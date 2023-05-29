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Представлен комплекс активной защиты EuroTrophy для европейских танков и бронемашин

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Представлен комплекс активной защиты EuroTrophy для европейских танков и бронемашин

Совместное предприятие израильской компании Rafael (разработавшей КАЗ Trophy), GDELS (подразделение General Dynamics) и немецкой KMW представило новую модификацию комплекса активной защиты EuroTrophy, предназначенную для европейских танков и бронемашин.


Нынешний конфликт на Украине еще раз продемонстрировал полезность танка, а также необходимость улучшения его защиты от растущих угроз на все более изощренном и сложном поле боя

- указывается в издании Defensa.

КАЗ планируется устанавливать как на перспективную технику, например, на танк Leopardo 2A8, так и на некоторые уже имеющиеся на вооружении образцы (в частности, на испанские ОБТ Leopardo 2E «для ликвидации морального устаревания», что потребует доработки башни).



В ходе демонстрации EuroTrophy комплекс был размещён на бронированной гусеничной машине семейства ASCOD. В ходе презентации был озвучен порядок работы КАЗ. Основными элементами системы являются 2 вращающихся радара, которые контролируют пространство вокруг техники на 360 градусов, и 4 пусковые установки, защищающие весь корпус машины (с зонами перекрытия, резервирования и системой перезарядки) – каждая из ПУ покрывает сектор на 180 градусов.

Использованы фотографии:
Defensa
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6 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:59
    +1
    Нам необходима как воздух активная защита, от всех козырьков и кроватей ни какого проку. Интернет завален подобным
    Глядя на чудовищную эффективность современных средств таких как Javelin, возникает вопрос почему у нас до сих пор не могут выпустить подобное?
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 11:24
      -2
      Вы думаете если бы там были танки НАТО, то видео было бы меньше? Или нет аналогичных видео с украинскими подбитыми танками? К вашему удивлению на войне иногда взрывают танки, особенно в первые дни, когда тактика не подстроена под действия противника.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: Trapp1st
      Нам необходима как воздух активная защита, от всех козырьков и кроватей ни какого проку. Интернет завален подобным

      У нас есть КАЗ Арена-М, главная проблема в нашей оборонке это массовое производство, очень сложно нарастить массовое производство отдельных образцов.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 11:26
      -3
      Вас совсем не волнует что это мультфильм?
    4. dump22
      dump22 Сегодня, 11:31
      0
      Могут и даже выпустили. Например на Армате стоит КАЗ по типу Трофи. Только стоит этот КАЗ ну очень больших денег.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    -1
    Представлен комплекс активной защиты EuroTrophy для европейских танков и бронемашин
    По мере того, что у пехоты появилась масса противотанковых средств, кроме артиллерии, будут предприниматься попытки нивелировать эти проблемы ...
    Пока, орудия нападения впереди ...