Военное обозрение
Войти Регистрация

Партия Эрдогана: Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета

30
Партия Эрдогана: Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета

Эксперты анализируют победу Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборах. Напомним, что по итогам голосования действующий глава Турецкого государства, набрав чуть более 52 процентов голосов, сохраняет за собой пост президента. Его противник, Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,84% голосов.


Комментируя свою победу, Эрдоган назвал её победой демократии.

Поздравительную телеграмму в адрес Эрдогана одним из первых направили главы Катара и Венгрии. Поздравил действующего президента Турции и Владимир Путин.

Проигравший выборы Кылычдароглу заявил о том, что он продолжит оппозиционную деятельность и поблагодарил «те 25 миллионов граждан», которые за него проголосовали. Обращает на себя внимание тот факт, что Кылычдароглу набрал большинство голосов в нескольких крупных городах Турции, а также на территориях проживания курдов. Напомним, что в Турции, по самым скромным оценкам, проживают 18 млн курдов. Существенный по своим объёмам электорат.

В партии Эрдогана, комментируя победу своего лидера на выборах президента, заявили, что выборы показали следующее: «Турецкий народ устал от диктата США и европейского шантажа»:

Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета.
Использованы фотографии:
сайт Эрдогана
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:08
    +4
    Ну, все. Эрдоган победил, теперь и зерновую сделку можно не продлевать.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:25
      +3
      Думаю что никто не будет ничего отменять. Нам необходимы товары которые под санкциями, туркам зерно для переработки.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:26
      +3
      Цитата: Егоза
      Ну, все. Эрдоган победил, теперь и зерновую сделку можно не продлевать.

      Напротив, теперь её не остановить....
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:44
        0
        За победу Эрдогана. drinks
        Он хоть и сын самки собаки, но он не сын самки собаки США. К тому же от него понятно чего можно ожидать.
        1. Русь
          Русь Сегодня, 09:14
          0
          По крайней мере... на этом фронте без изменений.... winked
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:10
    -2
    Разумеется Эрдоган лучше для России чем оппонент. Но его идея о великом Туране если продолжит своё распространение доставит нашему государству много геморроя.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: ASAD
      Разумеется Эрдоган лучше для России чем оппонент. Но его идея о великом Туране если продолжит своё распространение доставит нашему государству много геморроя.

      Ну уж лучше султан, чем эта непредсказуемая подстилка матрасни. С победой Реджепушка.))))
    2. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 08:41
      +3
      Я думаю султану сейчас не до Турана. Страна расколота. Инфляция не снижает обороты. Придётся выполнять обещания и поднимать зп госслужащим. Последствия землетрясения тоже никуда не делись. Как и беженцы из Сирии. Вобщем, аппетиты придётся поумерить.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: ASAD
      Но его идея о великом Туране если продолжит своё распространение доставит нашему государству много геморроя.

      Да Эрдогану, сейчас не до Великой Турции, оппозиция серьезная, а экономка слабая.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:13
    +4
    Какой бы он ни был двуличный вовне, но ЗА свою страну

    А половина народа голосовала за чувака, который просто Горбачев/ЕБН-2 или Порох/Зе-2 - со всякими развитиями не себя, а сближениями там с кем-то и ползаниями по их углам – вот это реальная жесть. Еще не СССР на закате и не У, где 4/5 такие, но все же - показатель мне не нравится.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:21
      +1
      Лет десять назад за две лиры давали доллар, а сейчас 20лир за доллар. Думаю есть повод для недовольства?
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:48
      +2
      Многие голосовали за оппонента Эрдогана, я думаю, потому, что он называет себя кемалистом, наследником идей Ататюрка.
  4. Essex62
    Essex62 Сегодня, 08:15
    +4
    Неужели в Турции считают голоса? Дикари.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:17
    -1
    Теппрь нужно прислать укронацистам ответ за Ивана Хурса.
  6. beybender
    beybender Сегодня, 08:19
    -1
    Ну все !!! Зерновой СДЕЛКЕ быть и быть всегда !!! Будет и дальше Россию нагибать по поводу параллельного импорта и санкций !!! А медведь в берлоге будет что то сосать ( видимо лапу ) !!! Да и вообще какой это медведь , так себе панда травоядная !!! А пресс секретарь у панды ---- .......... !!!!!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:31
      +2
      А вы хотели второго Зе в турции? Представляете,чем это нам обернется. Пинды везде своим щупальца распусстили.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:25
    +2
    Интересно Эрдоган отменит запретительные пошлины на импорт сельхозпродукции и не замахнутся ли нам на совместное патрулирование потоков ,если газовому хабу быть.
  8. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 08:26
    0
    Ну кто бы сомневался алевит всеравно проиграл.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +1
    «Турецкий народ устал от диктата США и европейского шантажа»
    Сказано прямо, откровенно и до адресата точно дойдет. Я бы даже сказал "с революционным запалом и пролетарской ненавистью" к американскому империализму. Но членство в НАТО все же ко многому обязывает и от этого не прикроешься лозунгами.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:31
    0
    Дикая инфляция с многократным ростом цен. Системная исламизация в общем то светской страны.
    И единственное достоинство - Эрдоган за Турцию и турок, а не за американцев, русских или европейцев.
    Народ это оценил и выбрал его еще раз!
    Успехов ему и здоровья!
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:34
    0
    Партия Эрдогана: Народ сделал выбор, который говорит о победе турецкого суверенитета

    Выборы в Турции показали, что даже в такой стране, где власть больше походит на авторитарную, выбор существует. Я рад, что выбор турецкого народа совпадает с нашими предпочтениями о турецком лидере.
    * * *
    Я ни разу не видел подобных выборов в России с времён второго пришествия ЕБН. Не могу я поверить, что в стране, где менее 10% населения владеют 90% капиталов и ресурсов, существует такой узконаправленный, единогласный, единодушный, безальтернативный выбор лидера, более двадцати лет вынашивающего какие-то одному ему известные планы и стратегии.
    Рост населения в стране говорит об обратном.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: ROSS 42
      Рост населения в стране говорит об обратном.

      Да в Европе рост населения, только за счет мигрантов.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:39
    0
    Вот даже не знаю, радоваться или печалиться.
    С эдной стороны Эдик как бы скалится на США, с другой стороны чубатым вооружение идёт и турецкая империя укрепляется.
  13. Илия
    Илия Сегодня, 08:43
    +1
    Ещё пять лет Эрдоган будет "на связи с Москвой". Аккую, газ, туризм, помидоры...
    А зерновую надо бы схлопнуть.
    1. raki-uzo
      raki-uzo Сегодня, 08:55
      0
      Нет зерна - нет обхода санкции. Вам нужны запчасти для ремонта лифта или нет? Вам все ясно?
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:50
    -1
    [quote][/quote]. Меньшее из двух зол... не худший вариант, однако.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:56
    0
    Единственное положительное качество Эрдогана,его предсказуемость.Не скажу что он легкий партнер ,он скорее соперник ,но он направлен на одну цель ,строительство Турала. А вот Кемаль Кылычдароглу,мог стать вторым Зелибобой . Так что из двух зол ,выбрали меньшее.
    Посмотрим что из этого выйдет дальше
  16. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:58
    0
    Молодец, Эрдоганыч! Кто защищает интересы своей страны, с тем всегда можно договориться. Кто защищает чужие интересы, с тем - никогда.
  17. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:01
    0
    Партия Эрдогана: Народ сделал выбор

    Ждем теперь майдана...
  18. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:40
    0
    "Я обязан был выиграть! Просто фамилию Кылычдароглу вы один хрен бы не выговорили! Эрдоган" - Ыыху Москвы