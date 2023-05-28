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Глава Минобороны Украины Резников сообщил о наборе группы пилотов для обучения на американские истребители F-16

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Глава Минобороны Украины Резников сообщил о наборе группы пилотов для обучения на американские истребители F-16

Украина готова отправить пилотов на обучение управлению истребителями западного производства, необходимое для этого количество летчиков уже отобрано. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Воздушные силы ВСУ подготовили группу пилотов, которые отправятся на обучение эксплуатации американских F-16. По словам Резникова, это произойдет, как только будет определена страна, где пройдет подготовка. При этом он не стал называть количество отобранных пилотов, но подчеркнул, что в группу также вошли представители технических служб, которые будут обучаться обслуживать истребители.

Когда будут готовы технологично все необходимые условия, мы начнем обучение. Главное, что наши пилоты готовы, командование Воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов, а также, кроме пилотов, хочу подчеркнуть, это инженеры, техники, механики

- заявил Резников.

На данный момент в Киеве не раскрывают, когда Воздушные силы ВСУ получат F-16 и в каком количестве. Существовало мнение, что произойдет это к осени этого года, но в США не подтвердили такую информацию заявив, что поставка самолетов может занять много времени.

По обучению украинских пилотов информации немного больше, желание вести подготовку выразили сразу несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, Францию и т.д., осталось только определить, где именно это будет происходить и за чей счет. Польша предлагает у себя и за деньги Евросоюза, но скорей всего этим будут заниматься Нидерланды, они же передадут истребители F-16 устаревшей модификации из состава собственных ВВС.
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21 комментарий
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:38
    -1
    Можно сразу, как японским летчикам топлива в один конец и ночь перед вылетом сакэ и самых дорогих киевских проституток, ну за вычетом тех, что в Москве работают.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 22:05
      -3
      Клуб самоубийц набирает вольно принудительно для само ликвидации за удачное финансирование сша.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:38
    -2
    Вот счастья то привалило. Заодно и политическое убежище поаросят. Какой нормальный человек,сейчас, вернется на украину?..
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 21:39
    +5
    На данный момент в Киеве не раскрывают, когда Воздушные силы ВСУ получат F-16 и в каком количестве. Существовало мнение, что произойдет это к осени этого года, но в США не подтвердили такую информацию заявив, что поставка самолетов может занять много времени.
    Опыт СВО показывает, что нам надо быть уже готовым к их появлению...
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 21:47
      0
      Да вопрос уже давно решён.
      А под ширмой вновь обученных украинских пилотов, лётчики-искатели приключений на за...цу, со всех стран мира, пилотировать ерапланы будут.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 21:47
      -3
      Совсогласен! 100% уже и пилоты-ветераны со всех помоек мира набраны, и Ф-16 в Польше на взлётках стоят. НО есть одно "но": сразу после идентификации у линии фронта любого Ф-16 (особенно в виде упавшего металлолома) мы имеем право лупить и над всем Чёрным морем и над Балтикой и у границ ЛЮБОЙ Ф-16 любого государства, ибо знаки на Ф-16 укропы могут налепить любые и надо сбивать сразу по контуру или сигнатуре сигналов от самолёта!
      1. Karabin
        Karabin Сегодня, 22:08
        +3
        Цитата: Fisherman
        мы имеем право лупить и над всем Чёрным морем

        Право имеем, а яйца - нет.
      2. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 22:51
        0
        Держите меня семеро - шестеро не удержат (с)
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:45
    -5
    После прибытия на Окраину, любая вундервафля превращается в тыкву. Закон природы.
    1. Karabin
      Karabin Сегодня, 22:07
      +5
      Цитата: Bingo
      любая вундервафля превращается в тыкву.

      Расскажите это жителям Донецка после атробстрела из 777 или химер, а так же Луганска после прилетов англоракет. Я уже молчу о передовой. Иной раз кажется , что тыква у многих, вместо головы.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 22:33
        -2
        — Ответ, достойный палаты общин, — сказал Черчилль водителю. — Во-первых, краткий и хамский. Во-вторых, абсолютно ненужный. И в-третьих, не содержащий ничего, о чем спрашивающий не знал бы сам.

        Ну и в-четвертых, абсолютно не имеющий отношения к сути сказанного
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 21:46
    -4
    Украинский пилот на F-16, это взлет без посадки. Просто взлет, без опыта воздушного боя и вообще без всякого опыта. Тренироваться на боевых самолетах им никто не позволит. Дорога в один конец.
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 21:46
    -3
    Резников сообщил о наборе группы

    Смертников? Или?
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 21:54
    -3
    Лучше бы сразу Ф-35 передавали, потренироваться нашим зенитчикам и истребителям)
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 22:00
    +1
    Они то пусть набирают.
    У нас какая следующая задача после Бахмута и без Вагнера?
  9. Cooper
    Cooper Сегодня, 22:11
    +1
    А не хотел бы Кремль наконец изменить свой довольно странный подход к ведению войны (назовём вещи своими именами), в частности - жёстко пресечь все основные пути доставки западного оружия и тотально лишить укрорейх электричества??
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 22:30
    -2
    желание вести подготовку выразили сразу несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, Францию и т.д.,осталось только определить, где именно это будет происходить и за чей счет. Польша предлагает у себя и за деньги Евросоюза, но скорей всего этим будут заниматься Нидерланды, они же передадут истребители F-16 устаревшей модификации из состава собственных ВВС

    Складывается такое впечатление, что мы видим новую форму мировой войны, когда западный мир, объединившись, воюет с Россией, но только чужими (украинскими) руками. Сами они пока не рискуют, как это сделали Наполеон в 1812 и Гитлер в 1941.
    Только ничего подобного Тегерану-43 и Ялте-45 для них уже не будет.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:42
    -3
    Вообще, у космонавтов принято прежде чем запускать человека - отправлять какую-нибудь скотиняку в полет. Но тут, кажется, слегка опоздали?
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:49
    -1
    Узбагойтесь.
    Они уже давно лётчиков набрали и обучили или доучивают. У них проблема не столько в пилотах, сколько в аэродромном обслуживании.
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 22:52
    0
    А откуда такое количество пилотов для переобучения, неужели за полтора года не повыбивали их?
  14. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 22:55
    0
    Дуру гонит. Никого он обучать не собирается.