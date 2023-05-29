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Спецназ ВС РФ ликвидировал группу веннослужащих ВСУ на Купянском направлении

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Спецназ ВС РФ ликвидировал группу веннослужащих ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении спецподразделение ВС РФ уничтожило группу украинских боевиков. Формирование передвигалось на трех автомобилях-пикапах, когда попало под огонь российских войск.


Кроме того, сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили до взвода боевиков 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новоселовского. Российскими артиллеристами огнем из гаубиц МСТА-С и Д-30 были уничтожены два минометных расчета и склад боеприпасов украинских формирований.

Представитель командования группировки войск «Запад» сообщил также о нанесенных самолетами Су-34 ударах по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения украинских формирований. В результате ударов были уничтожены военная техника, вооружение и личный состав украинских войск.

Отметим, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на Купянском направлении, оттесняя украинские формирования и уничтожая личный состав противника. Помимо этого, активные боевые действия продолжаются на Артемовском и Авдеевском направлениях, в городе Марьинка. Здесь российские войска также уничтожают позиции противника.

Ночью были нанесены массированные ракетные удары по Киеву. В результате ударов в городе возникли многочисленные пожары. Однако украинские информационные ресурсы в привычном для себя духе отрицают факт прилетов российских ракет.
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9 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:26
    +2
    Под Купянском важно вплотную к городу подойти... Что бы когда Вагнеру отдохнули, смогли бы с более близких позиций город штурманать, устроить для ВСУ "Бахмут-2".
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 09:40
      0
      Тактика лобовых штурмов городов слишком расточительна ( в плане живой силы), и если даже после таких некрупных как Бахмут городков приходится так " отдыхать", то после Купянска вообще может уже и некому будет уходить в " отпуск"
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:42
        0
        Тактика лобовых штурмов городов слишком расточительна ( в плане живой силы)
        И бессмысленна в плане приобретения, остаются одни руины.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:41
      -1
      А что регулярные войска думаете не справятся?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 09:46
        0
        Я думаю, что лучше поручать этому ЧВК то, что у них лучше получается, и за что они готовы взяться.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:37
    0
    Марочао написал о попадании в плен 23 укродесантников
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 09:40
      0
      Белла чао, чао, чао! smile ....... ...........
    2. monetam
      monetam Сегодня, 09:47
      0
      Да у них сейчас все свежемобилизованные громкие названия носят ... Очень сомневаюсь, что бы у этих "десантников" были прыжки с парашютами.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:42
    0
    Уничтожили это конечно хорошо. Но вперед продвигаться в ближайшие 10 лет не собираются?