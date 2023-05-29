Минобороны Японии: при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита

Для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей в случае чрезвычайной ситуации, когда подтверждается падение баллистической ракеты и т. п. на территорию Японии, будут осуществляться меры по уничтожению

Вышел новый приказ главы Минобороны Японии Ясукадзу Хамады. В нем говорится, что при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита.Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Японии.В приказе говорится, что японские военные примут меры для уничтожения самой баллистической ракеты и ее частей, если в этом возникнет необходимость.- гласит документ.В нем обозначен конечный срок действия приказа – 11 июня. Согласно информации, имеющейся в распоряжении японского правительства и озвученной генсеком кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге, существует риск пролета северокорейской ракеты над принадлежащими Японии островами Нансэй, протянувшимися между Тайванем и островом Кюсю.Руководство КНДР 29 мая оповестило японцев об опасных участках в Желтом и Восточно-Китайском морях, а также в Тихом океане вблизи Филиппин. Это связано с запуском спутника, который может быть произведен в промежуток времени с 31 мая по 10 июня включительно.О начале подготовки к запуску первого разведывательного спутника Северной Кореи местное государственное информагентство ЦТАК сообщило в середине апреля. Его вывод на орбиту существенно повысит обороноспособность КНДР.