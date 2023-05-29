Глава МВД Ирана заявил, что недавний конфликт на границе с Афганистаном исчерпан

В субботу, 27 мая, вспыхнул очередной приграничный конфликт между Афганистаном и Ираном. Бойцы «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России*) атаковали иранский пропускной пункт Сасоли в районе Забуль.Стоит отметить, что подобные столкновения между странами уже давно не являются чем-то из ряда вон выходящим и наблюдаются десятилетиями. Основной причиной являются споры касательно водоснабжения приграничных районов и конфликты на этнической почве. Между тем с приходом к власти талибов* подобные инциденты участились и стали более масштабными.Что касается вышеупомянутой перестрелки, со слов главы МВД Ирана Ахмад Вахиди, конфликт на данный момент исчерпан. Чиновник заявил, что с представителями «Талибана» проведены переговоры и на данный момент никаких проблем нет, сообщает Mehr.В то же время, Вахиди напомнил, что Иран имеет право на воду из реки Хирманд. Поэтому, если плотины, расположенные на территории Афганистана, наполнены водой, то талибы должны предоставить «долю» Ирана. В том случае, если сооружения пусты, как и заявляется представителями «Талибана», то власти Афганистана должны предоставить доказательства. Для этого, со слов иранского министра, будет сформирована совместная мониторинговая комиссия.Стоит напомнить, что в ходе субботней перестрелки, погибли два иранских пограничника и были ранены двое мирных граждан Исламской Республики.