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Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

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Американская пресса: Беспилотники Bayraktar TB2 ВСУ к настоящему времени или сбиты, или используются только для разведки

В настоящее время турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые ранее получила Украина, или сбиты российскими средствами противовоздушной обороны, или используются исключительно для осуществления разведывательной деятельности. Об этом пишет американская пресса.


Отметим, что в начале конфликта киевский режим делал ставку на турецкие БПЛА, но затем стало ясно, что они не играют значимой роли в боевых действиях. Это стало понятно еще весной прошлого года.

Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают, но только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты

- подчеркнул в интервью изданию эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

По утверждению аналитика, «Байрактары» оказались очень уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны в силу относительно медленной скорости и низкого полета.

Кроме того, Россия значительно продвинулась в сфере радиоэлектронной борьбы и теперь может достаточно легко глушить и садить украинскую беспилотную авиацию, в том числе и турецкие «Байрактары». Поэтому украинское командование вынуждено использовать БПЛА данного типа для ведения разведывательной деятельности, а не для ударных целей, хотя изначально беспилотники приобретались именно как ударные.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Армія Інформ
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:52
    +3
    И развенчали вундервафельность Байрактаров.....
    Не ну бедуинов то вполне пойдет гонять, а вот когда сильное ПВО и РЭБ, это уже не то.....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:05
      +1
      Про эффективность американского оружия на Украине американская пресса скромно умалчивает.
      Оно и понятно, ведь за негатив про оружие конкурентов и хвалебные панегирики в отношение американского оружия, свой ВПК больше платит. wink
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:54
    +3
    украинское командование вынуждено использовать БПЛА данного типа для ведения разведывательной деятельности, а не для ударных целей

    Ерунда какая-то... Не понимаю разницу.
    У нас запрет на уничтожение украинских беспилотников с разведывательной деятельностью?
    Мы только ударные Байрактары сбиваем?
    Что разведка, что ударные - они вряд ли из-под Львова это делают, им явно долететь до границ с Россией надо
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    они хорошо работают, но только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты
    При отсутствии ПВО у противника и на дирижаблях можно спокойно летать.
    Байрактары» оказались очень уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны в силу относительно медленной скорости и низкого полета.
    Американцы не упустили возможности подложить свинью имиджу "Байрактаров"
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      Американцы не упустили возможности подложить свинью имиджу "Байрактаров"

      Турки сами виноваты. Неужто не знали, куда отправляют свои девайсы и что им будет противостоять. Азербайджан так старался помочь туркам в торговле, возносил хвалу турецкому ВПК, пел дифирамбы великому "Байрактару" и на тебе.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      они хорошо работают, но только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты
      При отсутствии ПВО у противника и на дирижаблях можно спокойно летать.
      Байрактары» оказались очень уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны в силу относительно медленной скорости и низкого полета.
      Американцы не упустили возможности подложить свинью имиджу "Байрактаров"

      Это они так отвлекают внимание общественности от позорного провала хвалёного "Пэтриота", который после поставки на украину успел один раз отстреляться и был уничтожен.
  4. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 11:18
    +2
    хотя изначально беспилотники приобретались именно как ударные.

    затем стало ясно, что они не играют значимой роли в боевых действиях.

    Шедевры современной журналистики. То, как разведка и средства целеуказания "не играют значимой роли в боевых действиях", уже почти полтора года показывает ход СВО.