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Президент Сербии Вучич: У нас независимая страна - она не российская губерния и не американская колония

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Президент Сербии Вучич: У нас независимая страна - она не российская губерния и не американская колония

Сербия является свободной страной, заявил глава сербского государства Александр Вучич, комментируя политическую ситуацию и взаимоотношения с Россией, США и Евросоюзом.


По утверждению Вучича, сербское государство является независимым, способным проводить самостоятельную политику, не поддаваясь на давление третьих стран.

Сербия - свободная страна, независимая. Она не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею

- подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии отметил, что его страна является на данный момент единственным европейским государством, не введшим санкции против России. Это – прямой результат того, что Сербией «не управляют послы», отметил Вучич.

Оппозиция, которая упрекает меня в том, что мало езжу в Россию, но она не думает о последствиях подобных поездок для Сербии

- подчеркнул глава сербского государства.

Напомним, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление со стороны «коллективного Запада». США и Евросоюз требуют от Белграда, чтобы он присоединился к антироссийским санкциям, а также признал независимость Косово. Но сербскому руководству удается проводить относительно самостоятельную политику настолько, насколько это может позволить себе сравнительно небольшая страна.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:41
    +4
    Это сербский Горбачев .Шаг вперед и два назад
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:52
      0
      ...Она не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет...

      Это он сказал не подумавши или с бодуна, даже не поняв до конца, что у российской губернии совершенно другой статус и возможности в составе России, чем Сербия сейчас имеет.
      С другой стороны и Россия пока официально не предлагала Сербии войти в состав России, так что непонятно чего он так заранее упирается. Всё ещё может изменится однажды.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:02
        0
        кредо hi, ему сейчас Н. С. и Вашингтон сделают предложение и этот президент вздохнет ручками разведет, печально из под очечей глянет и радостно попукивая побежит в ЕвроКолхоз.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:04
      0
      APASUS hi, похоже на то, вон Шольц тоже поначалу карежил из себя независимого и свободного, на раз рога обламали, теперь блеет послушно что ПАСТУХ скажет.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 11:42
    +3
    Врёт Вучич ! Давление идет только по вопросу вождения Сербии в экономическую зону евросообщества. Санкции против России, и помощь Украине - это условия такого вхождения. Если бы Вучич отказался от политики, направленной на унификацию совей страны с ЕЭС, то никакого давления бы и не было, было бы именно равноправное сотрудничество Сербии с Европой, ну и плюшки от России. Но нет, начинает выдумывать, что вот де его "душат".
    1. spirit
      spirit Сегодня, 11:50
      0
      Школа Лукашенко)Сидеть на всех стульях сразу получая выгоду от всех +объявлять что кругом враги)
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:43
    -1
    Сербия - свободная страна, независимая. Она не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею
    recourse Ну он пока так видит. Помнится Путин тоже ломился в НАТу. feel
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:56
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Помнится Путин тоже ломился в НАТу.

      Как раз неглупый был шаг
  4. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:43
    0
    Как то не похожи эти слова с делом ,хотя бы по отношению к нам и санкциям. Мог бы быть более жёстким и хлестким к европе и амерам
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 11:52
      +1
      Губошлеп даже к албанцам жёстким быть не способен - экологическая обстановка не позволяет. Остатки сербов бегут из Косово, а этот только щеки надувает, а потом делает вид, что ничего не было.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:46
    0
    сербскому руководству удается проводить относительно самостоятельную политику настолько, насколько это может позволить себе сравнительно небольшая страна

    вопрос в другом... на сколько их ещё хватит?
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:48
    -1
    Положение Сербии очень тяжелое, неизвестно сколько они смогут продержаться
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:59
      0
      Carlos Sala hi, может этого Вучича понять и простить??? Газика ему по внутренним ценам? Кредитец безвозвратный, не ну а что ИМ же тяжело и трудно, и только России и её народу легко, вольготно, сыто, живется. Задрали уже такие "союзнички".
  7. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 11:50
    +3
    Сербы свободно голосуют против России в ООН, свободно накладывают санкции, свободно проводят учения с НАТО и
    свободно убегают из Косово от албанцев. #неколония
  8. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 11:56
    0
    Понятна позиция Вучича, без возможности России помочь в полной мере братской Сербии, оттянуть до последнего момент ультиматум Заподом, но он неизбежен.

    Господи, спаси Сербию и братский народ!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    0
    Сербия - свободная страна, независимая. Она не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет...
    Я понимаю, что Вучич хочет подчеркнуть независимость Сербии, но зачем же такие обороты вводить? Россия, что-то требовала от Сербии, может грабила ее? Наша страна по возможности всегда приходила на помощь сербам. Как мне помнится это сербы выходили с лозунгами - "Россия забери нас!"
    Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею
    Время покажет и все будет зависеть от того какие политики будут в Сербии и на кого ориентироваться. Болгары тому пример.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:07
      0
      rotmistr60 hi, эта часть для руководства Запада. Это начало перехода к русофобии дальше будет больше.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:59
    0
    Мы ужасно независимые, не от России,не от ЕС,не от США!!! Правда нас прихлопнуть незаметим могут каждые из этих трёх, и еще поляки чутка напрягшись. А в целом мы такие, такие независимые!
  11. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:59
    0
    Полностью независимых государств не существует. Только США насрать на всех, но даже они с оглядкой.