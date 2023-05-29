Украинские власти опять заявляют о «недопущенных» ударах по Киеву на фоне серии взрывов и пожаров в городе

Российские Вооруженные силы в ночь на 29 мая нанесли серию массированных ракетных ударов по территории столицы Украины Киева. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на киевскую городскую военную администрацию.
Интересно, что представители украинских властей опять заявляют о «не допущенных» ударах по Киеву, хотя в городе произошла серия взрывов и пожаров. То есть, мы видим привычное для киевского режима вранье о том, что российские ракеты якобы не попадают по целям, но взрывы и пожары в городе происходят и это подтверждает факт многочисленных прилетов ракет.
Как утверждают власти, средствами противовоздушной обороны Украины якобы были обнаружены и сбиты более 40 воздушных целей. Согласно заявлению киевских властей, атака осуществлялась как дронами, так и крылатыми ракетами Х-101/555.
В командовании ВСУ утверждают, что российские войска пытаются с помощью подобных ударов истощить ресурсы украинской противовоздушной обороны и поддерживать психологическое напряжение гражданского населения страны. Отметим, что массированные атаки ВС РФ действительно способствуют истощению ресурсов противовоздушной обороны Украины. Российские военные устанавливают места расположения систем ПВО ВСУ, после чего наносят удары по ним, как это было в прошлый раз с американским ЗРК Patriot.
Сейчас удары наносятся по складам боеприпасов, местам скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ. Целью этих ударов является поражение предназначенных для анонсированного контрнаступления украинских войск ресурсов.