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Украинские СМИ: В центре Киева прогремели не менее 12 взрывов

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Украинские СМИ: В центре Киева прогремели не менее 12 взрывов

Днем 29 мая Киев в очередной раз подвергся массированной атаке с воздуха. В центре украинской столицы прогремели 12 взрывов, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.


Как отметил руководитель киевской администрации, в центре города работают экстренные службы. Он призвал горожан не покидать укрытий, поскольку «атака продолжается».

Отметим, что дневные удары по Киеву ранее были крайне редкими. В основном объекты военного назначения и энергетической инфраструктуры в украинской столице подвергались ударам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов в ночное время суток. Сегодня ночью в городе также фиксировались прилеты.

Взрывы в центре Киева свидетельствуют о том, что украинская система противовоздушной обороны все же не может справиться с задачей защиты воздушного пространства.


Впрочем, пока российская сторона не дает официальных подтверждений атаки на Киев. Поэтому нельзя исключать и другую версию, что это может быть провокация украинского режима с целью обвинения России в ударах по жилым кварталам или очередного выпрашивания у Запада авиации и систем противоракетной обороны.

На опубликованном Кличко фотокадре видно, как экстренные службы тушат фрагмент ракеты. Но киевский руководитель забыл добавить, что на фотографии - остатки украинской зенитной ракеты. Видимо, так "работает" ПВО ВСУ.

Украинские паблики сейчас сообщают о дыме в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Не исключено, что удар мог быть нанесен по расположенным поблизости от аэропорта целям военного назначения. Из-за цензуры украинские СМИ не дают полную информацию о происходящем в столице страны.
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:46
    +3
    Украинские СМИ: В центре Киева прогремели 12 взрывов
    Наконец то, а то время к обеду... feel
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:46
    +3
    С Днём Города - Кыев !
    Не зря вчера котлетки бесплатные раздавали на улицах ! good

    А хде, ваши хваленые Патриоты???
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: Бонифаций
      А хде, ваши хваленые Патриоты???

      На май месяц лимит исчерпан.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:52
      +1
      Бонифаций hi, так на перезарядке наверное, а что так садили с него"перегрелся".
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:48
    0
    о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

    получай фашист гранату! не в земле ещё??? feel
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:49
    +1
    Да у России все ракеты давно закончились, кондиционеры походу опять "барахлят". Что может взрываться, если все сбивается? Правильно - кондиционеры.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:50
    +1
    Как каша была в инфо поле так и осталась, то ли наши долбанули и молчат, то ли сами украинцы химичат, а может и НЛО.
  6. Orso
    Orso Сегодня, 11:51
    +2
    Надо сделать дневные прилеты постоянными. В Питере, в 12 часов стреляет орудие на Петропавловке, а в Киеве в 12 часов - 12 взрывов, значит полдень по Москве.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:55
      0
      и по красноярскому времени не забыть! smile
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:52
    0
    Один даже на видео попал:
    https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1701205/1701205_original.gif
    Ну как сказать... То что ПВО в Киеве есть и оно работает - теперь очевидно. Но я думаю, как раз Киеву от этого не легче)))
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:54
    0
    Новые фото болванок от всех сбитых кинжалов будут?)))
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:55
    +2
    Ракеты и беспилотники продолжают долетать до Киева. Хотя Зеленский их всех сбивает. смеется.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:56
    0
    А ведь зачастили наши с ракетными обстрелами...
    Буквально каждые сутки, и уже не первую неделю
    Неужели, наконец, что-то изменилось в стратегии генералитета МО?
    Всего-то на втором году СВО))
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 11:58
    0
    Оооооочень приятная новость! На бис пожалуйста!)
  12. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:59
    +1
    Пока что стоит неприкасаемый Генштаб ВСУ, Управление СБУ, Президентская хатка на Банковой, Рада, Телецентр - все что двигает войной, управляет сознанием и пропогандой - то это еще не начало.
  13. nobody75
    nobody75 Сегодня, 12:02
    0
    Наконец - то!!! "неэффективная война городов" набирает обороты, приближая нашу победу!!!
    С Уважением
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    0
    Сейчас под эту тему в Куеве, можно любые разборки учинить .Со взрывами и без ,с отравлениями и стрельбой .Все спишут на русских