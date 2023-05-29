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Посол ЦАР в РФ: Мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовало бы от 5 до 10 тыс российских военных

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Посол ЦАР в РФ: Мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовало бы от 5 до 10 тыс российских военных

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении российской военной базы на своей территории. С таким заявлением выступил посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза.


Наша страна была первой на африканском континенте, которая смогла противостоять натиску французской армии. Однако на сегодняшний день мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовали бы российские военные в количестве от 5 до 10 тыс человек. Кстати говоря, при необходимости они могли бы быть задействованы и в других странах

– рассказал центральноафриканский посол в интервью «Известиям».

Также в беседе с порталом дипломат высоко оценил присутствие военных инструкторов из РФ, что по его словам, способствовало значительному укреплению боеспособности армии его страны. При этом, как подчеркнул он, военно-техническое сотрудничество Москвы и Банги следует продолжать, поскольку проблемы в области безопасности в регионе по-прежнему сохраняются.

Некоторые страны недовольны таким развитием событий. Мы это видели на примере Франции, которая была крайне возмущена недавними поставками 6 военных самолётов со стороны России. Тем не менее, это их дело, ведь наше сотрудничество с русскими будет продолжаться

– отметил посол.

Также в ходе интервью коснулся Леон Додону-Пунагаза и темы сотрудничества двух стран в сфере безопасности, которая будет находиться на повестке дня 2-го саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Мероприятие, как ожидается, посетит и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о том, что в стране находятся почти 2 тыс российских военных инструкторов, направленных туда для обучения армии республики.

Напомним, что в декабре 2022 года последние 130 военнослужащих ВС Франции, остававшихся до тех пор в этой стране в рамках логистической миссии MISLOG, покинули её территорию. Как отметили тогда во французском Министерстве Вооружённых сил, решение о выводе войск было принято по причине того, что «миссия эта более не имела оперативного обоснования».
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14 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:35
    +2
    Вагнер может там филиал открыть- местные там на барабанах играют знатно.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:42
      +4
      Вот именно что на барабанах играют и чуть что сваливают в закат погенацидить деревни за пару куриц. Войны еще те, как и дисциплина. Но рожки в воздух с воинственным видом жечь умеют знатно!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      +4
      По всем параметрам хорошая новость для России, российских военных и российского бизнеса.
      Нужно пользоваться случаем. yes
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:39
    -1
    Отличная новость. Повелеваю прорабатывать этот вопрос срочнейшим образом.
    И паутины прагматичной дружбы сразу плести.
    Деколонизация Африки = Китая-2 от Запада в пользу Евразии - крайне перспективное занятие

    Уже даже представляю, как должно быть по итогу :
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  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:40
    0
    Ок,базу пусть строят нам на собственные средства( а то попа от халявных плюшек слипнется) а мы запустим туда под руководством своих спецов северокорейцев,иранцев,винисуэльцев) и потренируются и нам меньше своего народа гнать в африку, он и дома очень нужен. А интернационал и сам справится с проблеммами цар.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:47
      +2
      Ок,базу пусть строят нам на собственные средства
      Там очень много ископаемых. Нефть, золото, уран, алмазы. Можно и вложиться. Как вариант- предложить вложиться добывающим компаниям.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:51
        0
        уже...наши уже сидят на кимберлитовых трубках...и не только...там всё окупается сторицей!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:47
    +2
    Проблемно: логистическое плечо ни к чёрту: нет выхода к морю.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:50
    +3
    Очень интересно было бы еще узнать подробнее какие цели у нашего контингента в ЦАР и кто оплачивает их пребывание там. Очень не хотелось бы опять безвозмездную экономическую помощь в одни ворота времен СССР. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:50
    +3
    ОК, но в РФ война. Пусть обучаются не у себя в Африке, а на Донбассе. Годик повоюют - станут отличными солдатами.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:03
      +4
      Цитата: Румaтa
      Годик повоюют - станут отличными солдатами.

      Особенно для ведения БД в ночное время. laughing
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:56
    0
    Хоть бы один содержательный комментарий с оценкой ситуации в ЦАР и причинами, зачем им наша дивизия. Не, одни и те же квакают, и все.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: Галеон
      Хоть бы один содержательный комментарий с оценкой ситуации в ЦАР и причинами, зачем им наша дивизия. Не, одни и те же квакают, и все.

      Так и есть. Народ прикалывается руководствуясь лишь первой частью поговорки - "Встречают по одёжке, а провожают по уму", оценивая чисто внешнюю сторону африканского народонаселения, забывая о том, что запад никогда не вкладывался и не развивал колонии, предпочитая тащить оттуда всё что плохо лежит и слабо приколочено. Сейчас африканские ребята, нахлебавшись всяких "демократий" всерьёз рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество с Россией и Китаем, а посему нам надо застолбить свою часть африканского пирога, что бы потом не было поздно. Экономический и ресурсный потенциал Африки велик.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 11:51
      0
      и им...и нам...наши добывают алмазы и золото, надо безопасность обеспечивать.