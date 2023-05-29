Польская оппозиция назвала «мракобесием» законопроект о создании комиссии по изучению «влияния России»

Они надевали русские шапки и пили водку с русскими

В Польше разгорелись жаркие споры между правящей партией и оппозицией по поводу законопроекта о создании комиссии по изучению «влияния России» на страну.Напомним, что польский сейм принял законопроект, предусматривающий создание специальной комиссии. Документ уже передан на подпись президенту страны. Новый орган должен будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах.Как выразился в эфире местного телеканала TVP представитель правящей партии PiS Доминик Тарчинский, во времена правления «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии», представители польской власти постоянно «тусовались» с русскими.В качестве примера депутат напомнил о фотографии, где польские офицеры запечатлены в русских бескозырках на знаменитом крейсере «Аврора». По данным СМИ, снимки были сделаны в 2013 году, когда польские генералы Петр Пайтель и Януш Носек находились с визитом в Санкт-Петербурге.- подчеркнул политик.В связи с этим, Тарчинский считает, что нужно тщательно проверить все русско-польские соглашения за тот период, включая газовые контракты, а также связи с «русскими агентами» тех, кто «пил с ними водку».В свою очередь, против создания данной комиссии выступает польская оппозиция, которую, собственно, представитель PiS и обвинил в «связях с русскими».Так, депутат от «Польской крестьянской партии» Павел Бейда считает, что данный законопроект является лишь инструментом, с помощью которого правящая партия попытается победить оппозицию на предстоящих выборах. Со слов политика, создание подобной комиссии – это проявление «мракобесия и диктатуры».При этом Бейда предупредил, что в случае проведения расследования, на котором настаивает Тарчинский, могут «всплыть» крайне нелицеприятные факты и о самой PiS.