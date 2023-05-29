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14 западных стран проведут крупнейшие в Европе учения ВВС Arctic Challenge 2023

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14 западных стран проведут крупнейшие в Европе учения ВВС Arctic Challenge 2023

В последнее время западные страны все чаще стали проводить всякого рода военные учения, как под эгидой НАТО, так и отдельно с привлечением тех или иных стран.


Теперь на Западе задумались о якобы безопасности Арктики. Сегодня на севере Европы, если точнее - в Швеции, Финляндии и Норвегии - начинаются крупнейшие учения Военно-воздушных сил (ВВС) ряда стран под названием Arctic Challenge 2023 (Арктический вызов 2023). Учения продлятся десять дней до 9 июня.

Как передается в сообщении ВВС Финляндии, именно они будут руководить и планировать военными учениями. Вероятно, в НАТО решили проверить нового члена, хотя мероприятие проходит не под флагом НАТО.

Как бы там ни было, в учениях примут участие 14 западных стран – США, Канада, Финляндия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Италия, Чехия, Дания, Франция и Германия – все из которых, за исключением Швеции и Швейцарии, являются членами Североатлантического альянса.

В сообщении ВВС Финляндии отмечается, что в учениях Arctic Challenge 2023 будет задействовано до трех тысяч военнослужащих и полторы сотни летательных аппаратов. Основным местом проведения военных учений будут северные районы Финляндии, Норвегии и Швеции.
Использованы фотографии:
www.usafe.af.mil
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1 комментарий
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 11:41
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    Тяжеловат июнь этого года для ВКС России предстоит. Сначала Arctic Challenge до 09 числа, затем Air Defender с 12 по 23 июня. Успеха всем нашим ребятам! Есть мнение, что могут провести провокации против нас, на фоне "украинского наступления".