СКР объявил в розыск американского сенатора Линдси Грэма

Находит своё продолжение история с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма, сделанными им в Киеве. Началось всё с публикации видеоролика офисом Зеленского. Там была представлена речь Линдси Грэма, где тот говорит о «наиболее удачных инвестициях, сделанных США». После этого американский сенатор произносит фразу о том, что «русские умирают». После в западной прессе появились некие попытки выгородить сенатора и обвинить киевский режим в монтаже. Монтаж действительно имеет место, но сути сказанного он не меняет.
Линдси Грэм, как уже сообщало «Военное обозрение», в беседе с Зеленским и членами его офиса назвал «наиболее удачной инвестицией США» военную помощь Украине в размере нескольких десятков миллиардов долларов. После этого Грэм заявил, что эта помощь воспитывает у украинцев американских дух, а далее произнёс ту самую фразу:
А русские умирают.
В связи со сказанными сенатором США в российском Следкоме решили объявить американского политика в розыск.
В сообщении говорится о том, что розыск осуществляется на основании статьи Уголовного кодекса РФ, при этом не конкретизируется, по какой именно статье Грэма российский СК разыскивает.
Сам Линдси Грэм своих высказываний в Киеве, а также российской официальной реакции на них пока не прокомментировал.