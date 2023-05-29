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Пашинян: В 2022 году экономический рост в Армении достиг рекордных показателей

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Пашинян: В 2022 году экономический рост в Армении достиг рекордных показателей

Несмотря на непростую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также общественно-политическое положение в Армении, экономика страны в прошлом году пережила небывалый рост, о чем заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.


Премьер-министр Армении, выступая сегодня в парламенте страны, отметил, что в 2022 году экономический рост в стране составил 12,6%, что является рекордным показателем за последние пятнадцать лет. Пашинян также указал на значительный рост налоговых поступлений в бюджет Армении за прошлый год, которые составили 1 трлн. 926 млрд. драмов (около 5 млрд. долларов). Эта цифра на 4% (82 млрд. драмов) выше той, что планировалась и на 21,4% (399 млрд. драмов) больше, чем налоговые сборы за 2021 год, добавил премьер.

По мнению Пашиняна, таких показателей увеличения поступлений в бюджет страны удалось достигнуть по ряду причин, а именно сокращение теневого сектора экономики, увеличение показателей экономического роста, реформы правительства. Однако здесь хочется отметить, что дело не только в этих «размытых» причинах, но и в том, что армянские власти умело играют на введённых Западом антироссийских санкциях, чтобы использовать это в интересах своей экономики, при этом не поддерживая санкции против России и пользуясь всеми благами двусторонних договоров.
Использованы фотографии:
flag-gimn.ru
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:36
    +2
    Пашинян рисует красивые цифры для армян smile... предстоит сдача Нагорного Карабаха...как то ему надо подсластить пилюлю армянскому народу.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:39
      0
      не парься никола,включи станок печатный как штаты...бери пример со "старшего брата".гы...
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:55
      0
      А как так получилось, что Карабах в СССР включили в Азербайджан, если там было преимущественно армянское население? Была ли в этом ошибка или недоразумение со стороны центральной власти в Москве и почему все 70 лет Советской власти этот вопрос практически не поднимался Армянской ССР? То же самое с Абхазией и разделением на две части осетин... Но ведь умела Советская власть придушить все поползновения местных нациков. Получается, всё зависит от силы государственной власти, когда даже противоестественные подарки, типа Крыма или Донбасса, не особо волновали людей.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:00
        0
        Там очень просто почему включили. По влиянию в стране, компартия АзССР была сильнее армянской. Поскольку никто не думал, что придётся резать друг друга независимыми государствами спустя время, на национальные вопросы никак не смотрели.
  2. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:42
    +3
    Пусть дальше вешает лапшу на уши.
    Экономика выросла из-за россиян, которые массово выезжали в Армению, либо в другие страны через Армению.

    Дальше такого роста уже не будет.
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 13:46
    +1
    За экономический рост пусть скажут спасибо покорителям верхнего ларса.
  4. Million
    Million Сегодня, 13:57
    0
    За счет некоторого количества Россиян,сбежавших от мобилизации.Либо врет Пашинян.