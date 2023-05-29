Байден о переговорах со спикером палаты представителей: «Я ему сказал: Вы повысите потолок госдолга, и точка»

Я поговорил со спикером Маккарти по телефону. Хочу сказать, что двухпартийное соглашение достигнуто. Мы готовы направить его в конгресс. Это очень важный шаг, которые отводит угрозу катастрофического дефолта от США и защищает так сложно давшееся нам восстановление экономики.

Я ему (спикеру Маккарти) сказал: Вы повысите потолок госдолга, и точка. А потом я буду обсуждать с вами, как будет выглядеть бюджет.

Президент США Джо Байден высказался о переговорах со спикером нижней палаты конгресса Кевином Маккарти, представляющим Республиканскую партию. Переговоры эти касались роста американского госдолга и проходили даже не в очном формате, а по телефону.По словам Джо Байдена, «с Маккарти были достигнуты окончательные договорённости с рекомендациями к сенату и палате представителей одобрить двухпартийное соглашение по поднятию потолка американского долга».Байден:Байден далее заявил, что рекомендует обеим палатам соглашение по потолку госдолга принять.Причём интересна дальнейшая трактовка от президента США. По его словам, республиканцы требовали от него пойти на сокращение расходов, чтобы поддержать поднятие планки госдолга. Однако, как утверждает сам Байден, он на сокращение расходов не пошёл.Заявление президента США:Получается прежняя схема: снижать уровень трат американское государство (ни демократы, ни республиканцы) не собирается, свои огромные долги погашать тоже не собирается. Вместо это просто с новой силой будет включен (по сути, уже включен) печатный станок, который должен обеспечивать «стабильность американской экономики».