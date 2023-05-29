Во Львовской области заявили о наиболее интенсивной ракетной атаке за последние месяцы

В ночное время суток российские средства поражения достигли и западных регионов Украины. Во Львовской области заявляют о «наиболее интенсивной ракетной атаке за несколько месяцев». Сообщается о прогремевших взрывах на ряде объектов как непосредственно во Львове, так и в регионе, через который идёт основной поток западного оружия, поставляемого Украине.
Поражены объекты, входящие в транспортно-логистический узел на западе Украине. Обычно на этих объектах идёт выгрузка военной техники, которая нуждается в определённой доработке, в том числе в предварительном (перед отправкой к линии фронта) техническом обслуживании, а также в перекрашивании под местность будущего применения.
Также поражение нанесено объектам размещения и подготовки личного состава украинских войск, в том числе объектам, связанным с так называемой «гвардией наступления».
Сообщается о прилётах ударных беспилотников по объектам в Житомирской области. Там так же, как и во Львовской области, под удар попали транспортно-логические узлы с местами размещения поставленной зарубежными спонсорами вооружённого конфликта на Украине военной техникой.
Ранее сообщалось о пожарах в Оболонском районе украинской столицы. Теперь стало известно о поражении объектов и в Святошинском районе Киева.