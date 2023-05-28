Эрдоган побеждает на выборах президента Турции

Турецкая избирательная комиссия, по последним сведениям, завершила подсчёт голосов избирателей во втором туре президентских выборов. В сообщениях турецких СМИ со ссылкой на избирком говорится о том, что действующий президент Турции сохраняет за собой должность. Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов набирает 52,3% голосов, по предварительным сведениям.Противник Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, опять-таки по предварительным данным, набирает около 45,6% голосов.Таким образом, находит своё подтверждение оценка турецких социологов о том, что Эрдоган заручится поддержкой большинства из тех турецких граждан, которые в 1-м туре отдали голоса за Синана Огана. Он, напомним, набрал более 5% голосов. Он сам агитировал голосовать своих сторонников за действующего президента страны.Напомним также, что оппонент Эрдогана заявлял, что в случае победы на выборах он актуализирует вопрос вхождения в Евросоюз и введёт санкции против России. Видимо, это совсем не те вопросы, которые сегодня первым делом волнуют большинство турецких избирателей, поэтому Кылычдароглу выборы проигрывает.