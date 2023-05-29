Президент Сербии Вучич: У нас независимая страна - она не российская губерния и не американская колония

Сербия - свободная страна, независимая. Она не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею

Оппозиция, которая упрекает меня в том, что мало езжу в Россию, но она не думает о последствиях подобных поездок для Сербии

Сербия является свободной страной, заявил глава сербского государства Александр Вучич, комментируя политическую ситуацию и взаимоотношения с Россией, США и Евросоюзом.По утверждению Вучича, сербское государство является независимым, способным проводить самостоятельную политику, не поддаваясь на давление третьих стран.- подчеркнул Александр Вучич.Президент Сербии отметил, что его страна является на данный момент единственным европейским государством, не введшим санкции против России. Это – прямой результат того, что Сербией «не управляют послы», отметил Вучич.- подчеркнул глава сербского государства.Напомним, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление со стороны «коллективного Запада». США и Евросоюз требуют от Белграда, чтобы он присоединился к антироссийским санкциям, а также признал независимость Косово. Но сербскому руководству удается проводить относительно самостоятельную политику настолько, насколько это может позволить себе сравнительно небольшая страна.