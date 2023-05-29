Ночью комбинированными ударами ВС РФ поражены военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой и Хмельницкой областях

В течение ночи по все территории Украины в разное время объявлялась воздушная тревога. Сначала сирены тревоги стали звучать в приднепровских регионах – от Киевской области до оккупированных войсками киевского режима частях Херсонской области. В администрации Киева было заявлено, что идёт комбинированная атака с использованием ударных дронов, а также ракет, выпущенных с бортов стратегических бомбардировщиков.
В середине ночи стали поступать сообщения о пожарах в Киеве и области. В частности, возник пожар в Оболонском районе на фоне традиционных для киевского режима заявлений о том, что «ПВО работает успешно – все цели сбиваются».
Взрывы в ночное время суток гремели в Винницкой и Хмельницкой областях. В результате ударов поражены несколько зенитных ракетных установок, а также пункты размещения личного состава украинских войск, склады с оружием и боеприпасами.
Также стало известно о взрывах на объектах в Одессе и Кременчуге. По некоторым данным, атакованы промышленные предприятия, где было налажено производство боеприпасов. Склады этих предприятий использовались для хранения и ремонта оружия военной техники. В Одессе атака на военные объекты совершалась несколькими волнами «давно закончившихся беспилотников и ракет».
Украинская сторона сообщает о возникшем со вчерашнего дня дефиците электроэнергии «и временном её импорте из Румынии». Это может говорить о том, что несколькими днями ранее были поражены и объекты сектора электроэнергетики.