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Испытание на прочность: гранит против пули

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Испытание на прочность: гранит против пули

Американский видеоблогер выложил на своем канале ролик, на котором он расстреливает пулями разного калибра гранитную плиту.


Вероятность того, что в ходе перестрелки бойцу придется укрываться за памятником, надгробием или обломком гранитной плиты довольно мала. Между тем в городских боях случается и такое. Именно для того, чтобы проверить надежность такого укрытия, автор канала заказал гранитную плиту толщиной 30 см и использовал ее в качестве мишени.

Первой испытать гранит на прочность выпало пуле 22 калибра (5,6 мм). Естественно, такой выстрел был сделан исключительно ради эксперимента, так как повредить 30-сантиметровую плиту мелкокалиберная пуля не могла. Собственно, так и случилось. На граните не осталось и царапины.

Второй выстрел был сделан из пистолета «Берета» APX пулей 9-мм. Получился небольшой скол. Не более 0,5 см.

В то же время калибры 5,56 мм, 7,62х51 мм и 10,36х77 мм оставили в плите углубление не более 1 см.

Наконец, подошла очередь для патрона 12,7×99 мм (50 bmg) бронебойно-зажигательного. Этот монстр отколол крупный кусок гранита, но пробить или полностью разрушить плиту так и не смог.

Эксперимент, проведенный каналом , выглядит весьма зрелищным. Правда жаль, что для «уничтожения» плиты использовались исключительно западные образцы оружия.

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3 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 11:45
    0
    Американский видеоблогер выложил на своем канале ролик, на котором он расстреливает пулями разного калибра гранитную плиту.

    По видимому скоро мы увидим американские броники с гранитными защитными бронелистами, а это видеопредставление как предвестник "радостного" события для солдат США. laughing
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:55
    0
    Гранит - материал хрупкий. Очередь из любого калибра развалит его в щебень.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:01
      0
      "Высокая прочность. Эта характеристика также зависит от величины зерен. Породы с мелкозернистым строением имеют предел прочности на сжатие порядка 300 МПа. По этому параметру гранит значительно превосходит другие материалы. Например, прочность на сжатие бетона самого высокого класса В30 составляет всего 39,29 МПа, клинкерного кирпича М1000 – 100 МПа. Если говорить простым языком, то камень выдерживает давление порядка 2200 кг на см². Прочность на растяжение невысока и составляет всего 3% от прочности на сжатие. При нарушении технологии добычи в камне могут образовываться тонкие трещины, которые практически не влияют на прочность на сжатие, но снижают прочность на растяжение."