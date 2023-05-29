Губернатор Гладков: Присоединение Харьковской области – наиболее эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил включить Харьков и Харьковскую область в состав региона из-за вторжения на его территорию украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Присоединение Харьковской области – самый эффективный способ решения проблемы обстрелов Белгородской области
– заявил глава региона в интервью «России 24» в ответ на просьбу военкора ВГТРК Александра Сладкова прокомментировать ситуацию с участившимися обстрелами области.
Также, отметил белгородский губернатор в беседе с корреспондентом телеканала, за всё время спецоперации, по меньшей мере, 5 ДРГ со стороны Украины проникли в область (до недавних событий в Грайвороне). В этой связи, добавил Гладков, наша страна на сегодняшний день находится в состоянии фактической войны.
Коснулся глава региона и темы формирования в области теробороны с тем, чтобы люди имели возможность защитить свои дома в случае агрессии со стороны украинских боевиков. Как отметил чиновник, этот вопрос сейчас прорабатывается.
Как заявлял ранее бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор, командование ВС РФ находится в ожидании наступления со стороны ВСУ, которое будет подавлено. По словам американского отставного офицера, после этого российской армии удастся взять под свой контроль Одессу и Харьков.
Напомним, что 22 мая группа украинских диверсантов предприняла попытки вторгнуться в Грайворонский район Белгородской области, в результате чего 8 человек пострадало. Изначально о погибших в регионе не сообщалось, однако, уже спустя 4 дня Гладков рассказал о гибели одного из местных жителей при заходе украинской ДРГ в Грайворонский район.