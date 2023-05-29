Глава МВД Ирана заявил, что недавний конфликт на границе с Афганистаном исчерпан

В субботу, 27 мая, вспыхнул очередной приграничный конфликт между Афганистаном и Ираном. Бойцы «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России*) атаковали иранский пропускной пункт Сасоли в районе Забуль.
Стоит отметить, что подобные столкновения между странами уже давно не являются чем-то из ряда вон выходящим и наблюдаются десятилетиями. Основной причиной являются споры касательно водоснабжения приграничных районов и конфликты на этнической почве. Между тем с приходом к власти талибов* подобные инциденты участились и стали более масштабными.
Что касается вышеупомянутой перестрелки, со слов главы МВД Ирана Ахмад Вахиди, конфликт на данный момент исчерпан. Чиновник заявил, что с представителями «Талибана» проведены переговоры и на данный момент никаких проблем нет, сообщает Mehr.
В то же время, Вахиди напомнил, что Иран имеет право на воду из реки Хирманд. Поэтому, если плотины, расположенные на территории Афганистана, наполнены водой, то талибы должны предоставить «долю» Ирана. В том случае, если сооружения пусты, как и заявляется представителями «Талибана», то власти Афганистана должны предоставить доказательства. Для этого, со слов иранского министра, будет сформирована совместная мониторинговая комиссия.
Стоит напомнить, что в ходе субботней перестрелки, погибли два иранских пограничника и были ранены двое мирных граждан Исламской Республики.