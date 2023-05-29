На Купянском направлении спецподразделение ВС РФ уничтожило группу украинских боевиков. Формирование передвигалось на трех автомобилях-пикапах, когда попало под огонь российских войск.Кроме того, сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили до взвода боевиков 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новоселовского. Российскими артиллеристами огнем из гаубиц МСТА-С и Д-30 были уничтожены два минометных расчета и склад боеприпасов украинских формирований.Представитель командования группировки войск «Запад» сообщил также о нанесенных самолетами Су-34 ударах по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения украинских формирований. В результате ударов были уничтожены военная техника, вооружение и личный состав украинских войск.Отметим, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на Купянском направлении, оттесняя украинские формирования и уничтожая личный состав противника. Помимо этого, активные боевые действия продолжаются на Артемовском и Авдеевском направлениях, в городе Марьинка. Здесь российские войска также уничтожают позиции противника.Ночью были нанесены массированные ракетные удары по Киеву. В результате ударов в городе возникли многочисленные пожары. Однако украинские информационные ресурсы в привычном для себя духе отрицают факт прилетов российских ракет.