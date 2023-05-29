Госсекретарь Совбеза Белоруссии объяснил о причинах размещения российского ТЯО на территории республики

Достаточно обратить внимание на то, что происходит сегодня на территории сопредельных стран, в частности, Польши, власти которой увеличили оборонный бюджет страны до 4% ВВП. Всё это негативным образом сказывается на её экономике, а также наносит ущерб интересам рядовых граждан. Мы все являемся свидетелями того, как в этой стране создаётся наступательная группировка. Что же касается Белоруссии, то мы, разумеется, могли бы пойти по тому же пути, милитаризовав свою экономику, однако, осознаём, к каким последствиям это может привести Именно по этой причине ТЯО является неким элементом стратегического сдерживания в военном плане

Прикрытие различных дорог, в том числе основных магистралей вовсе не означает, что мы решили закрыться от нашего стратегического партнёра – России. Невзирая на все спекуляции, появившиеся в прессе, заверяю вас в том, что делается всё это, в первую очередь, для обеспечения безопасности людей, как на территории РБ, так и на территории РФ