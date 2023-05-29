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Губернатор Гладков: Присоединение Харьковской области – наиболее эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области

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Губернатор Гладков: Присоединение Харьковской области – наиболее эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил включить Харьков и Харьковскую область в состав региона из-за вторжения на его территорию украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).


Присоединение Харьковской области – самый эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области

– заявил глава региона в интервью «России 24» в ответ на просьбу военкора ВГТРК Александра Сладкова прокомментировать ситуацию с участившимися обстрелами области.

Также, отметил белгородский губернатор в беседе с корреспондентом телеканала, за всё время спецоперации, по меньшей мере, 5 ДРГ со стороны Украины проникли в область (до недавних событий в Грайвороне). В этой связи, добавил Гладков, наша страна на сегодняшний день находится в состоянии фактической войны.

Коснулся глава региона и темы формирования в области теробороны с тем, чтобы люди имели возможность защитить свои дома в случае агрессии со стороны украинских боевиков. Как отметил чиновник, этот вопрос сейчас прорабатывается.

Как заявлял ранее бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор, командование ВС РФ находится в ожидании наступления со стороны ВСУ, которое будет подавлено. По словам американского отставного офицера, после этого российской армии удастся взять под свой контроль Одессу и Харьков.

Напомним, что 22 мая группа украинских диверсантов предприняла попытки вторгнуться в Грайворонский район Белгородской области, в результате чего 8 человек пострадало. Изначально о погибших в регионе не сообщалось, однако, уже спустя 4 дня Гладков рассказал о гибели одного из местных жителей при заходе украинской ДРГ в Грайворонский район.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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25 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:26
    +13
    Риторический вопрос - а что делать с обстрелами Харьковской области?
    1. Комментарий был удален.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Риторический вопрос - а что делать с обстрелами Харьковской области?

      Присоединять следующие одну за одной по тем же причинам.

      Удобные моменты для присоединения уже не раз были пропущены.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 11:33
      +1
      Присоединять Полтавскую область. Всё просто.
    4. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:36
      +1
      Как только начнут обстреливать Харьковскую область РФ , придется присоеденять Сумскую, Полтавскую и Черниговскую. А что еще делать?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:44
        0
        По самый хвост...т.е.по самую польскую границу...если конечно и оттуда не станут набеги совершать, тогда с немцами будем делить Польшу...вернём немцам их исконные территории!!! (Чехам - нет, повел себя более отвратительно, чем немцы, в разы).
        1. antiaircrafter
          antiaircrafter Сегодня, 11:51
          +1
          Цитата: Fisherman
          по самую польскую границу..

          Я предлагаю войти в НАТО по самые Нидерланды.
          Цитата: Fisherman
          вернём немцам их исконные территории!!!

          Не-не-не.... не надо так огульно землями бросаться - всю бывшую Восточную Пруссию вместе с каким-то там коридором присоеденить к нынешней Калининграской области. С осталальным пусть сами разбираются.
      2. SwR9
        SwR9 Сегодня, 11:56
        +2
        Надо было сразу Киев брать, все остальное на востоке и на юге присоеденилось бы автоматом.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:27
    +4
    Губернатор Гладков: Присоединение Харьковской области – наиболее эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области
    единственное решение этой проблемы, это контроль над ВСЕЙ укрАиной, в противном случае решим проблему Белгородской области нам придется решать проблему Харьковской области
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:28
    0
    А как отжимать будем, какими силами ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: вадим_иванов
      А как отжимать будем

      а мы что в подворотне, что бы что-то "отжимать"?!!
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:34
      +3
      Не отжимать, а освобождать надо. Разницу понимаете?
    3. vik669
      vik669 Сегодня, 11:35
      0
      Да в своё время и Берлин отжали так что не буди лихо пока оно тихо !
  4. Комментарий был удален.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:31
    0
    Все правильно. Исключительно в целях самозащиты. До Карпат.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:40
      +2
      До Карпат?
      Щедрый вы какой однако, видимо чужой русской крови вам не жалко.
      А вот сколько крови СВОЕЙ вы для этого пролить готовы?
  6. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 11:32
    +5
    Дело осталось только за малым, убедить в этом МО РФ и заодно Верховного. Но все их действия на день сегодняшний говорят о том, что такой шаг осуществить они не находят нужным или возможным.
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 11:35
      0
      Верно глаголите. За полтора года уже десяток раз Кремлен меняют мнение. Признак страха
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:34
    0
    Минимум, это выход к Днепру Киева до Херсона + Николаев, Одесса и Измаил.
  8. Комментарий был удален.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:36
    +3
    Губернатор Гладков: Присоединение Харьковской области – наиболее эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области
    В чем проблема? Пойди, присоедини ... делов то.
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 11:52
      0
      Мужик, по крайней мере, чётко озвучил задачу, в отличии от некоторых в Кремле
  10. Комментарий был удален.
  11. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:37
    +1
    Отличный губернатор Гладков нашел решение проблемы, теперь осталось его реализовать. Возглавьте подразделение и позаботьтесь о нем.
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:46
    -2
    Нет человека -нет проблемы
    хотя И. В. Сталин этого не говорил, я перефразирую: нет бандерланда - нет проблемы. Я за Украину в составе России.
  13. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:47
    -1
    Присоединение Харьковской области – самый эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области

    В таком случае тут же возникнет пробдема обстрелов Харьковской обдасти. Таким образом придётся забирать всё до польской границы, а возможно и до самого Лиссабона.
  14. Скорин
    Скорин Сегодня, 11:51
    +1
    Пришли мыши к мудрой сове попросить совета, как им избежать участи быть съеденными обнаглевшими котами. Сова говорит им: "Станьте ежиками. Если вы будете колючими, вас никто не съест!"
    Обалдевшие от восторга мыши побежали домой, там опомнились и снова вернулись к сове. "Сова, расскажи — а как нам стать ежиками?"
    А Сова им в ответ: "Мое дело — стратегия! Вся эта ваша х&№ня с тактикой меня не интересует!".
  15. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 11:54
    0

    fellow Таких простых и гениальных решений история человечества ещё не знала.
  16. spirit
    spirit Сегодня, 11:59
    -1
    Все здравомыслящие люди и на этом ресурсе, говорили чем закончиться перегруппировка из приграничных районов!Туда никто не наступал сами отдали без боя.Вот теперь пусть Гладков МО РФ предьяаляет.Пусть теперь Паркетный со своим "розовым"зятем и "дубами" из генштаба всем составом идут и отбивали эти территории обратно.