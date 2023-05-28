Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы офиса Зеленского назвал условие для окончательной победы Украины над Россией

12
Советник главы офиса Зеленского назвал условие для окончательной победы Украины над Россией

Украина может закончить войну до конца года, но для этого необходимо как можно больше оружия. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


Советник Ермака в последне время раздает много интервью, в том числе и иностранным изданиям, явно стараясь занять место давно уволенного Арестовича. На этот раз Подоляк побеседовал с корреспондентами итальянской газеты La Repubblica. На вопрос, когда конфликт на Украине будет закончен, представитель офиса заверил, что Киев готов завершить войну до конца этого года, но только в случае своевременных поставок оружия, в том числе затребованного Украиной.

По словам Подоляка, победе украинской армии мешает отсутствие боеприпасов, ракет большой дальности, а также современных истребителей. Как только западные страны обеспечат ВСУ всем необходимым, так Украина сразу же начнет побеждать и к концу года победит окончательно.

То же самое и с контрнаступлением, которое то начинается, то нет. Как пояснил представитель офиса Зеленского, для начала масштабной операции необходимо много оружия, а Запад его зажимает. С другой стороны, "предварительные операции" уже начались.

Ранее Подоляк озвучил позицию по возможным переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Киев выступает категорически против каких-либо договоренностей с Москвой, только победа устроит киевский режим. Украина намерена разговаривать с Россией только с позиции силы и диктовать свои условия. А условия простые - вывод всех российских войск с территории Украины, включая Донбасс и Крым, выплата репараций и выдача "военных преступников".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 20:15
    +2
    Украина может закончить войну до конца года, но для этого необходимо как можно больше оружия.
    Зря они оружие просят - надо просить деньги. Оружие надо еще как-то продать, причем, с дисконтом. laughing А если серьезно, окончание войны произойдет в двух случаях: 1. Запад перестанет давать оружие. 2. На Украине кончатся солдаты. Оба варианта для Украины плохие.
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 20:34
      -1
      Есть еще вариант, очень плохой для Украины, но очень хороший для украинцев - капитуляция и ликвидация Украины вместе со всеми долгами, как государственными, так и частными (коммуналка, ипотека, кредиты - абсолютно всеми).
  2. бухач
    бухач Сегодня, 20:15
    0
    Какие ,к чёрту,переговоры,всё зашло слишком далеко и теперь война будет продолжаться до полного поражения и капитуляции одной из сторон,поэтому этот кретин может надувать щёки и нести всякую ахинею на потребу западной публики.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:48
      0
      Этот-то кретин пусть надувает что может, вопрос в другом - с нашей стороны ещё слишком много имбециллов, которые просто мечтают о капитуляции России на условиях сохранения их денег, недвижимости и неприкосновенности семей
  3. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:16
    +2
    Да,сразу после обещанной им прогулки по набережной Ялты(должна была быть вчера),так сразу и победа.))
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:18
    +2
    Этот балабол обещал уже быть в Ялте. Но что-то не срослось. И с таким же успехом по всем пунктам. Но для нелохов это не имеет никакого значения.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:19
    +1
    Да,поставьте больше оружия!Парабеллумов с одним патроном
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 20:35
      0
      Парабеллум, конечно, хорошая машинка, но старая и большая. Они, захотят, что-то по компактнее и модное, а то. Шо люди скажут :"Микала с Люгер. Что, не мог, что-то модное найти?"
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:24
    0
    У нацисткого режима все виноваты кроме них самих. Они потом ещё и мемуары будут писать: "Утерянные победы 2".
  7. tun5t
    tun5t Сегодня, 20:25
    0
    Дырку ему от бублика, а не победу.
    Всё расписано на кучу времени вперёд, есть точные описания в Бавишти пуране, однако предателям с окраины и "зелёному господарю" не светит ничего
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 20:28
    0
    "с позиции силы" хотелки не детские, а на практике будем посмотреть?
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 21:02
    0
    Вот чем они мне нравятся, так своей безмерной наглостью и беспринципностью...
    Вспомним этапы "боевого пути" их "хотелок"... Для победы им надо было:
    На этапе №1 - "Джавелины" и "Байрактары",
    №2 - артиллерия и ПКР западных образцов
    №3 - РСЗО типа МЛРС и "Хаймерс"
    №4 - ракеты большой дальности
    №5 - танки и БМП западных образцов
    №6 - системы ПВО западного образца
    №7 - самолеты западных образцов
    Постоянная "хотелка" без номера - снаряды и ракеты к артсистемам и РСЗО советского и западного образца, и побольше...
    Предвижу "хотелку" №8 - солдаты НАТО или хотя бы Польши