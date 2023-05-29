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Минобороны Японии: при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита

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Минобороны Японии: при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита

Вышел новый приказ главы Минобороны Японии Ясукадзу Хамады. В нем говорится, что при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита.


Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Японии.

В приказе говорится, что японские военные примут меры для уничтожения самой баллистической ракеты и ее частей, если в этом возникнет необходимость.


Для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей в случае чрезвычайной ситуации, когда подтверждается падение баллистической ракеты и т. п. на территорию Японии, будут осуществляться меры по уничтожению

- гласит документ.

В нем обозначен конечный срок действия приказа – 11 июня. Согласно информации, имеющейся в распоряжении японского правительства и озвученной генсеком кабмина Хирокадзу Мацуно на брифинге, существует риск пролета северокорейской ракеты над принадлежащими Японии островами Нансэй, протянувшимися между Тайванем и островом Кюсю.

Руководство КНДР 29 мая оповестило японцев об опасных участках в Желтом и Восточно-Китайском морях, а также в Тихом океане вблизи Филиппин. Это связано с запуском спутника, который может быть произведен в промежуток времени с 31 мая по 10 июня включительно.

О начале подготовки к запуску первого разведывательного спутника Северной Кореи местное государственное информагентство ЦТАК сообщило в середине апреля. Его вывод на орбиту существенно повысит обороноспособность КНДР.
Использованы фотографии:
Минобороны Японии
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10 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:16
    0
    Пущай пуляют. С большим интересом понаблюдаем.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 09:23
      +2
      Кстати, куда больше Японии - меня восхищает... КНДР! САМИ сделали ЯО и космос, при столь мизерных ресурсах и малом населении. good
  2. Русь
    Русь Сегодня, 09:19
    +1
    Блажен, кто верует.... smile .................
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:25
    -1
    Вояка грозный. При испытаниях носителей ЯО ракеты они видят только когда они в воду плюхаются, а вот мирную - сбить натренированы, потому что ПВО - американское, оно для обороны не ращщытано
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 09:26
    -1
    Данный спутник уравновешивает возможности космической разведки КНДР с Южной Кореей.
    Но остаётся вопрос, а американцем это надо?
    Поэтому заявление министра обороны Японии навевает на мысль - а кто будет определять, несёт угрозу РН на стадии выведения на орбиту спутника, или всё проходит штатно?
    Отмаз Японии засчитан. Но надеемся, что разум возобладает.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:27
    0
    при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита

    Так уверены? противника нельзя недооценивать....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    -1
    Японцы что-то слишком осмелели в последнее время. Не последнюю роль играет поддержка Сша и разговоры о возможной разработке Японией своего ЯО. А сбивать конечно будут Patriot (PAC-3). Тов. Ким Чен Ын конечно "очень испугался" и отменит запуск. Если у корейцев самих не будет желания, чтобы что-то упало на японские острова, то и не упадет. Поэтому японская распальцовка исключительно на публику.
  7. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:34
    -1
    при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита.

    Если ракета со спутником КНДР будет сбита тогда будет падение боевой ракетой КНДР на японской територии. Японский министр поменял только места причин и следствия.
  8. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 09:41
    0
    Минобороны Японии: при угрозе падения на японскую территорию ракета КНДР со спутником будет сбита

    Минобороны СК: в случае попытки сбития ракеты со спутником возникнет угроза ее падения на территорию Японии.
  9. SwR9
    SwR9 Сегодня, 09:46
    0
    Элемент обычной психологической войны, показать своим массам кто тут типа главный.