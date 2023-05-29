Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

В настоящее время турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые ранее получила Украина, или сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, или используются исключительно для осуществления разведывательной деятельности. Об этом пишет американская пресса.
Отметим, что в начале конфликта киевский режим делал ставку на турецкие БПЛА, но затем стало ясно, что они не играют значимой роли в боевых действиях. Это стало понятно еще весной прошлого года.
Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают, но только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты
- подчеркнул в интервью изданию эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.
По утверждению аналитика, «Байрактары» оказались очень уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны в силу относительно медленной скорости и низкого полета.
Кроме того, Россия значительно продвинулась в сфере радиоэлектронной борьбы и теперь может достаточно легко глушить и садить украинскую беспилотную авиацию, в том числе и турецкие «Байрактары». Поэтому украинское командование вынуждено использовать БПЛА данного типа для ведения разведывательной деятельности, а не для ударных целей, хотя изначально беспилотники приобретались именно как ударные.