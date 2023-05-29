Партия Эрдогана: Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета

Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета.

Эксперты анализируют победу Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборах. Напомним, что по итогам голосования действующий глава Турецкого государства, набрав чуть более 52 процентов голосов, сохраняет за собой пост президента. Его противник, Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,84% голосов.Комментируя свою победу, Эрдоган назвал её победой демократии.Поздравительную телеграмму в адрес Эрдогана одним из первых направили главы Катара и Венгрии. Поздравил действующего президента Турции и Владимир Путин.Проигравший выборы Кылычдароглу заявил о том, что он продолжит оппозиционную деятельность и поблагодарил «те 25 миллионов граждан», которые за него проголосовали. Обращает на себя внимание тот факт, что Кылычдароглу набрал большинство голосов в нескольких крупных городах Турции, а также на территориях проживания курдов. Напомним, что в Турции, по самым скромным оценкам, проживают 18 млн курдов. Существенный по своим объёмам электорат.В партии Эрдогана, комментируя победу своего лидера на выборах президента, заявили, что выборы показали следующее: «Турецкий народ устал от диктата США и европейского шантажа»: