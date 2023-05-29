Украинские СМИ: В центре Киева прогремели не менее 12 взрывов

Днем 29 мая Киев в очередной раз подвергся массированной атаке с воздуха. В центре украинской столицы прогремели 12 взрывов, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.
Как отметил руководитель киевской администрации, в центре города работают экстренные службы. Он призвал горожан не покидать укрытий, поскольку «атака продолжается».
Отметим, что дневные удары по Киеву ранее были крайне редкими. В основном объекты военного назначения и энергетической инфраструктуры в украинской столице подвергались ударам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов в ночное время суток. Сегодня ночью в городе также фиксировались прилеты.
Взрывы в центре Киева свидетельствуют о том, что украинская система противовоздушной обороны все же не может справиться с задачей защиты воздушного пространства.
Впрочем, пока российская сторона не дает официальных подтверждений атаки на Киев. Поэтому нельзя исключать и другую версию, что это может быть провокация украинского режима с целью обвинения России в ударах по жилым кварталам или очередного выпрашивания у Запада авиации и систем противоракетной обороны.
На опубликованном Кличко фотокадре видно, как экстренные службы тушат фрагмент ракеты. Но киевский руководитель забыл добавить, что на фотографии - остатки украинской зенитной ракеты. Видимо, так "работает" ПВО ВСУ.
Украинские паблики сейчас сообщают о дыме в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Не исключено, что удар мог быть нанесен по расположенным поблизости от аэропорта целям военного назначения. Из-за цензуры украинские СМИ не дают полную информацию о происходящем в столице страны.