – дело тонкое и штучное), то его стоит убрать с поля боя за ненадобностью. Примерно так, как были убраны линкоры и крейсера.

Речь, подчеркну, идет исключительно о сухопутных ударных вертолетах. Их коллеги (особенно противолодочные) могут чувствовать себя спокойно, потому что им пока реальной замены не предвидится.


Но во что превратится ударный вертолет завтра, сказать пока сложно. Но можно пронаблюдать все фазы его превращения либо упадка с последующей отставкой.
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru, pvtest.ru, airbase.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:21
    +7
    еще в октябре 2022 ведомство Конашенкова (Об уничтоженной авиации) заявило об уничтожении 162 вертолетов Украины. Проблема в том, что на начало СВО такого количества вертолетов у ВСУ не было даже с учетом учебных и прототипов.

    «Проблема» возникла вследствие замалчивания автором фактов поставок вертолётов на Украину из-за границы.
    Например, Украина получила от Хорватии четырнадцать вертолётов Ми-8.

    И это то, что лежит на поверхности, даже "копать" не нужно. Кто знает, сколько ещё и откуда получила Украина вертолётов ?
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 06:22
      +1
      Цитата: Товарищ
      Кто знает, сколько ещё и откуда получила Украина вертолётов ?


      США могут выкупить у Израиля ударные вертолеты AH-64А Apache для передачи их Украине
      вертолеты Apache первого поколения, которые израильские военные назвали Peten, будут переданы Украине при посредничестве США в обмен на вертолеты Apache варианта Echo.
      Ми-24 из Северной Македонии.Кроме того, две единицы Ми-35 (экспортная версия Ми-24) передала Украине Чехия, у французов просили те пока не дают, вообщем с миру по нитке-голому рубаха.
      В середине января 2023 года агентство Bloomberg опубликовало перечень переданной Западом Украине военной техники. По данным издания, всего с начала специальной военной операции западные страны передали Украине 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.
      Самолеты, вертолеты и дроны: 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии и переданных Украине; четыре Су-25 из Северной Македонии; 20 вертолетов Ми-17 российского производства; 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии; три британских вертолета Westland Sea Kings; шесть вертолетов Камова из Португалии; более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции и еще по одному из Литвы и Польши; сотни американских дронов-камикадзе Switchblade; 415 разведывательных дронов.
      И это только официально, а сколько нелегально через торговцев оружием с использованием мутных схем одному богу известно.
    2. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 06:48
      0
      Часть техники была выведена из строя, ее же еще востанавливают эту технику
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:01
      0
      Цитата: Товарищ
      Кто знает, сколько ещё и откуда получила Украина вертолётов ?

      Хинзирам США передали свежие афганские борта Ми-17В-5.
      Насчет наших потерь в Джанкое недавно открыт мемориал памяти лётчикам 39 отдельного вертолётного полка, погибшим при исполнении воинского долга в Специальной Военной Операции.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 04:29
    0
    СВО не показатель. Те ПЗРК, что имеет ВСУ, наскребли по всему НАТО и им сочувствующим странам. Выскребли запасы до дна, так, что восполнение при имеющихся темпах производства займет годы. Сколько еще есть стран, являющихся любимой наложницей НАТО? А, скажем, Израиль благополучно и вполне успешно кошмарит Хамас и прочих джихадистов в Газе вертолетами. Так что хоронить ударные вертолеты как класс рано. Хотя кой-чего принять на заметку несомненно надо.
    1. Владивосток1969
      Владивосток1969 Сегодня, 06:07
      +1
      А, скажем, Израиль благополучно и вполне успешно кошмарит Хамас и прочих джихадистов в Газе вертолетами.
      То что вы пишете скорее подтверждает слова автора.У этих"ребят" как раз и нет ПЗРК и МЗА.Но черный рынок оружия пополняется и тем ,что поставляется на Украину.Так ,что поживём-увидим.
    2. Sunstorm
      Sunstorm Сегодня, 06:49
      +1
      Ближе к реальности, в наше время всем истерикам в сми "у нас нет снарядов....нет ракет и тд и тп" верить в принципе не нужно. Совершенно уверен что ПЗРК им хватит и на Тайвань и куда будет еще нужно.
  3. Темнухин Антон
    Темнухин Антон Сегодня, 04:29
    +2
    С одной стороны - поводов для раздумий более чем достаточно. А с другой - не зря у военных выработан мощный консерватизм)
    Не стоит спешить отказывать от зарекомендовавшей себя в прошлом техники. Скорее здесь основная проблема в том, что стороны, по разным причинам, не могут в мобильную войну и уперлись в позиционный "Верден", а вертолет такое же средство маневренной войны, как танки и прочая бронетехника.
    Опять же, есть такое чувство, что нашим машинам, скорее всего, очень сильно не хватает ПТУРов третьего поколения, которые расширили бы возможности машины.
    При этом, разумеется, и идея беспилотного вертолета, как платформы для вооружения, достойна внимания (хоть он и будет хуже реагировать на окружающую обстановку, чем пилотируемая машина, особенно с нашей связью), и вертолет КП для дронов камикадзе тоже стоит того, чтобы им заняться (хотя на упомянутых 400-500 метрах такую машину вражеская ПВО дальнего радиуса даже над нашей территорией приземлит).
    Однако, есть опасения, что с учетом экономического кризиса и особенностей национальной работы над ОКР в постсоветский период такие машины мы увидим очень не скоро (в товарных кол-вах особенно) так что "другой техники у нас для вас нет". Продолжим пользоваться советским наследием.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:44
    +1
    Интересная статья, если не считать, что основана на высосаном из пальца утверждении, что закат, вертолеты мол не применяют, ибо ПЗРК... Интересная такая фишка, что ежели покопаться в например видосиках, выкладываемых с СВО, то на одно видео применения самолета приходится чуть ли не полсотни от вертолетчиков. ФБ тот вообще заявил - а что делать, если ВСЮ работу в СВО тащат винтокрылые?
    Ну и из того же разряда опус о том, что вертолетов-де во Вьетнаме сбито вдвое... А вылето-часов сколько у самолетов и вертолетов? Упс. Поздравляем вас, гражданин, как говаривал Коровьев.
    США не применяли вертолеты в Югославии? Это средство-то непосредственной поддержки пехоты? Пеота бои вела? Было кого поддерживать? К тому же, автор, сказав а, забыл сказать Б - это у нас ударный вертолет работает по целям на земле, танки - только одна из целей. а Хоки вообще сугубо под танки затачивались, именно потому на них первым делом впендюрили радар над винтом, а у нас не чесались, к слову, потому же Ми-24 с десантным отсеком, а Хок - без, Хок - охотник на танки, а Ми-24 - бронированная машина пехоты, поля боя и непосредственной поддержки, вместе с транспортом.
    В общем, все пропало, пора вертолеты отменять, ага. Интересно, автор решил, что низко летающие беспилотники не посыпятся гроздьями от РЭБ противодействия, ибо летают низко? А высотные беспилотники с высокоточным оружием - нифига не обеспечат массового применения, и как США в Афгане, придется от высокоточного отказаться в пользу старого, "тупого" оружия?
    1. Мур
      Мур Сегодня, 05:51
      0
      Щаз адепты автора покажут вам как сомневаться в вышеуказанных утверждениях. Самые рано встающие минусование уже начали.
      Отзывы самих винтокрылых? Отчеты у ФБ? Работа по укрепам с кабрирования и с использованием работающей программы прицеливания? Вздор какой...
      Вообще судить о том или ином образце вооружения стоит по окончанию боевых действий, имея на руках статистические данные.

      Когда
  5. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 04:53
    +5
    Адаптировать, а не убирать совсем! У БД в каждом отдельном конфликте - свои особенности. И совсем не факт, что в случае гипотетической войны с НАТО у БД будет точно такой-же сценарий, что и в СВО. Танки, если что, тоже не играют в СВО своей изначальной роли - боевых машин для прорыва обороны противника. Да, танк способен решать большое количество задач, но создавались они именно для атаки. Собственно, и применялись в 1917-м как ударная сила.
    Так что думаю, что хоронить ударные вертолеты рано.
  6. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 05:08
    +3
    Ну тут с автором можно и не согласиться, главная проблема российских ударных вертолетов отсутствие нормальных средств наблюдения и поиска и также наведения ПТУР на дальние дистанции свыше 5 километров. Такой же недостаток имеет НУРС у российских вертолетов имея на вооружение самые мощные С 24 и С 13 они имеют ограниченный дальность стрельбы до 4000 метров если эти недостатки устранить то есть создать НУРС и УРы с дальностью стрельбы свыше 10 километров то ударные вертолеты смогут наносить поражение по окопами и технике противника не входя в зону поражения ПЗРК.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 05:48
      +2
      создать НУРС и УРы с дальностью стрельбы свыше 10 километров то ударные вертолеты смогут наносить поражение по окопами и технике противника не входя в зону поражения ПЗРК.

      А зачем? РСЗО отлично справляются с огнем на такую дистанцию, правда тоже особо не эффективно по окопам, но носитель вооружения стоит не миллиард.
      Трудно заменить ударный вертолет как мобильное средство уничтожения мобильного противника, а не сидящего в окопах.
      Тот же пример рейда ВСУ в Белгородскую область, танки так и уехали обратно и никто не смог их подбить. Вот если бы были легкие поршневые самолеты с низким тепловыделением, сводящим на нет захват инфракрасной головки и высокой маневренностью против оптического сопровождения, а не эти неповоротливые крокодилы, летящие как в замедленном кино. Самолетики, которые меньше вертолетов в два с лишним раза по габаритам и вооруженные не винегретом из пушек, НАРов и ракет всего парой ПТУР, способные взлетать с грунтовой ВПП, то танки бы были уничтожены. Да, БПЛА хороши, но очень медлительно ищут цель, а в ситуации как с ДРГ необходимо иметь очень мобильную и оперативно применяемую технику с управлением человека.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:05
        0
        Цитата: Konnick
        А зачем?

        Вертолет значительно мобильнее, да и не требует дорог, для передвижения,
        Цитата: Konnick
        Вот если бы были легкие поршневые самолеты с низким тепловыделением, сводящим на нет захват инфракрасной головки и высокой маневренностью против оптического

        Как говорилось в известном кино:"Вы ставите нереальные планы..." Низкое тепловыделение - снижение мощности, высокая маневренность - высокая тяговооруженность и тепловыделение.
        В той бы ситуации, ВОЗМОЖНО, себя бы неплохо показали бы ударные БПЛА "Орион"
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 06:24
          0
          Вертолет значительно мобильнее, да и не требует дорог, для передвижения,

          Я же написал
          Трудно заменить ударный вертолет как мобильное средство уничтожения мобильного противника, а не сидящего в окопах.


          Низкое тепловыделение - снижение мощности, высокая маневренность - высокая тяговооруженность и тепловыделение.

          Малый вес, малые габариты скорость выше вертолетной . Мощность и вес в 10 раз меньше, причем мотор поршневой а не гтд. Значит и тепловыделение меньше минимум в 10 раз. А маневренность легкого самолета лучше в любом случае, для уменьшения габаритов можно использовать схему биплана. Типа такого

          Типа такого, с грузоподъемностью 2-ПТУР. Большого смысла иметь и таскать с собой всегда множество вооружений нет. Вооружение на самолете должно быть для определенной задачи, а не на всякий случай и не воэвращаться м полным боекомплектом к пушке и с неиспользованными ракетами.
  7. squid
    squid Сегодня, 05:09
    -7
    да похоже вся фронтовая пилотируемая техника уходит в прошлое. танки, самолеты, вертолеты - все стоит заменить чем то дешевым массовым и дистанционно управляемым. а в обозримом будущем и пехотинца заменят чем-то вроде изделий от boston dynamics с установленным вооружением. финальным аккордом будет переход от дистанционного управления к встроенному искуственному интеллекту. итого - революция в военном деле, перед которой даже изобретение пороха - незначительная частность. кстати, глава американского генштаба уже говорил про это.
    1. Avarron
      Avarron Сегодня, 07:05
      0
      Странно, что заминусили. Это наиболее вероятный сценарий развития ВС любой мало-мальски самодостаточной страны. А уж России с её огромными территориями и мизерным для такой площади населением сам бог велел переходить на необитаемую самоуправляемую боевую технику.
      Единственное, что в России врядли сделают упор на аниматронных и гуманоидных роботов. Наш путь это гусеничные "Ураны" и беспилотные БМПТ. "Фёдор" это болванка для распила, толку от него как от козла молока.
  8. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 05:14
    +2
    Отказались в своё время от развития ствольной артиллерии и отстали порядком и по ракетам и по артиллерии.Надо искать и находить применение всему что может сделать больно противнику.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:28
    0
    Это первая война в которой сошлись равные соперники с равным вооружением, развитой системой ПВО и большим количеством противотанковых средств.
    При этом у обеих сторон отсутствуют четко выраженные конечные цели этой войны. Поэтому идет бестолковый обмен ударами артиллерии с целью уничтожения личного состава противника. Совершенно непонятны задачи ракетных ударов РФ по украинским объектам. Транспортная инфраструктура, позволяющая перебрасывать тяжелые западные вооружения на восток, на линию фронта разрушена? НЕТ. Энергетическая инфраструктура, обеспечивающая функционирование военной промышленности Украины разрушена? НЕТ. И таких "НЕТ" можно перечислять долго.
    Поэтому говорить о полезности/бесполезности только вертолетов бессмысленно. То же самое можно сказать о танках, крылатых и оперативно-тактических ракетах, да и об авиации.
    Когда нет реальной, достижимой цели, выполнение которой позволит сказать: "Все задачи выполнены, мы победили" можно воевать или делать вид, что воюем, "до морковкиных заговен". Оружие тут не причем.
    Нужна четкая политическая цель.
  10. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:05
    0
    Не торопится ли автор ударных вертикалов хоронить, а то ведь может как с танками получиться - очень неудобно.
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 07:09
      0
      Не торопится ли автор ударных вертикалов хоронить, а то ведь может как с танками получиться - очень неудобно.

      Да, там та же песня.
      пуляние НУРСами с кабрирования «куда-то в сторону противника».

      Выкатится на танке передовую и не попасть с 800 метров во вражеский блиндаж с 30 выстрелов - в порядке вещей. С обеих сторон.
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:25
    +1
    Я как то видео смотрел, пилот вертолета расказывал что пока летел у него раз 17 сработала система что на него нацеливают ПЗРК, так вот чтобы эффективно летать надо летать массово а не по 1-2 вертолетам
    Если на тебя навели у тебя должен автоматом отстрел идти откуда навели.
    Нужна оценка ситуации, и поддержка авиации не только пехоты но и танков. Тогда это будет работать. Вертолетчики будут работать как в тире
    Неэффективность в том что мы их жалеем, мы не бьем по домам где они засели.
    Над вражескими территориями должны кружить беспилотники, наблюдение с космоса
    Мы столкнулись со всем оружием НАТО, ни одна страна мира столько оружия не имеет.
    Вопрос в другом в какой войне не гибли люди? Любая война это смерти людей.
    Любая техника военная устаревает быстро, например в 90-е в армии России когда я служил была все старым ничего нового и передового
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:41
      0
      чтобы эффективно летать надо летать массово а не по 1-2 вертолетам

      Я уже приводил такой пример.
      Когда будут меньше потери при уничтожении склада? Когда по одному бомбардировщику из десяти направлять на уничтожение склада, защищаемого парой зениток или послать десять самолетов одновременно? Когда участке шириной 5 км летят 2 вертолета в атаку против 10 ПЗРК или 20 разом. Причем половина ориентирована на уничтожение расчетов ПЗРК.
  12. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 06:26
    +1
    Танки тоже многократно пытались "списывать" с поля боя по причине "отсутствия шансов выжить", тем не менее танк остается в строю. Штурмовики Су-25 тоже давно считаются устаревшими, но по критерию стоимость-эффективность, а также надежность они до сих пор незаменимы и доказывают это в СВО. Вертолет - это универсальная платформа. Странно почему автора понесло в сторону мысли о списании платформы, вместо того, чтобы думать о повышении ее эффективности путем разработки для нее нового оружия. Беспилотный вертолет в любом случае будет намного дороже и менее надежен, но при этом по-прежнему подвержен тем же рискам встречи с ПЗРК, МЗА и тд. Повторю - вертолет это универсальная платформа и при штурмовых действиях на ЛБС, насыщенной ПВО, он действительно сейчас не эффективен, т.к. противник в условиях статичной обороны имеет возможность расставить РЛС или наблюдательные посты, организовать ПВО-засады. Но есть другие способы применения вертолетов - свободная охота (выбивание бронетехники ПТУРами с большой дистанции), штурмовка атакующего или прорвавшегося противника (когда он может идти колоннами или группами и у него нет возможности организовать качественное прикрытие ПВО). Здесь вертолеты эффективна, а порой даже незаменимы даже с существующим вооружением. Например, купировать крупный прорыв при контрнаступлении ВСУ, если он случиться, будут не Су-24 или Су-34 с бомбами с УМПК, которые работают по координатам и по колоннам их применить нельзя, а именно вертолеты и штурмовики Су-25, которые летят медленно и могут работать по визуально наблюдаемому противнику.
  13. Setavr
    Setavr Сегодня, 06:29
    +1
    Баратянский писал статью? Стандартный набор клише в тексте.
    Наше МО всё пздт
    Они все вокруг правдивы, а зачем им врать?
    Сбили вертолетов больше чем было в укре? Тогда по логике автора МО России пздт не только про уничтоженные иностранные вертолеты, но и прочую иностранную технику: самолеты, САУ, ПВО, танки, мрапы, бмп и прочее и прочее. Ведь этого не было в укре до 2022 года!
    Ударные вертолеты стали хоронить еще во Вьетнаме. Как только СССР стал поставлять Вьетнаму ПЗРК вся стратегия применения вертолетных десантов пошла в опу и амеры бысто убежали.
    Потом хоронили в Афгане, теперь вот опять писаки взялись за лопаты.
    Проблема нашей техники (не только вертолеты) слабые возможности электронной базы: наблюдение, разведки, наведение и прочее.
    Сравнивать системы наблюдения Апчей в Ираке в начале и 2000-х и современные российские даже смысла нет. Наш уровень 80-е в странах НАТО.
    Россия вложила триллионы в нанотехнологии чубайса и все до копейки слилось в унитаз.
  14. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:30
    0
    Роман,также уже и танки пытались "похоронить "но именно эта война показала ошибочность такого решения. Нужны новые методы и решения в защите вертолётов от ракет в первую очередь,нужны системы подавляющее головку наведения ракеты на вертолёт,нужна своего рода динамическая защита для вертолётов. Они ,вертолёты ещё долго будут нужны в армии при их грамотном применении,так что даже масса дронов в обозримом будущем не заменят не ударный не тем более транспортный вертолёт.
  15. Комментарий был удален.
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 06:43
    0
    проблема в том , что военные вертолёты создавались гениальными людьми , вертолётам задачи в зонах боевых действий вырабатывали "пороха нюхавшие" военные стратеги за десятилетия постоянно учившиеся преодолевать уязвимость военных вертолётов и повысить ихнюю ударную мощь , а выбросить военные вертолёты в "утиль " взялся некий вот автор такой статьи . Притом он даже не знает количества вертолётов потерянных Российской армией на Украине во время СВО . И я не знаю . А раз не знает , то может и ни одного боевого вертолёта армия России , в таком случае, там не потеряла . Или потеряла только один-два . А посему , пока не обладаешь конкретными цифрами собственных потерь , нечего себя ставить в ряды вырабатывающих стратегию современной фронтовой авиации .
    Военных экспертов и стратегов развелось как певунов на эстрадах в 90- тые годы. А не знать цифр потерь собственного вооружения ,но утверждать что от этого вооружения следует отказаться , так такое читать , это тоже самое ,что слушать певуна открывающего рот под фонограмму .
  17. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:50
    0
    Как я помню, любую бронегруппу должны прикрывать вертолеты, вертолет движется со скоростью движения бронетранспортеров
    От Пзрк нужны разные средства защиты, и разработки надо вести без остановки.
    Главные ошибки СВО это не взорваны мосты через днепр и одна из причин плотины.
    Самое главное врага лишить поставок оружия, либо бить по коммуникациям, либо окружать группировку, в течении месяца она сдуется. Тут нужны прорывы, видимо украина их готовит.
    На сколько нужна авиация, т.е. вертолеты нужна статистика вылетов, сколько целей поражено
    Враг сейчас раскидан, у него нет скопления средств, прорыв фронта возможен только при поддержке хорошо бронированных машин на сегодня
    Почему все пошло не так, да потому что нет у нас нормальных БМП, все что в армии шьется крупнокалиберными пулеметами как картон. Потому что главный приоритет при разработке МО чтобы плавало, а не то что помогало продвинуться. Если у нас есть класс средств для вдв, то у нас ничего нет для мотострелковых подразделений МБП 1,2,3 они морально устарели как и БТР-82
    Как и в 1941 году мы делаем ошибки, ведь тогда тоже было много картонной техники в виде БТ -26 о пехоте тогда никто не думал.
    Что мы тогда хотим от вертолетов если пехота сидит в окопах и боится вылезти.
    Нужна работа над ошибками и доработка техники в условиях сво.
    При наступлении врага вертолеты если вовремя вылетят это будет хорошим средством поражения, благодаря этому только всу не наступают массово
    Вертолеты как прикрытие нужны, вывезти нужны
  18. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 07:00
    0
    Большинство войн после 1945 года велось ведущими странами против несопоставимых по силам противников. Под это формировались стратегия, тактика и техника. Естественно, что все это в новых условиях требует серьезного пересмотра. И у нас, и на Западе.
  19. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Сегодня, 07:05
    0
    Вертолеты Украина получала и получает регулярно, начиная с афганских машин переданных США, а там несколько десятков. По европе тоже поскребли. Даже свои борта из Африки вернули. Не говоря уже о том, что все машины с хранения, что могут, поднимают в воздух. И сбивают их вертушки пачками, только от этого воевать на них они не прекращают.