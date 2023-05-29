Военное обозрение
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Подтвердились данные о повреждении нескольких летательных аппаратов ВСУ в результате удара ВС РФ по аэродрому в Хмельницкой области

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Подтвердились данные о повреждении нескольких летательных аппаратов ВСУ в результате удара ВС РФ по аэродрому в Хмельницкой области

Иллюстративное изображение



Продолжает поступать информация о результатах комбинированных ударов, которые минувшей ночью были нанесены по объектам на целом ряде подконтрольных ВСУ территорий. Как уже сообщало «Военное обозрение» российские дроны и ракеты, которые, «уже практически закончились – по версии Киева, нанесли поражение целям от Одессы и Кременчуга до Киева и Львова. Среди прочего было нанесено поражение объекту в Хмельницкой области.

В этом украинском регионе удар пришёлся по базе Воздушных сил Украины. Нашла своё подтверждение информация о том, что там повреждена взлётно-посадочная полоса аэродрома и выведены из строя пять летательных аппаратов. Пока нет информации о том, какие именно летательные аппараты выведены из строя в результате российского удара.

Одним из наиболее крупных объектов ВС ВСУ в Хмельницкой области является аэродром в районе города Староконстантинов. По аэродрому уже наносились удары, в результате которых поражались самолёты различного типа, включая фронтовые бомбардировщики Су-24. В последнее время на Украине стараются использовать оставшиеся в наличии Су-24 для размещения на них британских крылатых ракет Storm Shadow. В связи с этим можно предположить, что на объекте в Хмельницкой области такого рода деятельностью в последнее время и занимались. Соответственно, могли быть не только повреждены самолёты, но и уничтожены поставленные западными спонсорами Украины ракеты воздушного базирования.
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22 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    -1
    Нужно прекратить миндальничать с нацистами и уничтожать их базы ВВС в том числе и, используя для этого ТЯО.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:07
      -2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Нужно прекратить миндальничать...

      для начала нужно начать думать, а вы, простите, глупость написали,
      вы реально считаете, что после этого у шумеров, вдруг, не появится ТЯО
      только если мы, будем бить по аэродромам, они это сделают по городам?!!!!
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:09
      +1
      используя для этого ТЯО

      Нам потом ещё жить на этих землях.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 11:25
        -3
        а что ? нельзя? не смешите мои тапочки. Сколько радиоактивных отходов в Кыштыме, Северске.... Под Северском моря радиоактивной воды и ничего- не сдыхает народ.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:44
          0
          Цитата: begemot20091
          Под Северском моря радиоактивной воды и ничего- не сдыхает народ.

          вы из Северска пишите?!
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:56
        0
        Нам потом ещё жить на этих землях.

        интересно, а Россию отдадим мигрантам из с.а. и китайцам???
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      +5
      Для ТЯО найдётся другое применение, если в этом будет необходимость, а аппараты ВСУ можно уничтожать и имеющимися у нас средствами неядерного характера, и лучше если это будет происходить ещё на земле.
    4. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:12
      +3
      Хорошо сидеть на диване и пулять ТЯО. Это все можно делать и обычными видами вооружения, а не лупить всю зиму по трансформаторам обеспечивающих подачу воды, газа, отопления жилых домов. В тоже время не трогая подстанции портов, ж/д станций, переходов на границе. Просто глупостью определенных лиц - это объяснить не возможно.
    5. Трямс
      Трямс Сегодня, 11:24
      -3
      радует эволюция взглядов
      еще неделю назад неадекватных тяоменов тут было море
      сегодня остатки, с которыми больше никто не миндальничает %)

      но щаа, Диман с Рогозиным проснутся, и весь труд к фигам
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: Трямс
        радует эволюция взглядов
        еще неделю назад неадекватных тяоменов тут было море

        вам бы тоже глупостей не писать
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 11:35
          -2
          у меня вся информация выверенная, хоть и болезненная часто, что тоже благо
          пробуйте контраргументы, это полезно %)
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 11:46
            0
            Цитата: Трямс
            пробуйте контраргументы, это полезно %)

            контраргумент у меня один я на сайте 10 лет и с уверенностью пишу, что вы соврамши, с марта 22 года как сторонников так и противников применения ЯО не увеличивается и не уменьшается
            кстати если инфа, как вы выразились, "выверенная" приведите статистику
    6. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 11:25
      +2
      Хмельницкая область слишком близко к нам. Бомбить ТЯО себе дороже. А вот пограничные переходы на польщу и Румынию можно было бы. Но крайне осторожно. При этом нужно сделать немало телодвижений чтобы выйти из договора о нераспространении ЯО, где мы обещались неядерные страны не бомбить. Скажу более можно было бы просто выйти из этого договора и поставить ультиматум о сдаче. Думаю, что это было бы нашим самым сильным ударом за всю войну. А заодно и ответом на пересечение красных линий. Западные лидеры точно бы сон потеряли на месяц другой.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:05
    +3
    Удар был нанесён по аэродрому в Староконстантинове, где базируется 7-я бригада тактической авиации ВСУ. Именно там нахордятся бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, адаптированные для пусков крылатых ракет Storm Shadow. Скорее всего это не будет последним ударом по этому аэродрому.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +1
    повреждена взлётно-посадочная полоса аэродрома и выведены из строя пять летательных аппаратов.
    Полосу со временем отремонтируют до следующего удара, а вот с летательными аппаратами у Киева и так проблемы, а тут еще подвернулись под наш удар 5 ед.
    но и уничтожены поставленные западными спонсорами Украины ракеты воздушного базирования.
    Было бы прекрасно если подтвердится.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:58
      0
      с летательными аппаратами у Киева и так проблемы

      ничего, скоро ф-16 передадут, а мы все будем "по сараям пулять"...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:09
    +2
    Что тут скажешь?А так разве можно было?...Или эти летаки были сродни "неуловимому ковбою Джо?.Странная военная операция
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:17
    +1
    Очень странно. Непонятно. Т.н. СВО нужно было с этого начинать! Уничтожать ПВО и ВВС ВФУ. Это же каноны.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:00
      0
      Уничтожать ПВО и ВВС ВФУ. Это же каноны

      всё по канонам, 24февраля господин К. всё "уничтожил", теперь по второму разу уничтожается то, что было отремонтировано и восстановлно после "уничтожения"... в следующем году готовимся уничтожать по третьему разу! (если будет чем)
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    вы реально считаете, что после этого у шумеров, вдруг, не появится ТЯО
    только если мы, будем бить по аэродромам, они это сделают по городам?!!!!

    А у вас есть информация что после удара "украинским" ТЯО по городам России вдруг не пострадают ЯО города США и Британии.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:45
    0
    СвиноСобаки до такой степени обленились, что не стали поднимать в воздух свои самолёты wassat
    Хотя, может уничтожены самолёты стоявшие на модернизации под Штормы
    Ну, по-делом ! good
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:49
    0
    Ф шестнадцатые скребут в затылке: а что мы там забыли? Нормально предупредили.