Советник главы офиса Зеленского назвал условие для окончательной победы Украины над Россией

Украина может закончить войну до конца года, но для этого необходимо как можно больше оружия. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Советник Ермака в последне время раздает много интервью, в том числе и иностранным изданиям, явно стараясь занять место давно уволенного Арестовича. На этот раз Подоляк побеседовал с корреспондентами итальянской газеты La Repubblica. На вопрос, когда конфликт на Украине будет закончен, представитель офиса заверил, что Киев готов завершить войну до конца этого года, но только в случае своевременных поставок оружия, в том числе затребованного Украиной.
По словам Подоляка, победе украинской армии мешает отсутствие боеприпасов, ракет большой дальности, а также современных истребителей. Как только западные страны обеспечат ВСУ всем необходимым, так Украина сразу же начнет побеждать и к концу года победит окончательно.
То же самое и с контрнаступлением, которое то начинается, то нет. Как пояснил представитель офиса Зеленского, для начала масштабной операции необходимо много оружия, а Запад его зажимает. С другой стороны, "предварительные операции" уже начались.
Ранее Подоляк озвучил позицию по возможным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Киев выступает категорически против каких-либо договоренностей с Москвой, только победа устроит киевский режим. Украина намерена разговаривать с Россией только с позиции силы и диктовать свои условия. А условия простые - вывод всех российских войск с территории Украины, включая Донбасс и Крым, выплата репараций и выдача "военных преступников".