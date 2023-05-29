Наша страна была первой на африканском континенте, которая смогла противостоять натиску французской армии. Однако на сегодняшний день мы нуждаемся в российской военной базе, где присутствовали бы российские военные в количестве от 5 до 10 тыс человек. Кстати говоря, при необходимости они могли бы быть задействованы и в других странах

Некоторые страны недовольны таким развитием событий. Мы это видели на примере Франции, которая была крайне возмущена недавними поставками 6 военных самолётов со стороны России. Тем не менее, это их дело, ведь наше сотрудничество с русскими будет продолжаться