Пашинян: В 2022 году экономический рост в Армении достиг рекордных показателей

Несмотря на непростую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также общественно-политическое положение в Армении, экономика страны в прошлом году пережила небывалый рост, о чем заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.Премьер-министр Армении, выступая сегодня в парламенте страны, отметил, что в 2022 году экономический рост в стране составил 12,6%, что является рекордным показателем за последние пятнадцать лет. Пашинян также указал на значительный рост налоговых поступлений в бюджет Армении за прошлый год, которые составили 1 трлн. 926 млрд. драмов (около 5 млрд. долларов). Эта цифра на 4% (82 млрд. драмов) выше той, что планировалась и на 21,4% (399 млрд. драмов) больше, чем налоговые сборы за 2021 год, добавил премьер.По мнению Пашиняна, таких показателей увеличения поступлений в бюджет страны удалось достигнуть по ряду причин, а именно сокращение теневого сектора экономики, увеличение показателей экономического роста, реформы правительства. Однако здесь хочется отметить, что дело не только в этих «размытых» причинах, но и в том, что армянские власти умело играют на введённых Западом антироссийских санкциях, чтобы использовать это в интересах своей экономики, при этом не поддерживая санкции против России и пользуясь всеми благами двусторонних договоров.