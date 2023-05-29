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Под Белогоровкой штурмовые подразделения ВС России взяли в плен более 20 украинских военнослужащих

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Под Белогоровкой штурмовые подразделения ВС России взяли в плен более 20 украинских военнослужащих

В Луганской Народной Республике под Белогоровкой штурмовые подразделения ВС России взяли в поен более 20 украинских военнослужащих за два дня. Речь идет о десантниках 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что всего в плен попало 23 боевика. Медики сразу же оказали необходимую помощь военнопленным, после чего их отправили в пункты содержания, которые полностью соответствуют требованиям международных гуманитарных норм. Там к работе с ними приступили сотрудники следственных органов.

На данный момент продолжаются бои за контроль над Белогоровкой. Марочко рассказал, что российским штурмовикам удалось занять выгодные позиции на данном участке фронта.

За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка

- отметил эксперт.

Перед этим командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что спецназовцы вместе с бойцами группировки «Южная» ВС России продвинулись на территорию промзоны мелового производства в Белогоровке. Также они оттеснили противника в районе Кременной на полтора километра.

Военная спецоперация проводится на территории Украины и новых российских регионов с февраля 2022 года. Одной из ее главных целей является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.
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8 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 10:55
    -2
    Новость хоть и запоздалая, но положительная.
    Жаль что мало сдаётся - и наши воины сберегались бы чаще и сами ВСУшники моглли бы вернуться домой живыми, потом.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:57
      0
      Ох, уж эта Белогоровка. Сколько она крови попила. И во время ВОВ тоже.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:04
    -4
    Если тьфу, тьфу, тьфу всё пойдёт как надо, то пленных будут сотни тыс.
    Не пора ли уже восстанавливать лагеря ГУЛАГ на Колыме?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Румaтa
      Не пора ли уже восстанавливать лагеря ГУЛАГ на Колыме?

      Зачем ГУЛАГ .Там Мариуполь отстраивать и отстраивать ,тот же Бахмут ,а впереди еще будет
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Румaтa
      Если тьфу, тьфу, тьфу всё пойдёт как надо, то пленных будут сотни тыс.
      Не пора ли уже восстанавливать лагеря ГУЛАГ на Колыме?

      Сотни то навряд ли, но десятки тысяч наберутся. Полезным трудом их конечно же надо занять, но не на Колыме. Накладно и хлопотно это, да и помимо укрозеков туда надо будет гнать охрану и гражданский персонал, которые по сути будут так же отбывать наказание только по другую сторону забора. Открыть при зонах локальные участки для отдельного содержания, сформировать ремонтно-строительные бригады и пусть пашут по восстановлению того, что разрушили. В свободное время пусть изучают правильную историю, литературу и смотрят правильные фильмы, что бы из них дурь "морекопательно-шумерская" вышла.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    0
    А пленные до сих пор продолжают есть хлеб не отрабатывая его? Почему бы их не задействовать на очистке территории освобожденных населенных пунктов, разбора завалов и др. черновой работы? А то получается содержат за казенный счет, а потом возвращают и иногда даже не по обмену, а как "жест доброй воли".
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:54
      0
      "Как жест доброй воли" самой Украине не возвращают, а возвращают каким либо посредникам - Турции, Саудовской Аравии и так далее... И вряд ли просто так - наверняка это какой-нибудь "договорничок"... Как например отдали десять иностранных легионеров Саудовской Аравии... Что за это получила от других государств Аравия я не знаю, но она поддержала в некоторых для нас жизненно важных решениях нашу страну... Например саудиты поддержали сокращение суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей, не дав обвалить цены на нефть на мировых рынках... Правда сейчас они предъявляют к нам претензии, что мы "якобы" не соблюдаем это, так что возможно скоро принцу СА ещё что-нибудь или кого-нибудь подарят... Вот из таких как бы "договорничков" и состоит вся мировая геополитика...
  4. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 11:55
    0
    Хм, после недавнего видео со сдачей наших штурмовиков, резко участились аналогичные сообщения с нашей стороны. Совпадение?