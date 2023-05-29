Посол ЦАР в РФ: Мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовало бы от 5 до 10 тыс российских военных

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. С таким заявлением выступил посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза.
Наша страна была первой на африканском континенте, которая смогла противостоять натиску французской армии. Однако на сегодняшний день мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовали бы российские военные в количестве от 5 до 10 тыс человек. Кстати говоря, при необходимости они могли бы быть задействованы и в других странах
– рассказал центральноафриканский посол в интервью «Известиям».
Также в беседе с порталом дипломат высоко оценил присутствие военных инструкторов из РФ, что по его словам, способствовало значительному укреплению боеспособности армии его страны. При этом, как подчеркнул он, военно-техническое сотрудничество Москвы и Банги следует продолжать, поскольку проблемы в области безопасности в регионе по-прежнему сохраняются.
Некоторые страны недовольны таким развитием событий. Мы это видели на примере Франции, которая была крайне возмущена недавними поставками 6 военных самолётов со стороны России. Тем не менее, это их дело, ведь наше сотрудничество с русскими будет продолжаться
– отметил посол.
Также в ходе интервью коснулся Леон Додону-Пунагаза и темы сотрудничества двух стран в сфере безопасности, которая будет находиться на повестке дня 2-го саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Мероприятие, как ожидается, посетит и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о том, что в стране находятся почти 2 тыс российских военных инструкторов, направленных туда для обучения армии республики.
Напомним, что в декабре 2022 года последние 130 военнослужащих ВС Франции, остававшихся до тех пор в этой стране в рамках логистической миссии MISLOG, покинули её территорию. Как отметили тогда во французском Министерстве Вооружённых сил, решение о выводе войск было принято по причине того, что «миссия эта более не имела оперативного обоснования».