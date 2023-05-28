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Эрдоган побеждает на выборах президента Турции

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Эрдоган побеждает на выборах президента Турции

Турецкая избирательная комиссия, по последним сведениям, завершила подсчёт голосов избирателей во втором туре президентских выборов. В сообщениях турецких СМИ со ссылкой на избирком говорится о том, что действующий президент Турции сохраняет за собой должность. Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов набирает 52,3% голосов, по предварительным сведениям.


Противник Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, опять-таки по предварительным данным, набирает около 45,6% голосов.

Таким образом, находит своё подтверждение оценка турецких социологов о том, что Эрдоган заручится поддержкой большинства из тех турецких граждан, которые в 1-м туре отдали голоса за Синана Огана. Он, напомним, набрал более 5% голосов. Он сам агитировал голосовать своих сторонников за действующего президента страны.

Напомним также, что оппонент Эрдогана заявлял, что в случае победы на выборах он актуализирует вопрос вхождения в Евросоюз и введёт санкции против России. Видимо, это совсем не те вопросы, которые сегодня первым делом волнуют большинство турецких избирателей, поэтому Кылычдароглу выборы проигрывает.
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24 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:09
    +1
    ...действующий президент Турции сохраняет за собой должность...

    Во всяком случае неожиданностей ждать не придется.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:15
      +7
      Подождите, сейчас США скажут, что выборы были не демократичными, а при том, что страна практически поделилась поровну вполне могут замутить цветную революцию, до полного спокойствия там далеко, да и Эрдоган нам не друг, а попутчик, принимая сложнейшую экономическую ситуацию в Турции будет Западу подмигивать под кредиты.
      1. Avsch
        Avsch Сегодня, 20:18
        +5
        Эрдоган не Янукович. Цацкаться не будет.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 20:19
          0
          Меня смущает большое количество молодежи проголосовавшей против Эрдогана, перемен требуют их сердца, ну ну развалить не сложно, потом то что ?
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 20:28
            -1
            А чего Эрдоган такого создал ? При нем дико просела турецкая лира в виду его амбициозной политики.
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 20:29
        -1
        Подождите, сейчас США скажут, что выборы были не демократичными, а при том, что страна практически поделилась поровну вполне могут замутить цветную революцию...

        Если свои военные в соответствии с Конституции Турции его не смогли его сместить, то со своей молодежью справиться. Силу применит не задумываясь.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:36
        -1
        За султана Эрдогана. drinks
        За ним должок.
        Как и за Кемалем Ататюрком.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:34
      +4
      Все дело в том,что турецкая политика-баба наилегчайшего поведения.И через некоторое время все может поменяться.И те усилия,вложения нашей страны в турков окажутся в состоянии тех 300 лярдов украденных Западом.Положение России в турецком влпросе-живем сегодняшним днем
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 20:56
        +2
        "Положение России в турецком вопросе-живем сегодняшним днем". Гениально. А кто-то надеется на нежную дружбу с Турцией, которую наши предки унижали военным образом 200 лет подряд? Даже братУшки продали нас со всеми потрохами, несмотря на наши древние заслуги (освобождение из турецкого рабства, например), а туркам нас не любить сам Бог велел (Аллах точнее).
  2. Шептун
    Шептун Сегодня, 20:16
    -1
    Ща подкрутят и Эрдогану не хватит 0.5%.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:18
    0
    Мне больше интерсно будет ли удар за атаку на Ивана Хурса.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      0
      По кому?По бритам?Не будет
      -------------
  4. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:18
    0
    Интересно,замутят майдан по проверенному сценарию или нет?И после победы Эрдогана зерновую сделку под каким соусом продлевать будем?
  5. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:20
    0
    Да, местный пашинян по-гладкому не прошёл, однако посмотрим ещё, что сумасшедший дед скажет с Града на холме. У него чо как в Турция и база военная есть.
  6. Шептун
    Шептун Сегодня, 20:22
    -3
    Никогда бы не думал, что буду следить за результатами выборов в Турции. Такими темпами, скоро выборы в племени Баниту будут для нас важны.
    Этот результаты провальной политики действующего режима.
    TRT Haber: после обработки 97,73% Эрдоган получает 52,15%, Кылычдароглу — 47,85%
    CNN Turk: после обработки 97.41% Эрдоган получает 52,18%, Кылычдароглу — 47,85%
    Halk TV: после обработки 97.33% Эрдоган получает 51,84%, Кылычдароглу — 48,16%.
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:27
    +4
    А у нас в России уже сейчас все знают кто будет президентом в 2024 г. и даже в 2030 г. Да и в 2036 г. Вот насчёт 2042 г. вопрос. Хотя можно спросить у Терешковой.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:43
      +2
      Теперь понятно, почему пирамиду на Красной площади завесили, как раз отреставрируют до 2042 года и кое-какие изменения внесут...
      1. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 21:04
        0
        Да, до 90 лет ни один президент не доживал. Одна только Елизавета пожалуй.
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 20:50
      +1
      "Хотя можно спросить у Терешковой." Лучше дух Ванги вызвать. Вы свою кандидатуру выставляйте, интрига появится.
  8. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 20:27
    0
    Ну дык... зерновая сделка неплохо помогла.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:31
    +1
    Цитата: Шептун
    Никогда бы не думал, что буду следить за результатами выборов в Турции. Такими темпами, скоро выборы в племени Баниту будут для нас важны.

    Пи.н.д.о.с.ы тоже следят, не говоря о всех соседях Турции. И что с того?
    Лишь бы навалить?
    1. Шептун
      Шептун Сегодня, 21:15
      +1
      С того, что если Эрдоган не победит, в сша криминала не будет. Так, очередная ставка не сыграла, но игра продолжается. А что будет у нас в этом случае, одному богу известно.
      Поэтому и возмущаюсь, что очень всё тонко. Так нельзя в большую политику играть.
  10. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:01
    0
    Хорошо хоть друг Реджеп, а не этот Клыч. Интересно теперь зерновая сделка будет так же продолжаться?
    Я правда , вот хоть убей, одного не понимаю. Почему именно украинское зерно и так надо Турции? Наши вроде собирались бесплатно отдавать африканским странам ( читал, что все таки окольными путями но вывезли), так неужели подешевле украинского нельзя отдать Турции? Понятно, что здесь надо учитывать мнение Запада, но Турция же давит именно на украинское зерно. Так засыпьте его нашим и не надо будет бесплатно отдавать. Если конечно это не просто пиар!)))
  11. Баюн
    Баюн Сегодня, 21:04
    -2
    Революция = зло! Революционер = бандит, террорист и преступник. Будь это русский безбожник в кожаной тужурке, религиозный шайтанист в чалме или националист в вышиванке.

    Наказание для революционеров и спонсоров бунтов должно быть строже, чем для террористов и маньяков-душегубов. А в учебнике истории должно четко прописать: революция = "массовое убийство", ошибка и народная беда.

    Революция - не решает проблем, а многократно их усугубляет. Это должно преподаваться на всех кафедрах общественных наук. А преподавателям, одобряющим "право на вооруженное восстание", стоит выдавать "запрет на профессию".

    По сути, сейчас идет Мировая глобалистическая революция. Ее цель - уничтожение национальных государств.