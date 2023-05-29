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Ночью комбинированными ударами ВС РФ поражены военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой и Хмельницкой областях

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Ночью комбинированными ударами ВС РФ поражены военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой и Хмельницкой областях

В течение ночи по все территории Украины в разное время объявлялась воздушная тревога. Сначала сирены тревоги стали звучать в приднепровских регионах – от Киевской области до оккупированных войсками киевского режима частях Херсонской области. В администрации Киева было заявлено, что идёт комбинированная атака с использованием ударных дронов, а также ракет, выпущенных с бортов стратегических бомбардировщиков.


В середине ночи стали поступать сообщения о пожарах в Киеве и области. В частности, возник пожар в Оболонском районе на фоне традиционных для киевского режима заявлений о том, что «ПВО работает успешно – все цели сбиваются».

Взрывы в ночное время суток гремели в Винницкой и Хмельницкой областях. В результате ударов поражены несколько зенитных ракетных установок, а также пункты размещения личного состава украинских войск, склады с оружием и боеприпасами.

Также стало известно о взрывах на объектах в Одессе и Кременчуге. По некоторым данным, атакованы промышленные предприятия, где было налажено производство боеприпасов. Склады этих предприятий использовались для хранения и ремонта оружия военной техники. В Одессе атака на военные объекты совершалась несколькими волнами «давно закончившихся беспилотников и ракет».

Украинская сторона сообщает о возникшем со вчерашнего дня дефиците электроэнергии «и временном её импорте из Румынии». Это может говорить о том, что несколькими днями ранее были поражены и объекты сектора электроэнергетики.
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:33
    +4
    Пора бы в Мексике начинать майданы!
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:33
    +12
    Количество ударов по складам неизбежно перейдет в качество.
    Тупиковую ситуацию на фронте можно изменить только ударами "длинной руки".
    А для этого нужно больше современных средств поражения.
    Победа куётся в тылу.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:33
    +2
    ПВО ВСУ становится все более дырявой, даже в самом Киеве ощущается нехватка ракет. Вы заметили, что стало меньше победных заявлений, мол сбили десять ракет при одной запущенной smile Все таки удары по тылам Украины принесут свою пользу, весеннего контрнаступа видимо уже не будет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +5
    Удары не прекращаются и это прекрасно. Мне очень понравилась выраженная в современном стиле укропропаганды реакция Кличко на вчерашние сообщения о некой вибрации (землетрясении) в Киеве. Насладитесь: «Это оружие идёт на фронт, новое, мощное, и может быть вибрация, связанная с этим». Как вам? Оказывается это не Киев подвергается ударам, а новейшие украинские "вундерваффе" угрожающе грохоча и сотрясая землю двигаются к фронту.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:50
      +2
      Это гениальное высказывание. laughing
      Сразу становится понятно что "могут не только лишь все, мало кто может это делать" (с)
    2. Аскет
      Аскет Сегодня, 06:51
      +1
      Цитата: rotmistr60
      «Это оружие идёт на фронт, новое, мощное, и может быть вибрация, связанная с этим».

      Это наверное гигантские боевые слоны из "Властелина колец" laughing
      1. Комментарий был удален.
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 07:06
    +1
    У бандеровцев сегодня была очередная бодрая ночь. Сначала к ним заглянули "Гераньки". Вслед за ними поспешили порадовать бандеровцев крылатые ракеты, как от ВКС - отстрелялись 10 бортов ТУ-95, так и от ВМС - "Калибры". И чтобы бандеровцы не обижались что им мало внимания уделяют, и не сомневались что "ракеты уже окончились" - в несколько волн. Скакали от радости что их вермахт обстреливает Белгородскую область - теперь пусть поскачут от радости видеть у себя салюты каждую ночь.
    В ~0 часов над оккупированными нацистами территориями появились Гераньки, летящие по своим неотложным делам над Херсонской областью куда то в сторону Киева, Николаевской, Кировоградской областей и "западной". В 0:40 "отстрелялись" 10 ТУ-95. И пошли сообщения о обнаружении новых и новых групп "Геранек", деловито следующих на "западную" через Киевскую область. К 2м часам ночи, "гераньки" уже были над Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Одесская областями. О "прилётах" как Вы знаете им гестапо даже говорить запретили, поэтому когда пошли взрывы, на их каналах появилась "слава ПВО". Чем больше "прилётов" тем больше "славы ПВО".
    В 2:10 к ним наконец то добрались и долгожданные ракеты. Почему так долго от времени пусков ? Полётные задания такие были - чтобы укр ПВО "подраконить" и заставить "активировать всё что есть", та же задача была и у "геранек", которые не сразу следуют к своему "месту назначения" а маневрируют меняя курс, как и ракеты. Это же должно порадовать и бандеровские "мобильные группы ПВО" в виде "шахедмобилей" - пойди успей, если точка куда им надо прибыть постоянно меняется.
    В районе 3х часов пошли ещё "калибры". Практически над всей территорией бандеровщины в небе к этому моменту было красивое - одновременно множество Геранек, каждая летящая по своим делам, и маневрирующие и меняющие направление крылатые ракеты. Мощные взрывы в Киеве, Львовской, Житомирской, Хмельницкой и тд.

    Под конец на бандеровских каналах сообщили что "это была самая тяжёлая ночь для их ПВО". Ну и понятно "слава ПВО".
    @ruspanorama
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:10
      0
      Ну замечательно. good
      Надо продолжать бодрить шароварных.