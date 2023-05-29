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Украинские власти опять заявляют о «недопущенных» ударах по Киеву на фоне серии взрывов и пожаров в городе

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Украинские власти опять заявляют о «недопущенных» ударах по Киеву на фоне серии взрывов и пожаров в городе

Российские Вооруженные силы в ночь на 29 мая нанесли серию массированных ракетных ударов по территории столицы Украины Киева. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на киевскую городскую военную администрацию.


Интересно, что представители украинских властей опять заявляют о «не допущенных» ударах по Киеву, хотя в городе произошла серия взрывов и пожаров. То есть, мы видим привычное для киевского режима вранье о том, что российские ракеты якобы не попадают по целям, но взрывы и пожары в городе происходят и это подтверждает факт многочисленных прилетов ракет.

Как утверждают власти, средствами противовоздушной обороны Украины якобы были обнаружены и сбиты более 40 воздушных целей. Согласно заявлению киевских властей, атака осуществлялась как дронами, так и крылатыми ракетами Х-101/555.

В командовании ВСУ утверждают, что российские войска пытаются с помощью подобных ударов истощить ресурсы украинской противовоздушной обороны и поддерживать психологическое напряжение гражданского населения страны. Отметим, что массированные атаки ВС РФ действительно способствуют истощению ресурсов противовоздушной обороны Украины. Российские военные устанавливают места расположения систем ПВО ВСУ, после чего наносят удары по ним, как это было в прошлый раз с американским ЗРК Patriot.

Сейчас удары наносятся по складам боеприпасов, местам скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ. Целью этих ударов является поражение предназначенных для анонсированного контрнаступления украинских войск ресурсов.
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15 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
    +5

    Интересно, что представители украинских властей опять заявляют о «не допущенных» ударах по Киеву, хотя в городе произошла серия взрывов и пожаров.
    геббельс все глубже и глубже зарывается. Против укронациков он базарный глашатай.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:22
      -6
      Ну наши "гебельсы" в этом плане то же молодцы.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:57
    +4
    — Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три... все сбито good
    1. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 08:45
      0
      Ну или такой вариант:
      — Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая...три
      Кроме того, на направлении комнаты Шпака...
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:03
    +1
    Может быть партнёрам салорейха перестать поставлять средства ПВО? Ведь и так всё "успешно" сбивается.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      +1
      Да,там в загашниках банок с огурцами полно laughing
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:07
    0
    А чего? МОлодежь фейерверками уже с окон любуется. В подвалы никто не спешит. А пожары - ну так это ракеты украинского ПВО разлетаются. А вот русские - мы да, все сбили.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:22
      +7
      В подвалы никто не спешит.
      Так молодежь давно просекла, что русские по гражданским объектам, а тем более жилым домам не бьют. Пострадать можно исключительно от украинской ПВО.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:20
    -7
    Ещё потянем и точно будут все отражать.
    Интересно, а того хероя, который дал приказ на отвод войск из-под Киева уже "почикали"?
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:27
    +2
    Странная эта фраза "все сбиты".
    Как у Чуковского

    — Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели
    И ждем, не дождемся,
    Когда же ты снова пришлешь
    К нашему ужину
    Дюжину
    Новых и сладких калош!

    Написали бы разок "все ракеты достигли своих целей".
    Креативнее надо
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:35
      0
      — Ах, те, что ты выслал
      На прошлой неделе,
      Мы давно уже съели
      И ждем, не дождемся,
      Когда же ты снова пришлешь
      К нашему ужину
      Дюжину
      Новых и сладких калош!

      Как-то после слов одного господина, это звучит более многозначительно...
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 08:39
      +1
      Я от стихов этого дяди ещё с детства в ступор впадал. Потом когда вырос, узнал про мухоморы просветляющие сознание и прочие чудодейственные растения стимулирующие писательскую деятельность wassat
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:38
    0
    Конечно все сбили. В том числе военными объектами, энергоподстанциями и другими объектами инфраструктуры. Ведь ни одна ракета назад не улетела! wassat
    Вот только плохо, что они пока не используют в качестве ПВО здания МО, СБУ, ГУР или администрации президента.
  8. Илия
    Илия Сегодня, 08:45
    0
    "Ничего не ново под луной!" Пропаганда власти зе-наркомана в действии.
    Украинские власти опять заявляют о «недопущенных» ударах по Киеву на фоне серии взрывов и пожаров в городе
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:49
    0
    Как утверждают власти, средствами противовоздушной обороны Украины якобы были обнаружены и сбиты более 40 воздушных целей.

    Что ракеты прилетел в Киев, знают только киевляне, а для остального населения "перямога". И они в это верят, даже те которые живут за пределами Украины.