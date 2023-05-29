Президента Украины срочно эвакуировали из-за взрывов в центре Киева

Президент Украины Владимир Зеленский был в срочном порядке эвакуирован в связи с прогремевшими в центре Киева взрывами. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.Первоначально в украинских СМИ появились сообщения о переводе Зеленского в специальное убежище, связанное с президентским офисом подземными коммуникациями. Затем стало известно, что на две специальные площадки в разных частях Киева подъехали одинаковые бронеавтомобили. То есть, Зеленского могут эвакуировать уже из самой украинской столицы, решив, что там ему находиться небезопасно.Два идентичных бронеавтомобиля могли потребоваться для того, чтобы запутать российскую разведку и не дать ей определить, в каком именно автомобиле будет ехать сам Зеленский.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 12 взрывах в центральных районах города. Интересно, что обычно удары ВС РФ не наносятся в дневное время суток. Но сейчас жители украинской столицы сообщают о дыме в районе аэропорта.Впрочем, нельзя исключать и версию о том, что украинский режим предпринимает какую-то масштабную провокацию со взрывами, чтобы добиться от Запада наращивания поставок систем противовоздушной обороны и передачи военных самолетов западного производства. Сейчас украинские СМИ из-за цензуры публикуют лишь отрывочную информацию, по которой не очень понятна вся полная картина происходящих сегодня в украинской столице событий.