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Замполит 15-й мотострелковой бригады с позывным «Метод» рассказал бойцам о ценности жизни каждого из них

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Замполит 15-й мотострелковой бригады с позывным «Метод» рассказал бойцам о ценности жизни каждого из них

Российский офицер, замполит 15-й мотострелковой бригады с позывным «Метод», продемонстрировал подчиненным бойцам, как надо вести себя в бою, чтобы сохранить жизнь каждого солдата. Офицер объяснил, что в условиях боевых действий нельзя ничего стесняться. Если требуется, нужно ложиться в грязь и вести огонь по противнику.


Врагу гораздо проще попасть в бойца, который стоит или даже стреляет, встав на колено, чем в бойца, который ложится на землю и ведет огонь. Это может быть неприятно – лежать в грязи, испачкав одежду, руки, лицо, но зато боец сохранит себе жизнь.

Офицер отметил, что важна жизнь каждого солдата, поскольку отделение уже не будет в полной мере боеспособным, если из него исчезнет хотя бы один военнослужащий. Замполит показал собственным примером, что он не боится лечь в грязь, когда нужно, и ему проще постирать потом вещи, но зато остаться в живых.


Подобные слова офицера очень ободряюще действуют на бойцов. Это можно заметить по видеокадрам речи замполита перед своими подчиненными. У офицера нет никакого снобизма, он общается со своими солдатами как с настоящими боевыми товарищами, и можно не сомневаться, что такой командир не задумываясь пожертвует и жизнью ради того, чтобы спасти подчиненных. Чем больше в российских Вооруженных силах будет таких командиров, тем более боеспособными и несокрушимыми они будут, и тем увереннее будут чувствовать себя российские военнослужащие под началом подобных офицеров.

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12 комментариев
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  1. moreman78
    moreman78 Сегодня, 10:17
    +6
    Вот это правильный замполит! В духе политруков периода ВОВ, которые поднимали в атаку бойцов своим примером.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:35
      +1
      Как говорил Александр Васильевич Суворов - "Тяжело в ученье, легко в бою."
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:39
        0
        Это может быть неприятно – лежать в грязи, испачкав одежду, руки, лицо, но зато боец сохранит себе жизнь.

        Это еще нормально. Был свидетелем как боец в темное время суток плюхнулся в выгребную яму с фекальным содержанием и занял позицию. Потом форму и обувь пришлось выкинуть, и срочно отправить его в полевой душ. winked
      2. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 10:45
        0
        "тяжело в учении, легче в бою", не легко.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:18
    -2
    Правильный замполит...
    лучше ползти по уши в грязи...выжить и выполнить приказ, чем с криком уряяя на пулемет бросаться и получить пулю в лоб.
    Сколько раз видел этих терминаторов...выскакивают с пулеметом стоя под пулю снайпера...умирают даже не успев понять что они уже мертвы.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:22
    +1
    В чём новость-то?
    тттттттттттттттттттттттттт
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:24
    +1
    Замполит Очевидность ахахаа am Не, дело нужное, но все равно бугага.. рассказал , блин, здоровым мужикам про ценность их жизни. А они-то , лапотники,и не знали..
    Офицер отметил, что важна жизнь каждого солдата, поскольку отделение уже не будет в полной мере боеспособным

    Не подведи отделение ,крч.

    Вот иногда читаю чот подобное и думаю - может я сплю ? Как будто где-то запустили помпу , которая выкачивает из новостной ленты и событий в целом все разумное , и остается либо шелуха, либо маразм.
    1. denplot
      denplot Сегодня, 12:00
      0
      Это для Вас очевидно. Вы даже не представляете для скольких людей (особенно молодежи) эти элементарные вещи ни фига не очевидны. К сожалению. Так что замполит все правильно рассказал.
  5. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 10:29
    +1
    Цитата: Knell Wardenheart
    рассказал , блин, здоровым мужикам про ценность их жизни

    Уже забыли другого? Который обучал строевой вместо ценности? Недовольному ещё 7 лет дали. Быстро вы забываете
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 10:36
    -2
    А что, уже снова появились замполиты в армии?
    Снова расплодили этих дармоедов?
    «Рот закрыл - матчасть в исходном»

    А парткомы случайно тоже возрождать не собираются? С ЕР вместо КПСС. Регулярные политинформации, конспекты первоисточников, партсобрание перед атакой.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:00
      0
      Про расплодили нужно знать историю. В ОТБ по штату был секретарь комсомольской организации и парторг, лица без л/с, ну и замполит, без него никуда. Как правило, по нарядам летали взводные, ротные, а этих трогать не моги...... По факту - сократили до минимума.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:53
    0
    Офицер объяснил, что в условиях боевых действий нельзя ничего стесняться. Если требуется, нужно ложиться в грязь и вести огонь по противнику.

    what Помнится на полевых выходах, на занятиях по тактической и огневой подготовке, занятиях по отработке действий из засад, налет, секрет, сержанты, лично взводный гоняли, поползали на полигоне по колеям от КаАЗаев лаптежников в жидкой грязи, лежки обустраивали, стрелковые окопы копали для стрельбы лежа, с колена, в полный профиль.
    Когда рядом бахнет, земля, камешки за шиворот прилетят, по каске постучат, или фонтанчики от близко ложащихся пуль крошкой земли и камешков в лицо прилетят, уже на рефлексах припадешь и вожмешься в землю, не до чистоты мундира...
    Надеюсь, за повреждение (порчу) вверенного имущества от "ползания по земле" не грозит наказание-вычитание?
    Чего уж из в/служащих делать "непонимающих", ежу понятно, как должен действовать солдат в наступлении, в обороне, согласно командам/приказам командира.