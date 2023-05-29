Испытание на прочность: гранит против пули

Американский видеоблогер выложил на своем канале ролик, на котором он расстреливает пулями разного калибра гранитную плиту.
Вероятность того, что в ходе перестрелки бойцу придется укрываться за памятником, надгробием или обломком гранитной плиты довольно мала. Между тем в городских боях случается и такое. Именно для того, чтобы проверить надежность такого укрытия, автор канала заказал гранитную плиту толщиной 30 см и использовал ее в качестве мишени.
Первой испытать гранит на прочность выпало пуле 22 калибра (5,6 мм). Естественно, такой выстрел был сделан исключительно ради эксперимента, так как повредить 30-сантиметровую плиту мелкокалиберная пуля не могла. Собственно, так и случилось. На граните не осталось и царапины.
Второй выстрел был сделан из пистолета «Берета» APX пулей 9-мм. Получился небольшой скол. Не более 0,5 см.
В то же время калибры 5,56 мм, 7,62х51 мм и 10,36х77 мм оставили в плите углубление не более 1 см.
Наконец, подошла очередь для патрона 12,7×99 мм (50 bmg) бронебойно-зажигательного. Этот монстр отколол крупный кусок гранита, но пробить или полностью разрушить плиту так и не смог.
Эксперимент, проведенный каналом , выглядит весьма зрелищным. Правда жаль, что для «уничтожения» плиты использовались исключительно западные образцы оружия.