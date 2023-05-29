Подтвердились данные о повреждении нескольких летательных аппаратов ВСУ в результате удара ВС РФ по аэродрому в Хмельницкой области

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Продолжает поступать информация о результатах комбинированных ударов, которые минувшей ночью были нанесены по объектам на целом ряде подконтрольных ВСУ территорий. Как уже сообщало «Военное обозрение» российские дроны и ракеты, которые, «уже практически закончились – по версии Киева, нанесли поражение целям от Одессы и Кременчуга до Киева и Львова. Среди прочего было нанесено поражение объекту в Хмельницкой области.
В этом украинском регионе удар пришёлся по базе Воздушных сил Украины. Нашла своё подтверждение информация о том, что там повреждена взлётно-посадочная полоса аэродрома и выведены из строя пять летательных аппаратов. Пока нет информации о том, какие именно летательные аппараты выведены из строя в результате российского удара.
Одним из наиболее крупных объектов ВС ВСУ в Хмельницкой области является аэродром в районе города Староконстантинов. По аэродрому уже наносились удары, в результате которых поражались самолёты различного типа, включая фронтовые бомбардировщики Су-24. В последнее время на Украине стараются использовать оставшиеся в наличии Су-24 для размещения на них британских крылатых ракет Storm Shadow. В связи с этим можно предположить, что на объекте в Хмельницкой области такого рода деятельностью в последнее время и занимались. Соответственно, могли быть не только повреждены самолёты, но и уничтожены поставленные западными спонсорами Украины ракеты воздушного базирования.