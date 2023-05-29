Военное обозрение
Войти Регистрация

Во Львовской области заявили о наиболее интенсивной ракетной атаке за последние месяцы

4
Во Львовской области заявили о наиболее интенсивной ракетной атаке за последние месяцы

В ночное время суток российские средства поражения достигли и западных регионов Украины. Во Львовской области заявляют о «наиболее интенсивной ракетной атаке за несколько месяцев». Сообщается о прогремевших взрывах на ряде объектов как непосредственно во Львове, так и в регионе, через который идёт основной поток западного оружия, поставляемого Украине.


Поражены объекты, входящие в транспортно-логистический узел на западе Украине. Обычно на этих объектах идёт выгрузка военной техники, которая нуждается в определённой доработке, в том числе в предварительном (перед отправкой к линии фронта) техническом обслуживании, а также в перекрашивании под местность будущего применения.

Также поражение нанесено объектам размещения и подготовки личного состава украинских войск, в том числе объектам, связанным с так называемой «гвардией наступления».

Сообщается о прилётах ударных беспилотников по объектам в Житомирской области. Там так же, как и во Львовской области, под удар попали транспортно-логические узлы с местами размещения поставленной зарубежными спонсорами вооружённого конфликта на Украине военной техникой.

Ранее сообщалось о пожарах в Оболонском районе украинской столицы. Теперь стало известно о поражении объектов и в Святошинском районе Киева.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +2
    Поражены объекты, входящие в транспортно-логистический узел на западе Украине.
    А вот это придает оптимизма, т.к. не часто звучат сообщения об ударах по транспортным узлам. И, как обычно опять досталось т.н. "гвардии наступления". Им уже пора выдавать белые повязки (хатимаки) на лоб и каждый вечер на всякий случай выдавать 100 гр на последок (на дорожку в Ад).
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:00
      +1
      Цитата: rotmistr60
      и каждый вечер на всякий случай выдавать 100 гр на последок.

      Жирно будет.
      Лучше спиртовой раствор зелёнки.
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:54
    -1
    Утилизаторина
    Бездонная Зеленщина
    Везите к нам оружие
    Храним на Западенщине
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    +1
    У меня утро началось не только с кофе ,но и с хороших новостей! Ждём визгов ,у сё сбили.