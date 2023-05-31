Чтобы динамическая защита уберегла танк, нужно ставить ее правильно

Углы наклона



Маркировка на блоках динамической защиты «Контакт»



«Полярность» блока динамической защиты



«Шестьдесятчетверка» с удачным расположением динамической защиты «Контакт»



Т-72Б1 с неудачным расположением динамической защиты на лобовой части башни

Краевой эффект и зазоры



Траектории кумулятивных струй, которые при правильной установке блоков динамической защиты «Контакт» под углом и друг за другом пересекают как минимум два элемента динамической защиты. Вероятность попадания в зазоры минимальна



Условно верхняя и нижняя часть блока динамической защиты «Контакт»



Точки обстрела блока динамической защиты. Остаточное пробитие кумулятивной струи при попадании в верхнюю часть блока: C – 274 мм, F – 376 мм. Остаточное пробитие при попадании в среднюю часть блока: В – 37 мм, Е – 86 мм. Остаточное пробитие при попадании в нижнюю часть блока: А – 241 мм, D – 292 мм

Источники информации:

«Влияние краевого эффекта на динамическую защиту танка». А. И. Анисько, С. В. Бодров и др.

«Защита танков». В. А. Григорян, Е. Г. Юдин и др.

«Средства поражения и боеприпасы». А. В. Бабкин, В. А. Велданов и др.