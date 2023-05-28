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В Белоруссию из России прибыл очередной комплект зенитной ракетной системы С-400

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В Белоруссию из России прибыл очередной комплект зенитной ракетной системы С-400

Белорусские военные получили очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. Система прибыла в республику железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.


Эшелон с новым комплектом ЗРС С-400 прибыл в республику, после разгрузки и проверки машины комплекса уйдут к месту дислокации, где встанут на боевое дежурство. Белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки в России и готовы к боевому применению системы. Как пояснили в военном ведомстве республики, поставка осуществлена в рамках военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.

Зенитный ракетный комплекс С-400 – серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан (...) На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей

- заявил командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии полковник Андрей Лукьянович.


Переданные Белоруссии зенитные системы С-400 войдут в единую систему противовоздушной обороны региональной группировки войск (сил), прикрывающей западное направление. Москва и Минск создают единую систему ПВО.

Кроме ЗРС С-400 Россия также поставляет Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные вести стрельбу ракетами с ядерной боеголовкой. Также Белоруссия проводит перевооружение своей армии, закупая современное вооружение в России, а также самостоятельно модернизируя технику.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии
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7 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 20:46
    -1
    И вот зачем они там? """
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 20:48
      +1
      Они покрывают сразу очень важный участок. И "истребительная коалиция" уже начинает нервно озираться...
      Это потенциальный ответ против передаваемых дальнобойных ракет и истребителей иностранного производства. Ну и не помешает!
    2. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 20:52
      0
      увеличен радиус и на много для покрытия стран(недругов)....а это не маловажно теперь yes ....просто нужно посмотреть на карту.....где мы и где Беларусь
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: AdAstra
      И вот зачем они там? """

      Остается только надеяться, что МО знает что делает.
  2. Cympak
    Cympak Сегодня, 21:00
    -2
    "Бацка" только оттягивает на себя нужное в зоне СВО оружие, при этом присоединяться к СВО он не собирается. Тот ещё союзничек...
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:01
    0
    Bitte macht nicht solch präzise Angaben über den
    Transportweg solcher Waffen, sonst ergeht es der
    nächsten Lieferung so wie auf der Krim...!!!?
  4. ankir13
    ankir13 Сегодня, 21:07
    -2
    Как бы Бацька вектор не сменил, знатный ведь хозяйственник-управленец... Ему в охрану российский спецназ, по примеру английского, у Зеленского поставить, чтоб не вильнуло на доллАры, там ведь национальные интерЭсы возобладать могут... Чтой то боюсь, многовекторного...