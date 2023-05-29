Замполит 15-й мотострелковой бригады с позывным «Метод» рассказал бойцам о ценности жизни каждого из них

Российский офицер, замполит 15-й мотострелковой бригады с позывным «Метод», продемонстрировал подчиненным бойцам, как надо вести себя в бою, чтобы сохранить жизнь каждого солдата. Офицер объяснил, что в условиях боевых действий нельзя ничего стесняться. Если требуется, нужно ложиться в грязь и вести огонь по противнику.Врагу гораздо проще попасть в бойца, который стоит или даже стреляет, встав на колено, чем в бойца, который ложится на землю и ведет огонь. Это может быть неприятно – лежать в грязи, испачкав одежду, руки, лицо, но зато боец сохранит себе жизнь.Офицер отметил, что важна жизнь каждого солдата, поскольку отделение уже не будет в полной мере боеспособным, если из него исчезнет хотя бы один военнослужащий. Замполит показал собственным примером, что он не боится лечь в грязь, когда нужно, и ему проще постирать потом вещи, но зато остаться в живых.Подобные слова офицера очень ободряюще действуют на бойцов. Это можно заметить по видеокадрам речи замполита перед своими подчиненными. У офицера нет никакого снобизма, он общается со своими солдатами как с настоящими боевыми товарищами, и можно не сомневаться, что такой командир не задумываясь пожертвует и жизнью ради того, чтобы спасти подчиненных. Чем больше в российских Вооруженных силах будет таких командиров, тем более боеспособными и несокрушимыми они будут, и тем увереннее будут чувствовать себя российские военнослужащие под началом подобных офицеров.