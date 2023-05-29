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Главный конструктор российской компании: ВКС РФ получили пистолет-пулемет ППК-20 для НАЗ

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Главный конструктор российской компании: ВКС РФ получили пистолет-пулемет ППК-20 для НАЗ

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили на вооружение пистолет-пулемет ППК-20 калибра девять миллиметров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева.


Пистолет-пулемет Калашникова войдет в состав носимого аварийного запаса (НАЗ). О пистолете-пулемете ППК-20 известно, что он разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». У пистолета-пулемета меньшая масса, он может использовать быстросъемный прибор малошумной и беспламенной стрельбы.

Как сообщает ТАСС, пистолет-пулемет имеет складной приклад, новый переводчик огня. ППК-20 использует бронебойный патрон 7Н21. Компактность пистолета-пулемета позволяет размещать его в катапультном кресле.

Еще в сентябре 2021 года в концерне «Калашников» сообщали, что испытания ППК-20 в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске показали компактность конструкции пистолета-пулемета, который входит теперь в носимый аварийный запас российских военных летчиков.

Важность наличия пистолета-пулемета в аварийном запасе сложно переоценить, поскольку члены экипажей российских военных самолетов могут оказаться в самых разных ситуациях, в том числе и когда им может потребоваться применение огнестрельного оружия для защиты себя от противника, например в случае катапультирования на территорию, контролируемую вражескими формированиями.
Использованы фотографии:
концерн "Калашников" / https://kalashnikovgroup.ru
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:51
    +6
    Ну вот что за бардак? Недавно была статья что пилотам дадут в НАЗ ПП-2000. what
    Кому верить???
    1. takeshi
      takeshi Сегодня, 08:58
      0
      И я читал что будет ПП-2000. Более того, писали что ими, якобы, стали комплектовать НАЗ летунов. Теперь ППК-20
      Еще вопрос - не слабоват ли патрон, учитывая уровень защищенности современного бойца врага?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:59
        +2
        ППК-20 использует бронебойный патрон 7Н21

        это размерность 9х19 Рага
      2. Владимир Нижегородский
        Владимир Нижегородский Сегодня, 09:06
        -2
        Тут сказали, что уже приняли на вооружение.
        Значит испытания прошёл пистолет-пулемет.
        В целом по отзывам и характеристикам-не плохой аппарат.
        Надеюсь доработки примут и реально будет толк.
        Значит пойдёт в ограниченную серию.
        И надеюсь пригодится летунам
        1. Владимир Нижегородский
          Владимир Нижегородский Сегодня, 09:40
          0
          Опять тут минусовщики понабежали.
          Мол ничего сказать не могут по теме, так как профаны полные.
          Но минус надо поставить.
          Базарники какие-то, а не читающие и знающие люди
      3. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:13
        -1
        Цитата: takeshi
        Еще вопрос - не слабоват ли патрон, учитывая уровень защищенности современного бойца врага?

        Откровенно впарили откровенно слабый огнестрел. Мало того что патрон слабоват, так ещё и недальнобоен, так ещё и совершенно обесценивает глушитель начальной сверхзвуковой скоростью. Ксюха по всем параметрам уделывает этот анахронизм. Даже по габаритам, потому что глушитель всё равно снимать приходится, что бы в НАЗ вошёл.
    2. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:20
      -4
      ну а нафига летунам такая машинка? бесполезна. летунам место в небе, ни разу не в окопе.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:48
        0
        Цитата: VoprosNeudobny
        ну а нафига летунам такая машинка? бесполезна. летунам место в небе, ни разу не в окопе.

        Да и пестики отобрать! От кого ими в небе отстреливаться, не так ли?
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:01
    +4
    С ума сошли...у этого карамультука под пистолетный патрон вес как у АКСУ.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:25
      -7
      под пистолетный патрон

      а 7,62х54R это какой патрон: пулеметный или винтовочный?
  3. Митрич73
    Митрич73 Сегодня, 09:07
    -4
    ПП-2000 предпочтительнее из-за возможности вести стрельбу одной рукой.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    0
    После снятия с вооружения пистолетов-пулеметов (ППШ,ППС) с приходом на вооружение АК-47 и СКС интерес к пистолетам-пулеметам в СССР пропал. В конце 80-х и в 90-е начали появляться некоторые образцы, но под слабенький патрон 9×18 мм ПМ для спецслужб. В милиции и авиации широко использовался автомат АКС-74У. Сегодня активно разрабатываются пистолеты-пулеметы как правило под патрон 9×19 мм Парабеллум
    ТТХ ППК-20
    Калибр, мм - 9
    Применяемый боеприпас - 9х19
    Вес (с магазином, без патронов), кг - 2,7
    Общая длина (длина с разложенным прикладом), мм - 600-660
    Длина со сложенным прикладом, мм - 475
    Прицельная дальность, м - 200
    Магазин на 30 патр.

    По поводу разночтений о ПП в НАЗ летчика. Наверное до сих пор идет борьба за то чей ПП примут на вооружение в авиации.
  5. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:10
    -1
    ну вот и нафига он нужен? особенно летунам. чтоб МО РФ за хотелки креативных манагеров их "Калашникова" оплачивало???
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:24
    0
    а что не под 9х21 наш? Или опять отправили на затворки истори как всегда?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:32
      +1
      Да. Поинтереснее наверно машинка была бы как раз в калибре 9х21.
      Тем более что была унификация с патроном для армейского пистолета Удав.
      Это наверно выгоднее чем следовать западному тренду - если пистолет-пулемет то под 9х19
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:37
      0
      Изначально планировали, что все оружие у них под один патрон - 9 на 19... Типа вроде планировали вроде ПЛК и ПП-2000, но с последним много нареканий, я так понимаю
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:38
        0
        Ну так то тогда. Теперь то принятый на вооружение Удав под 9х21. Логичнее и ППК было бы перезаточить под этот же калибр.
        ИМХО чехарда с калибрами в армии ни к чему. Этот СОС пусть разные калибры под разные задачи пользует.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:31
    -1
    Цитата: Nexcom
    ППК-20 использует бронебойный патрон 7Н21

    это размерность 9х19 Рага

    Есть же 9×21.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:31
    -2
    ППК-20 использует бронебойный патрон 7Н21.

    Обоснованные сомнения в том, что его летунам выдают. Что должны - как раз верю
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:34
    -1
    Пусть этот конструктор себе этот НКП-20 в пятую точку засунет.
    Очевидно одно, никто не собирается разрабатывать оружие под требование авиации, пытаются всучивать то сто есть.
    И на сегодня единственный ПП который подходит хоть как-то под требования авиации, это ППС. Ему бы одиночный режим огня сделать, да чуток дальность подтянуть. Да модернизировать ТТ ему в пару.
  10. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 09:48
    0
    Это просто идиотизм выдавать летунам эти пукалки.акс 74у мощней намного с большей дальностью а это чудо имеет эффективную дальность 100 м.и как поражать пистолетным патроном против в сибз??в афгане вертолётчики многие летали вообще с акс 74.