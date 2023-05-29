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Польская оппозиция назвала «мракобесием» законопроект о создании комиссии по изучению «влияния России»

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Польская оппозиция назвала «мракобесием» законопроект о создании комиссии по изучению «влияния России»

В Польше разгорелись жаркие споры между правящей партией и оппозицией по поводу законопроекта о создании комиссии по изучению «влияния России» на страну.


Напомним, что польский сейм принял законопроект, предусматривающий создание специальной комиссии. Документ уже передан на подпись президенту страны. Новый орган должен будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах.

Как выразился в эфире местного телеканала TVP представитель правящей партии PiS Доминик Тарчинский, во времена правления «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии», представители польской власти постоянно «тусовались» с русскими.

В качестве примера депутат напомнил о фотографии, где польские офицеры запечатлены в русских бескозырках на знаменитом крейсере «Аврора». По данным СМИ, снимки были сделаны в 2013 году, когда польские генералы Петр Пайтель и Януш Носек находились с визитом в Санкт-Петербурге.

Они надевали русские шапки и пили водку с русскими

- подчеркнул политик.

В связи с этим, Тарчинский считает, что нужно тщательно проверить все русско-польские соглашения за тот период, включая газовые контракты, а также связи с «русскими агентами» тех, кто «пил с ними водку».

В свою очередь, против создания данной комиссии выступает польская оппозиция, которую, собственно, представитель PiS и обвинил в «связях с русскими».

Так, депутат от «Польской крестьянской партии» Павел Бейда считает, что данный законопроект является лишь инструментом, с помощью которого правящая партия попытается победить оппозицию на предстоящих выборах. Со слов политика, создание подобной комиссии – это проявление «мракобесия и диктатуры».

При этом Бейда предупредил, что в случае проведения расследования, на котором настаивает Тарчинский, могут «всплыть» крайне нелицеприятные факты и о самой PiS.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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14 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:12
    +5
    О, да. А я поддерживаю такие штуки, если они не у нас.
    Поиски врагов народа, да еще и Пшекостане - это прекрасно.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:20
      +3
      ...Они надевали русские шапки и пили водку с русскими - подчеркнул политик...

      Пили водку и кутили, по татарски говорили,
      а потом пустились в пляс под свиридововский вальс. wassat
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:45
        0
        Они надевали русские шапки и пили водку с русскими

        Было бы странным, если что-то могло произойти иное. Но "европейские ценности" с их толерантностью у нас не поддаются пониманию.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:25
      +2
      Да хай они там все не просто переругаются, а аж перегрызутся вусмерть!
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:29
        0
        Не передеруться. Как они сами говорили что в СССР пропаганда и постоянное приследование по политическим. Вот и создают такие же законы для себя, что бы власть сохронить в нужных хозяину руках. А то вдруг взбунтуются и народ сможет чтото решать.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 10:53
          0
          Надо запретить в Польше употребление водки. drinks
          Пускай шнапс пьют. wassat drinks
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:16
    0
    Сама Польша являет собой яркий образчик мракобесия
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:21
    +2
    тех, кто «пил с ними водку»
    Они уничтожали водку, чтоб русским не досталась wassat .
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:22
    +2
    А не начать ли нам с водки! Ну в плане пропаганда и ор на запад что тот кто пьет vodka, тот агент kegebee!))) А потом принять закон что все что имеет русское происхождение, за всё это должен платить запад, авторские права понимаешь! Они же нечто подобное делают регулярно и с удовольствием.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:31
      +1
      тот кто пьет vodka, тот агент kegebee!
      До санкций "Русский стандарт" был третьим по продажам водочным брендом Британии.
  5. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 10:27
    +2
    А почему только с 2007 года? Боитесь, что больше половины Польши пересажать придется? Поляки никогда не отказывались от русской водки. Особенно бесплатной.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:33
    0
    куда же без России.... куда не взглянь везде, так сказать, инструмент давления...... ... плюнуть не куда....
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    Они надевали русские шапки и пили водку с русскими
    А это по нынешним временам подрыв нац безопасности Польши. Сегодня можно фотографироваться только в ковбойских шляпах и пить виски, что укрепляет нац безопасность и оборону Польши. Интересно сколько денег потребуется из бюджета для создания и последующей работы этой комиссии? Сколько человек попадет под люстрацию и лишится своих должностей?
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:03
    0
    Крестьянская партия отчасти является наследником Объединенной крестьянской партии (ОКП), которая в социалистические времена была союзником, младшим партнёром ПОРП. Несмотря на это, пользовалась достаточно большим влиянием и популярностью в сельской местности, а отчасти и в городах, особенно малых, и ПОРП при принятии решений по вопросам сельского хозяйства и вообще жизни села считалась с мнением этой партии. И после смены режима многие активисты и руководители этой партии довольно успешно участвовали в политической жизни страны.