Военное обозрение
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СКР объявил в розыск американского сенатора Линдси Грэма

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СКР объявил в розыск американского сенатора Линдси Грэма

Находит своё продолжение история с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма, сделанными им в Киеве. Началось всё с публикации видеоролика офисом Зеленского. Там была представлена речь Линдси Грэма, где тот говорит о «наиболее удачных инвестициях, сделанных США». После этого американский сенатор произносит фразу о том, что «русские умирают». После в западной прессе появились некие попытки выгородить сенатора и обвинить киевский режим в монтаже. Монтаж действительно имеет место, но сути сказанного он не меняет.


Линдси Грэм, как уже сообщало «Военное обозрение», в беседе с Зеленским и членами его офиса назвал «наиболее удачной инвестицией США» военную помощь Украине в размере нескольких десятков миллиардов долларов. После этого Грэм заявил, что эта помощь воспитывает у украинцев американских дух, а далее произнёс ту самую фразу:

А русские умирают.

В связи со сказанными сенатором США в российском Следкоме решили объявить американского политика в розыск.

В сообщении говорится о том, что розыск осуществляется на основании статьи Уголовного кодекса РФ, при этом не конкретизируется, по какой именно статье Грэма российский СК разыскивает.

Сам Линдси Грэм своих высказываний в Киеве, а также российской официальной реакции на них пока не прокомментировал.
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19 комментариев
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  1. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 09:19
    0
    Интересно, когда Фейгина в розыск объявят?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:40
      0
      А это ещё кто такой?
      ттттттттттттттт
    2. кредо
      кредо Сегодня, 09:44
      -1
      Англосаксы и их шестёрки, хоть из России хоть из других стран мира, даже не заморачиваются по-поводу этики политического политеса, когда заявляют самые человеконенавистнические и живодёрские тезисы в отношение тех людей, народов и государств, которые им не угодны и которые не желают танцевать под англосаксонскую дудку.

      Фейгины, пейгины, алкины галкины, маккейны или вот такие грэмы как этот, какая нам разница, если все они хотят России и русским смерти и даже этого не скрывают.

      Нам главное, чтобы эти объекты никогда не ступали по нашей земле, а наши политики не целовали им ручки, не склонялись перед ними в учтивой позе и не относили их поганые слова и омерзительные поступки на преклонный возраст или неправильный перевод.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:22
    +2
    Wanted dead or alive! Интересно; какие будут комментарии со стороны сенатора.
  3. Million
    Million Сегодня, 09:22
    +1
    Лучше бы нашли его неофициально.И стерли с лица земли.
  4. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 09:26
    +1
    Цитата: Million
    Лучше бы нашли его неофициально.И стерли с лица земли.

    А все стрелки - перевели на СБУ! am
  5. olhon
    olhon Сегодня, 09:26
    +3
    Из разаряда ордера на орест Темнейшего.
  6. uralex
    uralex Сегодня, 09:27
    +1
    Маккейн его уже совсем заждался...
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:27
    0
    Ну и где же реакция „непредвзятого” МУС?
  8. Грац
    Грац Сегодня, 09:31
    0
    осталось объявить награду за голову мертвого или живого
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:33
    +1
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Wanted dead or alive!
    По мне, так лучше мертвым. Слишком много д.ерьма на американских и европейских просторах желают уничтожения русских.
    А возбуждение уголовного дела и объявление в розыск просто необходимая процедура, которую следует соблюсти СК по закону.
  10. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 09:34
    -1
    Да уже пишут что Киев смонтировал видео и это склейка из разных частей беседы
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:34
    -1
    .Сам Линдси Грэм своих высказываний в Киеве, а также российской официальной реакции на них пока не прокомментировал.

    Собака лает ветер носит.....
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:37
    -1
    Даже интересно стало, а где его будут искать? В Москве? В Урюпинске?
    СКР - вроде как серьёзная организация, но какие-то театральные шаги озвучивает...

    А по поводу фразы о смерти россиян и удачном вложении денег, сегодня прочитал в "Коммерсанте" интересную тему:

    Короткая видеозапись со встречи была опубликована 26 мая офисом президента Украины, в том числе в Telegram-канале господина Зеленского. В этом ролике фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Reuters отмечает, что первоначальная публикация выдержек не давала понять, что эти фразы были сделаны в разное время беседы.

    Как пишет агентство, на самом деле эти слова были сказаны в другом контексте. Фраза об удачной трате денег касалась в целом помощи Украине от США.

    Фраза о смерти русских была сказана в диалоге с господином Зеленским. Господин Грэм сказал, что сопротивление украинцев напомнило ему о «лучшем в нас самих в Америке». «Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть»,— сказал сенатор. На это президент Украины ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем». После этого господин Грэм сказал: «И русские умирают», а господин Зеленский добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».


    Не знаю, насколько это отражает действительность. С одной стороны, Грэм Линдси был неоднократно замечен в "нелюбви" к России
    С другой стороны, и пропаганда офиса Зеленского тоже особой любви к нам не питает, и вполне могла собрать видеоролик с нарезкой двух эпизодов, чтобы лишний раз потроллить Россию
    Сложно сказать, что там было на самом деле
    Боюсь, мы этого и не узнаем
  13. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:40
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Wanted dead or alive! Интересно; какие будут комментарии со стороны сенатора.

    I'm in house!!! Правда-правда!
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 09:40
    0
    Я думаю, вряд ли этот американец на столько туп, чтобы так явно подобные вещи публично высказывать. Наверное его для перемоги так предоставили, хоть это никоим образом не оправдывает человека. Сношала жаба гадюку в этой ситуации. Они друг друга стоят.
  15. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:45
    0
    Сенатор - а от законодательной ветки он? Ну если да, то народный избранник
    Т.е. высказал он не свое мнение, а народа, штата точно

    Впрочем, неважно, поскольку партия (Трамп в которой) его не пнула к фигам = промолчала, т.е. солидарна, т.е. половина населения сша сразу. Вторая половина населения в лице Байдена ничем не отличается.

    Поэтому обвинение на "Инвестиции в смерть русских" должно звучать так
    "сша и партнеры - западная коалиция - государства-спонсоры фашизма", и уже допом по личностям в отдельности

    И самое забавное, что эти фашисты Оруэлла используют постоянно - не скрывают своих мотивов, но чз свои сми орут, что это РФ желает там кому-то смерти.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:46
    0
    Похоже СК РФ заняться нечем, т.к. он такие "дела" заводит. Что, теперь этот Линдся "ни кушать ни пИсать" от "страха неизбежного наказания" не сможет?
    Глупость полная!
  17. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:47
    0
    У таких заявлений СКР есть очень неприятная обратная сторона: а если он сам ласты внезапно склеит, представляете, какое шапито начнется? wassat