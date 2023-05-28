В Белоруссию из России прибыл очередной комплект зенитной ракетной системы С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400 – серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан (...) На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей

Белорусские военные получили очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. Система прибыла в республику железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.Эшелон с новым комплектом ЗРС С-400 прибыл в республику, после разгрузки и проверки машины комплекса уйдут к месту дислокации, где встанут на боевое дежурство. Белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки в России и готовы к боевому применению системы. Как пояснили в военном ведомстве республики, поставка осуществлена в рамках военного сотрудничества между Россией и Белоруссией.- заявил командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии полковник Андрей Лукьянович.Переданные Белоруссии зенитные системы С-400 войдут в единую систему противовоздушной обороны региональной группировки войск (сил), прикрывающей западное направление. Москва и Минск создают единую систему ПВО.Кроме ЗРС С-400 Россия также поставляет Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные вести стрельбу ракетами с ядерной боеголовкой. Также Белоруссия проводит перевооружение своей армии, закупая современное вооружение в России, а также самостоятельно модернизируя технику.