Представлен комплекс активной защиты EuroTrophy для европейских танков и бронемашин

Нынешний конфликт на Украине еще раз продемонстрировал полезность танка, а также необходимость улучшения его защиты от растущих угроз на все более изощренном и сложном поле боя

Совместное предприятие израильской компании Rafael (разработавшей КАЗ Trophy), GDELS (подразделение General Dynamics) и немецкой KMW представило новую модификацию комплекса активной защиты EuroTrophy, предназначенную для европейских танков и бронемашин.- указывается в издании Defensa.КАЗ планируется устанавливать как на перспективную технику, например, на танк Leopardo 2A8, так и на некоторые уже имеющиеся на вооружении образцы (в частности, на испанские ОБТ Leopardo 2E «для ликвидации морального устаревания», что потребует доработки башни).В ходе демонстрации EuroTrophy комплекс был размещён на бронированной гусеничной машине семейства ASCOD. В ходе презентации был озвучен порядок работы КАЗ. Основными элементами системы являются 2 вращающихся радара, которые контролируют пространство вокруг техники на 360 градусов, и 4 пусковые установки, защищающие весь корпус машины (с зонами перекрытия, резервирования и системой перезарядки) – каждая из ПУ покрывает сектор на 180 градусов.