Книга Шемеля о пеших турнирах

Турнирный бой на мечах. Кадр из кинофильма «История рыцаря» (2001)
«Свежий, будто он только что вышел на арену,
Питер наносил удар за ударом злополучному испанцу,
пока удары его меча по толедской стали доспехов
противника не стали напоминать удары молота по наковальне...
Краем глаза Питер увидел, где они находятся,
и в душе решил, что именно сейчас и здесь он закончит бой.
Отпарировав выпад отчаявшегося испанца,
Питер нанес ему сокрушительный удар,
меч его блеснул подобно радуге,
и, хотя черная сталь выдержала,
Морелла почти был сбит с ног».
Г. Хаггард «Прекрасная Маргарет»
Питер наносил удар за ударом злополучному испанцу,
пока удары его меча по толедской стали доспехов
противника не стали напоминать удары молота по наковальне...
Краем глаза Питер увидел, где они находятся,
и в душе решил, что именно сейчас и здесь он закончит бой.
Отпарировав выпад отчаявшегося испанца,
Питер нанес ему сокрушительный удар,
меч его блеснул подобно радуге,
и, хотя черная сталь выдержала,
Морелла почти был сбит с ног».
Г. Хаггард «Прекрасная Маргарет»
История и культура. При императоре Максимилиане I стали очень популярными турниры с участием пеших бойцов. Такой турнир требовал специального доспеха. Причем такие эти доспехи были очень дорогими, и не надо думать, что они были просты и примитивны. Выйти на ристалище в доспехах для пешего боя, сделанных кое-как, было позором.
Также вошли в моду состязания с барьером. Сражались в боевых доспехах, однако ноги латами не защищали, так как сражающиеся были разделены деревянным барьером. В бою участвовали две партии, которые старались сломать копье соперника. Копье требовалось держать обеими руками. Разрешалось сломать от пяти до шести копий каждому. При этом, понятно, что судьи внимательно следили за тем, чтобы удары ниже пояса не наносились.
Продолжаем знакомиться с книгой Иеремии Шемеля. Доспехи для пешего турнира с юбкой-колоколом. Шлемов предложено два. Левый, закрепленный непосредственно на плечах. В таком шлеме нужно поворачиваться в стороны всем корпусом. Шлем справа имеет подвижное соединение с горжетом, и в нем можно вертеть головой
При этом обращает на себя внимание совершенство доспехов для пеших поединков. В частности – прикрытие наплечниками подмышечных впадин, латные перчатки и турнирные шлемы армэ с очень узкими смотровыми щелями. То есть как-то поразить своего противника, одетого в столь совершенные доспехи, было весьма затруднительно (да эта задача и не ставилась!), поэтому победа присуждалась наименее уставшему бойцу (бойцам) по очкам, то есть по количеству пропущенных ударов.
Этот же доспех, вид сзади. Меч буквально утыкан дополнительными остриями в расчете на самые различные удары перекрестием и навершием
Существовало мнение, что пеший бой отличается меньшей опасностью, прежде всего потому, что бойцов разделял барьер. В то же время продолжал сохранять популярность и старый бой – один на один, без разделительного барьера. Но, опять же, любовь к новшествам выразилась в том, что оружие пеших бойцов стало более разнообразным.
Теперь уже применялись не только мечи и длинные копья (!), но и такое оружие, как булавы, боевые молоты, альшписы (короткие копья с гардой и длинным граненым наконечником), секиры, алебарды и даже боевые цепы. От рыцаря требовалось умение владеть этим оружием. К тому же, даже если применялся барьер, это все равно была серьезная схватка, и несчастные случаи на турнире, как и раньше, имели место.
Турнирный боец на ристалище со щитом баклер и изображенным на предшествующей иллюстрации «игольчатым» мечом
Пешие поединки обычно проводили перед конными боями, чтобы, во-первых, «разогреть публику», а во-вторых, дать время участникам конных схваток подготовиться к выходу на ристалище. Но к середине XVI века знать все больше предпочитала пешие поединки, а участие исключительно в конных схватках рассматривалось как снобизм. Причем не гнушались участвовать в пеших поединках и демонстрировать свои роскошные доспехи даже короли, в частности тот же Генрих VIII.
Его противник снаряжен победнее…
При этом каждый пеший бой, неважно, каким оружием в нем сражались, представлял собой ещё и своего рода школу фехтовального мастерства. И все в той же книге Иеремии Шемеля подробно показаны и соответствующие удары, и способы уклонения от них, и… последствия неудачной защиты.
Прием «сверлящий меч», применявшийся против рыцарей, одетых в доспехи. Левая рука являлась направляющей для клинка, скользившего по перчатке, тогда как правой наносился удар исключительной силы!
Если внимательно рассмотреть изображения средневековых фехтовальщиков, а также прочитать пояснения к ним, становится ясно, что их фехтование можно рассматривать как разнообразную и продуманную смесь ударов мечом, а кроме того, ещё и ударов ногами, различных удушающих захватов руками и чисто борцовских бросков. Если мы вдобавок посмотрим проходящие регулярно в Королевском арсенале Лидса показательные выступления латников, то мы увидим, что они бьются не только мечами, но прыгают и толкают противника ногами в грудь, наносят удары не только клинком, но и рукояткой (её навершием), ногами и руками.
У одного из главных теоретиков Средневековья «мастера меча» Лихтенауэра можно найти 17 «главных вещей» (то есть приемов), к которым относились пять рубящих ударов («яростный», «садящийся», «поперечный», «косой» и «удар по макушке»). К ним относились и четыре «легера» (четыре главные оборонительные позиции: «бык», «плуг», «тополь», «от дня»).
Тактика Лихтенауэра характеризуется двумя основными движениями: «вперед и назад». Движение «вперед» означает, что следует атаковать противника прежде, чем он ударит сам («упреждающий удар»), и тем самым заставить его «передвигаться» (отходить назад).
Удар навершием рукояти
Если же такое было невозможно, то необходимо было спокойно ожидать его атаки, которую следовало отражать «добавочным ударом». Но при этом парирование удара противника одновременно («тем временем») должно было являться и ответным ударом.
Таким образом, инициатива в бою перехватывалась, и противник вновь был принужден «передвигаться». Затем опять следует движение «вперед», которое заставляет противника отступить «назад».
Удар «сверлящий меч» достиг цели!
«Мастер меча» Дёбрингер приводил еще одно значение термина «назад»: следует всегда удерживать инициативу в своих руках и при собственном движении «вперед» нужно быть готовым немедленно переходить к обороне (движение «назад») и затем повторять такие движения снова и снова.
Иными словами, движение «назад» также означает принуждение противника к обороне. Лихтенауэр считал эту тактику основополагающей:
«До и после, вперед и назад, две эти вещи – вот корень всякого искусства».
Мечи вполне можно было бросить и схватиться с противником голыми руками!
Очень важно было научиться правильно отражать удары противника. И надо сказать, что эффективные приемы отражения ударов были также хорошо известны. Довольно часто можно прочитать мнение о том, что рыцари сражались друг с другом, применяя лишь грубую силу. И что при этом клинки их мечей именно лезвиями бились один о другой.
Кинофильмы и театральные постановки с фехтованием лишь поддерживают это суждение, поскольку и на экране, и не сцене фехтуют именно так. Однако такого «фехтования» не выдержал бы долго ни один, даже самый лучший клинок. На нем обязательно появились бы зазубрины, а вместе с ними и опасность, что такой клинок сломается. В реальности все происходило совсем не так.
Сражавшиеся на мечах отражали удары противника плоской стороной нижней части (самой прочной) клинка! И в средневековых книгах по фехтованию это есть, нужно было их только читать. К тому же доказательством этому являются и сами средневековые мечи: на многих клинках именно на их плоской стороне можно видеть следы таких парирующих ударов.
Повалив противника на землю, следовало достать кинжал и добивать его уже с помощью этого оружия, конечно, если он не изъявит желания сдаться победителю
Очень важен был прием, называвшийся «скручивание». Томас Лайбле приводит слова одного из современных мастеров боя на мечах Кристиана Тольбера:
«Скручивание – это поворот меча вокруг оси клинка. Результатом его является увеличение момента рычага в захвате и (или) отклонение острия меча для того, чтобы найти другое слабое место».
Скручивание является важнейшим приемом немецкой школы фехтования на мечах.
И у мастера Лихтенауэра, и у Тальхоффера очень подробно рассматриваются необычные (с нашей точки зрения) способы применения меча. Прежде всего, это удары навершием рукояти меча и приемы «половины меча».
Почему бы и не связать своего пленника веревкой? Непонятно лишь одно, где он её держал до этого?
Оказывается, приемы ударов навершием меча в средневековом фехтовании на мечах были очень важны, и им также обучали. Причем речь не идет только лишь об ударах тыльной стороной руки, в которой был меч, и соответственно навершием его рукояти. Нет, совсем наоборот: меч брали в некоторых случаях за клинок (благо латные перчатки это позволяли!) и использовали подобно булаве. Причем тогдашние трактаты прямо-таки пестрят подобными изображениями. Да ещё и мало того, на рисунках на их страницах мы видим «специально оборудованные» для этого мечи с остриями на навершии!
Полная победа! Противник обездвижен и связан!
Так что средневековое фехтование на мечах являлось не просто «рубкой с плеча». Это и в самом деле было искусство, наполненное многочисленными и сложными приемами использования всех частей меча. Сам же меч применялся с определенной тактикой, которая зависела от многих причин, включая темперамент бойцов и их конституцию. Так что к моменту заката рыцарства и рыцарского вооружения, мастера меча накопили огромный практический опыт, который они в полной мере передали своим наследникам – мастерам боя на шпагах и рапирах эпохи Ренессанса.