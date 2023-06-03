Книга Шемеля о пеших турнирах



Турнирный бой на мечах. Кадр из кинофильма « История рыцаря» (2001)

«Свежий, будто он только что вышел на арену,

Питер наносил удар за ударом злополучному испанцу,

пока удары его меча по толедской стали доспехов

противника не стали напоминать удары молота по наковальне...

Краем глаза Питер увидел, где они находятся,

и в душе решил, что именно сейчас и здесь он закончит бой.

Отпарировав выпад отчаявшегося испанца,

Питер нанес ему сокрушительный удар,

меч его блеснул подобно радуге,

и, хотя черная сталь выдержала,

Морелла почти был сбит с ног».

Г. Хаггард «Прекрасная Маргарет»



Продолжаем знакомиться с книгой Иеремии Шемеля. Доспехи для пешего турнира с юбкой-колоколом. Шлемов предложено два. Левый, закрепленный непосредственно на плечах. В таком шлеме нужно поворачиваться в стороны всем корпусом. Шлем справа имеет подвижное соединение с горжетом, и в нем можно вертеть головой



Этот же доспех, вид сзади. Меч буквально утыкан дополнительными остриями в расчете на самые различные удары перекрестием и навершием



Турнирный боец на ристалище со щитом баклер и изображенным на предшествующей иллюстрации «игольчатым» мечом



Его противник снаряжен победнее…



Прием «сверлящий меч», применявшийся против рыцарей, одетых в доспехи. Левая рука являлась направляющей для клинка, скользившего по перчатке, тогда как правой наносился удар исключительной силы!



Удар навершием рукояти



Удар «сверлящий меч» достиг цели!

«До и после, вперед и назад, две эти вещи – вот корень всякого искусства».



Мечи вполне можно было бросить и схватиться с противником голыми руками!



Повалив противника на землю, следовало достать кинжал и добивать его уже с помощью этого оружия, конечно, если он не изъявит желания сдаться победителю

«Скручивание – это поворот меча вокруг оси клинка. Результатом его является увеличение момента рычага в захвате и (или) отклонение острия меча для того, чтобы найти другое слабое место».



Почему бы и не связать своего пленника веревкой? Непонятно лишь одно, где он её держал до этого?



Полная победа! Противник обездвижен и связан!