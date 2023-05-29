Под Белогоровкой штурмовые подразделения ВС России взяли в плен более 20 украинских военнослужащих

В Луганской Народной Республике под Белогоровкой штурмовые подразделения ВС России взяли в поен более 20 украинских военнослужащих за два дня. Речь идет о десантниках 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что всего в плен попало 23 боевика. Медики сразу же оказали необходимую помощь военнопленным, после чего их отправили в пункты содержания, которые полностью соответствуют требованиям международных гуманитарных норм. Там к работе с ними приступили сотрудники следственных органов.
На данный момент продолжаются бои за контроль над Белогоровкой. Марочко рассказал, что российским штурмовикам удалось занять выгодные позиции на данном участке фронта.
За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка
- отметил эксперт.
Перед этим командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что спецназовцы вместе с бойцами группировки «Южная» ВС России продвинулись на территорию промзоны мелового производства в Белогоровке. Также они оттеснили противника в районе Кременной на полтора километра.
Военная спецоперация проводится на территории Украины и новых российских регионов с февраля 2022 года. Одной из ее главных целей является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима.