Госсекретарь Совбеза Белоруссии объяснил о причинах размещения российского ТЯО на территории республики

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), размещённое на территории республики, направлено на стратегическое сдерживание западных стран. Такое заявление принадлежит государственному секретарю Совета Безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу.
Достаточно обратить внимание на то, что происходит сегодня на территории сопредельных стран, в частности, Польши, власти которой увеличили оборонный бюджет страны до 4% ВВП. Всё это негативным образом сказывается на её экономике, а также наносит ущерб интересам рядовых граждан. Мы все являемся свидетелями того, как в этой стране создаётся наступательная группировка. Что же касается Белоруссии, то мы, разумеется, могли бы пойти по тому же пути, милитаризовав свою экономику, однако, осознаём, к каким последствиям это может привести Именно по этой причине ТЯО является неким элементом стратегического сдерживания в военном плане
– рассказал госсекретарь Совбеза республики в интервью гостелеканалу ОНТ.
Говоря о «гарантиях безопасности», которые коллективный Запад обязался соблюдать после вывода из Беларуси ядерного оружия (ЯО) в 90-х годах, Вольфович подчеркнул, что они явно не предусматривали наложение каких-либо санкций в отношении Минска. Однако на сегодняшний день, по его словам, произошло всё с точностью наоборот, ведь все обещания на этот счёт были нарушены, прежде всего, со стороны США.
Также, добавил чиновник беседе с ОНТ, страна приняла решение о прикрытии дорог на границе с Россией, что было сделано в целях безопасности.
Александр Вольфович:
Прикрытие различных дорог, в том числе основных магистралей вовсе не означает, что мы решили закрыться от нашего стратегического партнёра – России. Невзирая на все спекуляции, появившиеся в прессе, заверяю вас в том, что делается всё это, в первую очередь, для обеспечения безопасности людей, как на территории РБ, так и на территории РФ