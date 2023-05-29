«Имелось в виду другое»: западная пресса утверждает, что офис Зеленского подверг монтажу слова сенатора о наиболее удачных инвестициях США в украинцев и Украину

Западная пресса, освещая визит американского сенатора Линдси Грэма, особое внимание уделяет той видеопубликации, на которой сенатор произносит слова о «самой удачной американской инвестиции» вместе со словами о смертях русских. Напомним, что такого рода запись была опубликована офисом Зеленского. Также нужно напомнить, что на эти слова американского сенатора жёстко отреагировали многие официальные лица в России, а глава СК РФ поручить возбудить уголовное дело.Теперь, как пишет западная пресса, выясняется, что слова о которых идёт речь, якобы стали предметом манипуляции со стороны офиса украинского президентам. Reuters, ссылаясь на американские и украинские источники, пишет, что речь Грэма подверглась монтажу, а слова об «удачных инвестициях» сенатор произносил «вовсе не применительно к теме российских потерь». Якобы имелось в виду другое.Западные СМИ пишут, что запросили у офиса Зеленского полную версию того видео, которое «подверглось монтажу». И, как сообщают в упомянутом Reuters, Грэм, говоря об удачных инвестициях, «имел в виду 38 млрд долларов военной помощи Украине, которая позволяет украинцам впитывать американскую идеологию, описываемую словами «живи или умри», а после этого сенатор из США добавил ту самую фразу об «умирающих русских».Как видно, по большому счёту, суть сказанного (даже если часть фразы была «подрезана») меняется мало. Вполне понятно, на что нацелена американская военная помощь. Да и сам сенатор, которого после таких слов зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал вспомнить печальную судьбу ряда американских политиков, включая президента Кеннеди, это своими высказываниями подтверждает – американская военная помощь киевскому режима направлена на то, чтобы гибли русские люди, в том числе и те, которые проживают на территории Украины.