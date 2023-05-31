Новые старые вызовы на море. Почему флот не может или не хочет догонять пехоту

Просматривая многочисленные материалы российских, украинских и западных СМИ о том, что же в действительности произошло с российским разведывательным кораблем «Иван Хурс», невольно в голову приходят мысли о... сомалийских пиратах. Точнее – о том, как была решена сама проблема.
Понимаю, что кто-то сейчас усмехается. Там нападению подвергались гражданские, безоружные суда. Здесь же атакован военный корабль. Да и задачи у нападавших были разные. Для одних – это добыча, возможность ограбить судно, а при удачном развитии событий ещё и продать его кому-нибудь. Для других корабль – это цель, которую необходимо поразить.
Все так. Только и там и там проводится атака на судно. И это судно должно суметь защититься. Как это будет происходить – не важно. Важен результат. И то, чтобы враг был уничтожен, а наши моряки вернулись в родной порт. Потому и настораживают мысли о том, с какой радостью мы обсуждаем уничтожение нападавших дронов одним из самых современных кораблей Российского военного флота.
А что могло бы произойти, будь на месте военного корабля гражданский? Мы бы опять писали о подлости украинских моряков? О том, как будем мстить, и о «не забудем, не простим»? Нет, проблемы надо решать до того, как они начнут покрываться человеческой кровью. И проблемы эти уже понятны. украинцы стали применять новую тактику, на которую необходимо отвечать.
Новое – это хорошо забытое старое с современным наполнением
Брандеры применялись флотами с давних времен. Это достаточно эффективное оружие для уничтожения вражеских кораблей. Корабль-мина! Причем не катер или лодка, а именно корабль. Упоминания о брандерах известны с XVI века. В некоторых флотах мира, например в британском, даже появились специальные руководства по использованию брандеров.
Правда, применение брандеров было ограничено. Дело в том, что эти корабли-мины чаще всего использовались как зажигательное оружие. А поджечь корабль, сделанный из металла, довольно сложно. Потому жгли чаще всего деревянные суда. Взрывные же брандеры применялись чаще для подрыва мостов и других, как сейчас говорят, инфраструктурных объектов.
Разница между взрывными и зажигательными брандерами была лишь в одном. В количестве пороха, которым они были заряжены. Взрывные заряжались «под горлышко», а вот зажигательные заряжались только наполовину от максимума. Все дело во взрыве. Большое количество пороха сбивало пламя.
Была у брандеров и ещё одна особенность, которая делала их применение довольно сложным. Это сам момент подрыва. Нужно была взрывать корабль не раньше и не позже срока. А это либо матрос-смертник, либо мастерский расчет экипажа при использовании шнура.
В XIX веке значение этого оружие упало. Корабли мало того, что стали металлическими, так ещё и отказались от парусов. А зажигали брандерами как раз не корпуса кораблей, а такелаж, паруса. Взрывные брандеры уже не могли наносить ущерб большим каменным мостам и другим объектам.
Возродились брандеры во время Второй мировой войны. Те самые управляемые мины-торпеды японского военного флота. Но развития эта тема не получила.
Сегодня мы увидели новое рождение брандеров. На сей раз это подрывные брандеры с наведением с помощью современных технологий, но сохранившие один важный недостаток. Маломощный заряд.
Для серьезной атаки на военный корабль нужно не только большое количество катеров-брандеров, но и, как когда-то время подрыва, очень скоординированная работа всех брандеров одновременно. Как мы увидели в случае нападения на «Ивана Хурса», такой координации не было. Брандеры нападали не одновременно, а по очереди. Что резко уменьшило эффективность атаки.
Да, атака была проведена бездарно. Но украинцы прекрасные ученики и, как я думаю, уже учли уроки. Потому, если мы будем долго тянуть резину с решением, в опасности не только гражданские суда, но и боевые корабли. Причем, как показало нападение, практически по всей акватории Черного моря.
Американцы опять ни при чем
Я прекрасно понимаю, что сейчас уже написано или высказано множество анализов, объяснений и прочих материалов, убеждающих нас в том, что это операция проводилась без американцев. Возможно, даже без украинцев. Опять какая-то левая антироссийская банда. Как это уже случалось ранее.
Но позволю себе, как совершенно сухопутному человеку, задать пару вопросов таким аналитикам.
Первый и, наверное, самый простой. Каким образом украинцы смогли обнаружить российский корабль в море? Это у причала такой корабль выглядит огромным, а в море – это всего лишь точка. Так как украинские моряки его нашли?
Да не просто нашли, а ещё и вычислили курс, скорость и возможное место нахождения на момент атаки. Не сработали ли это американские военные спутники вместе с американскими же аналитическими центрами. Их возможности как раз позволяют это сделать.
Кроме этого, пару дней в этом районе активно крутился американский же беспилотник-разведчик. Судя по карте полетов, прямо шнурки завязывал именно в месте атаки. Тоже, наверное, случайность…
И второй вопрос.
Нападение произошло примерно в 140 километрах от пролива Босфор. Я видел видеокадры уничтожения катера-брандера. Даже у человека, далекого от флота, возникают сомнения, что судно с такими мореходными качествами сможет полторы сотни километров пройти по морю и благополучно выйти в точку назначения.
Конечно, можно предположить, что первоначально было запущено больше дронов. Но до цели добрались лишь три. Но ВМФУ не настолько богат, чтобы просто так выбрасывать в море морские дроны. При этом прекрасно понимая, что три дрона корабль класса «Ивана Хурса» вряд ли потопят.
Рискну предположить, что дроны не бродили по морю так долго. Их доставили в место атаки и запустили уже оттуда. Тогда и рисков меньше, и управление проще. Сразу две проблемы решены.
Интересно, какой корабль мог бы это сделать, с учетом того, что у Украины таких кораблей просто нет?
Флот вам не пехота какая-нибудь
Действительно, флот не пехота. И не артиллерия, не танковые войска. Это сухопутные части уже давно используют не только визуальное наблюдение, но и тепловизоры, и целый спектр различных видов разведки. А в море главным был и, как показал этот бой, остается человеческий глаз. Увидел опасность, доложил и тогда...
Все-таки хорошо, что на корабле-разведчике такие глазастые матросы и офицеры. Вовремя заметили, точно доложили. Командир своевременно принял решение. Я нисколько не умаляю подвиг экипажа «Ивана Хурса». Наоборот, считаю их действия доблестью, граничащей с героизмом. Но почему мы всегда вынуждены быть героями?
Почему на разведывательном судне нет тепловизионной системы наблюдения? Или мы считаем, что радиолокация – это достаточно для защиты корабля? В пехоте тепловизор давно уже обычное дополнение к другому вооружению. Это не прихоть командира или излишество для показухи. Это то, что необходимо кораблю.
Далее. Опять героизм. Но уже стрелков. Попасть в быстро движущуюся цель, при приличном волнении да без стабилизатора, в ручном режиме – это мастерство высшего класса. Только вот уже давно существуют модули с пулеметами, способные стрелять по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы. Этим системам качка не страшна.
И ещё. Почему жизнь корабля так плохо охраняется? Почему так мало тех же пулеметов и модулей? Будет серьезная атака десятком дронов, справятся ли герои-стрелки? Только без лозунгов. Успех боя зависит не только от героизма личного состава, но и от вооружения, снабжения. Даже от бани и прачечной.
Боевой корабль должен быть оснащен как спецназовец в пехоте. От и до. До зубов, как раньше говорили. Почему мы этого не увидели на «Иване Хурсе»?
И последнее, уже не касающееся военного корабля.
Я начал материал с сомалийских пиратов. Те методы, что использовал гражданский флот у берегов Сомали, вполне могут быть использованы и в Черном море. Пусть не полностью, но частично.
Думаю, эффективность ЧВК сегодня оспаривать никто не будет. Музыканты показали всему миру, что они по боевым возможностям не уступают самым подготовленным подразделениям ведущих армий. А ведь о ЧВК заговорили именно после их успехов в борьбе с пиратами.
Почему бы для охраны гражданских судов не использовать такие морские ЧВК?
Выводы пусть делают моряки
Не хочу и не буду делать какие-то выводы. Просто потому, что для этого есть специалисты. Только тот, кто знает службу изнутри, может сделать правильные выводы о необходимых изменениях. Просто иногда становится обидно за то, что мы продолжаем быть тем самым мужиком, для которого поводом перекреститься остается гром.
Да, сегодня обошлось. Но противник точно не оставит своих попыток в будущем. Иначе зачем морские дроны сегодня активно поставляют на Украину? А если дело обстоит так, то нам просто необходимо, во-первых, защитить своих, а во-вторых, уничтожить чужих. Как, впрочем, на любой войне. Нам надо просто победить...