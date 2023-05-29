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Глава МВД Ирана заявил, что недавний конфликт на границе с Афганистаном исчерпан

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Глава МВД Ирана заявил, что недавний конфликт на границе с Афганистаном исчерпан

В субботу, 27 мая, вспыхнул очередной приграничный конфликт между Афганистаном и Ираном. Бойцы «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России*) атаковали иранский пропускной пункт Сасоли в районе Забуль.


Стоит отметить, что подобные столкновения между странами уже давно не являются чем-то из ряда вон выходящим и наблюдаются десятилетиями. Основной причиной являются споры касательно водоснабжения приграничных районов и конфликты на этнической почве. Между тем с приходом к власти талибов* подобные инциденты участились и стали более масштабными.

Что касается вышеупомянутой перестрелки, со слов главы МВД Ирана Ахмад Вахиди, конфликт на данный момент исчерпан. Чиновник заявил, что с представителями «Талибана» проведены переговоры и на данный момент никаких проблем нет, сообщает Mehr.

В то же время, Вахиди напомнил, что Иран имеет право на воду из реки Хирманд. Поэтому, если плотины, расположенные на территории Афганистана, наполнены водой, то талибы должны предоставить «долю» Ирана. В том случае, если сооружения пусты, как и заявляется представителями «Талибана», то власти Афганистана должны предоставить доказательства. Для этого, со слов иранского министра, будет сформирована совместная мониторинговая комиссия.

Стоит напомнить, что в ходе субботней перестрелки, погибли два иранских пограничника и были ранены двое мирных граждан Исламской Республики.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:07
    0
    Талибы доиграются. КСИР в отличие от нас, ответку быстро включит. И в первую очередь по центрам принятия решений, сначала в приграничной провинции. Не поймут, пойдут дальше.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Талибы доиграются. КСИР в отличие от нас, ответку быстро включит. И в первую очередь по центрам принятия решений, сначала в приграничной провинции. Не поймут, пойдут дальше.


      У КСИР вариантов против Талибов нет.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 13:28
        -1
        У обоих сторон вариантов нет...Восток дело тонкое.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    0
    конфликт на данный момент исчерпан.
    Вот и ладненько. Но, что-то подсказывает, что сегодня исчерпан, а завтра может и повториться.
  3. бухач
    бухач Сегодня, 13:22
    +1
    Войны за водные ресурсы в Средней Азии будут только набирать обороты,если не предпринимать необходимые меры в ходе переговоров,хотя ,честно говоря,непонятно как решать эту проблему,воды банально на всех не хватает,людей всё больше,следовательно и грязи от жизнедеятельности,плюс потепление с изменением климата и что с этим делать?Очередное великое переселение народов вырисовывается,по Европе да и по России заметно прибавилось выходцев из южных стран и,помимо всего прочего,нехватка воды в засушливых регионах тоже играет свою роль.У нас вон киргизы с узбеками и таджиками местами за воду бодаются.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:40
      0
      Как вариант для Азии:
      1. побольше высотных домов
      2.разделение бытовых отходов
      - органика в почву
      - канализация очищенная на орошение
      3. современные технологии АПК с целью минимизации потерь влаги
      Ну и в целом - поиск новых технологий (относительно дешевых) по замене отопления горячей (технической) водой.
      Теплые полы (электричество) не в счет - риски возгорания электропроводки со временем никто не отменял. Ремонт соседних квартир выйдет не в одну копеечку, как и сам ремонт квартиры.