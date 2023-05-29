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«Имелось в виду другое»: западная пресса утверждает, что офис Зеленского подверг монтажу слова сенатора о наиболее удачных инвестициях США в украинцев и Украину

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«Имелось в виду другое»: западная пресса утверждает, что офис Зеленского подверг монтажу слова сенатора о наиболее удачных инвестициях США в украинцев и Украину

Западная пресса, освещая визит американского сенатора Линдси Грэма, особое внимание уделяет той видеопубликации, на которой сенатор произносит слова о «самой удачной американской инвестиции» вместе со словами о смертях русских. Напомним, что такого рода запись была опубликована офисом Зеленского. Также нужно напомнить, что на эти слова американского сенатора жёстко отреагировали многие официальные лица в России, а глава СК РФ поручить возбудить уголовное дело.


Теперь, как пишет западная пресса, выясняется, что слова о которых идёт речь, якобы стали предметом манипуляции со стороны офиса украинского президентам. Reuters, ссылаясь на американские и украинские источники, пишет, что речь Грэма подверглась монтажу, а слова об «удачных инвестициях» сенатор произносил «вовсе не применительно к теме российских потерь». Якобы имелось в виду другое.

Западные СМИ пишут, что запросили у офиса Зеленского полную версию того видео, которое «подверглось монтажу». И, как сообщают в упомянутом Reuters, Грэм, говоря об удачных инвестициях, «имел в виду 38 млрд долларов военной помощи Украине, которая позволяет украинцам впитывать американскую идеологию, описываемую словами «живи или умри», а после этого сенатор из США добавил ту самую фразу об «умирающих русских».

Как видно, по большому счёту, суть сказанного (даже если часть фразы была «подрезана») меняется мало. Вполне понятно, на что нацелена американская военная помощь. Да и сам сенатор, которого после таких слов зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал вспомнить печальную судьбу ряда американских политиков, включая президента Кеннеди, это своими высказываниями подтверждает – американская военная помощь киевскому режима направлена на то, чтобы гибли русские люди, в том числе и те, которые проживают на территории Украины.
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15 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:14
    +4
    Дмитрий Медведев призвал вспомнить печальную судьбу ряда американских политиков

    Не тех сенатору напомнили... ох не тех... Троцкого в Мексике надо было напоминать, а не штатовских чинуш.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 06:23
      +1
      Заканчивается время у Байдена. А собственно: кто такой этот Байден?! Старый Дед с деменцией, который ничего не решает и не решал - НИКОГДА. Уйдёт он, на его место оружейные корпы - пропехнут другого такого же. Чтобы ВПК получали прибыль, оружие которое они производят - должно нести "естественную" убыль. Устаревшее вооружение - нужно утилизировать, повсеместно где оно есть. Для США требовались локальные войны; везде, где только возможно.

      Если смотреть таким образом на украинскую войну, даже и БЕЗ всякой "большой политики и теорий заговоров", то ужЕ - становятся понятны все "странности" СВО. США - НЕ нужна победа Украины, иначе - кадровые армии НАТО воевали бы ещё с прошлой осени. Победа России - им не нужна тем более, поэтому кадровая армия НАТО в лице поляков(А на самом деле - лишь "сборная солянка".) - скоро появится на фронте. Закончится этот "праздник сионистов-капиталистов, как только ВСЁ оружейное старьё - будет утилизованно. А это - процесс весьма ДОЛГИЙ. Вот поэтому-то - сразу всё на Украину поставлять и НЕЛЬЗЯ; ведь, а вдруг - ПОБЕДЯТ?! stop
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:32
      -2
      Медведеву тоже надо бы начать говорить, что пора России вкладывать в инвестиции по убийству американцев и как можно больше. Вот поживет дам после таких слов больше месяца, вопрос
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:16
    +2
    Слово - не воробей, как бы потом не оправдывались.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:24
      +2
      Слово-то не воробей, но самка орла, даже американского, биологически называется курицей. Вот я и думаю. почему у американского сенатора женское имя Линдси?
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 06:27
        +4
        Цитата: Bingo
        Вот я и думаю. почему у американского сенатора женское имя Линдси?

        Папа хател дэвачку... да
      2. KCA
        KCA Сегодня, 06:38
        +1
        Так нет никакого американского орла, символ США орлан, предпочитающий рыбу и
      3. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 06:41
        0
        Цитата: Bingo
        Слово-то не воробей, но самка орла, даже американского, биологически называется курицей. Вот я и думаю. почему у американского сенатора женское имя Линдси?

        Я вот думаю, что "действительные вояки" после ухода со службы становятся более миролюбивыми, а вот женщины в политике, особенно американские: Клинтон, Райз, Олбрайт вопреки природе более "кровожадные".
        Может быть и "женолицый" Грэм относится к ним, в армии США (ВВС) был проще говоря военюристом, потом резервистом.

        what Касательно их национального символа - белоголового орлана: основой рациона является рыба, выбирает в качестве добычи небольшую рыбу, но часто питается другими птицами, например, утками, а также ондатрами и иногда черепахами. Часто орлан употребляет , остатки после охоты других хищников, либо отбирает пойманную добычи у более мелких птиц-хищников, например, зафиксирован случай когда орлан длительное время преследовал ястреба с пойманной им добычей.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:12
          0
          Цитата: Lynx2000
          "женолицый" Грэм

          Скорее "пьянолицый".
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 06:21
    +1
    Угрозы Медведева бессмысленны потому что они нереализуемы в принципе на данном этапе, исходя из политики наших властей в отношении "западных партнеров". Было бы у Кремля желание или политическая воля, боялся бы Медведева сейчас до дрожи в коленках не один Линдси Грэм. А без желания это пустое резонерство или как сейчас говорят хайп на инфоповоде request
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    0
    якобы стали предметом манипуляции со стороны офиса украинского президентам
    Но при этом Грэм заявил, что обсуждение этого является российской пропагандой. Оказывается и в этом случае (манипуляция украинской стороной) виновата Россия. Может это действительно было "манипуляцией", но совершенно соответствует отношению Грэма к нашей стране и не скрываемой им русофобии. Да и др. американские политики открыто заявляли, что цель Сша - как можно больше ослабить России в экономическом и военном плане, нанести ей максимальный ущерб.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:26
    0
    Проболтался сенатор, этот политика Штатов - для тех, кто ещё имеет иллюзии относительно "американской мечты" и "демократии".
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:39
    0
    Имелось в виду совершенно другое! Точка.
    [Но пока не решили, как переделать непеределываемое]
    украинцам впитывать американскую идеологию, описываемую словами «живи или умри»

    Оо, ну т.е. все так и есть. Единственное, как еще можно интерпретировать слова этого персонажа "они инвестируют в смерть русских по все стороны, и это выгодно сша"

    Ну что тут можно сказать:
    покупайте айфоны и самсунги (Ю.Корея - как один из спонсоров впк сша, так и поставщик оружия всу), платите и смотрите голливудское кино
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:01
      0
      покупайте айфоны и самсунги (Ю.Корея - как один из спонсоров впк сша, так и поставщик оружия всу), платите и смотрите голливудское кино

      И расскажем им, что мы так решительно протестуем!!!
      Как обычно %)
  7. _просто
    _просто Сегодня, 06:53
    0
    Высшая степень осознанности- быть хозяином собственного языка.