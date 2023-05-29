Военное обозрение
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Президента Украины срочно эвакуировали из-за взрывов в центре Киева

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Президента Украины срочно эвакуировали из-за взрывов в центре Киева

Президент Украины Владимир Зеленский был в срочном порядке эвакуирован в связи с прогремевшими в центре Киева взрывами. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.


Первоначально в украинских СМИ появились сообщения о переводе Зеленского в специальное убежище, связанное с президентским офисом подземными коммуникациями. Затем стало известно, что на две специальные площадки в разных частях Киева подъехали одинаковые бронеавтомобили. То есть, Зеленского могут эвакуировать уже из самой украинской столицы, решив, что там ему находиться небезопасно.

Два идентичных бронеавтомобиля могли потребоваться для того, чтобы запутать российскую разведку и не дать ей определить, в каком именно автомобиле будет ехать сам Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 12 взрывах в центральных районах города. Интересно, что обычно удары ВС РФ не наносятся в дневное время суток. Но сейчас жители украинской столицы сообщают о дыме в районе аэропорта.

Впрочем, нельзя исключать и версию о том, что украинский режим предпринимает какую-то масштабную провокацию со взрывами, чтобы добиться от Запада наращивания поставок систем противовоздушной обороны и передачи военных самолетов западного производства. Сейчас украинские СМИ из-за цензуры публикуют лишь отрывочную информацию, по которой не очень понятна вся полная картина происходящих сегодня в украинской столице событий.
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30 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 12:25
    +16
    От расплаты не сбежишь твар ь. Рано или поздно всё равно достанем.....
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:29
      +4
      Так они авгиевы конюшни помыть хотят, а то страшно ему там было.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:37
      +13
      Это очень хорошо, что в Киеве забегали как тараканы. Такой режим напряжения нужно поддерживать регулярно, что бы жизнь мёдом не казалась, и туда не ездили париться разные засланцы.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:40
      +11
      Это хорошо, что клоуна эвакуировали.
      Нам ещё его судить в международном трибунале.
      Ведьмы не врут...
    4. Nikoha2010
      Nikoha2010 Сегодня, 13:09
      +5
      Берегут его, как газопровод. Наши же и берегут.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:28
    +2
    да в бункере отсидится.... затем опять левыми бортами круизить начнет....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:43
      0
      "Что-то я засиделся в Киеве" - протирая глаза ото сна и после бурной ночи с Мендель, подумал Зеленский.

      "Пора мне в путь в южном направлении, через землю обетованную, заехав в гости к родителям, а потом прошвырнуться этак по 20-30 странам Африки и под конец на виллу в Испанию к семье" - зажмурив глаза и мечтательно предаваясь предстоящему удовольствию потянулся он в постели.

      "Осталось только англосаксов или кого-нибудь из евросоюза развести на бесплатный лайнер и этим местным аборигенам с Украины поставить задачу на пару месяцев, чтобы утилизировались по максимуму" - сжав в зловещей ухмылки губы задумался он.

      Достав из прикроватной тумбочки пакетик любимого средства "для счастья и снятия напряжения" он с наслаждением просыпал "дорожку", с любовью обвёл её взглядом и вдул что есть силы в себя, закрыл глаза и вновь откинулся на подушку.

      "А, пропади оно всё, вместе с этим Куевом и щирыми украинцами, жизнь как никогда хороша и нужно получать от неё удовольствие" - уже в полусознание прилетела к нему мысль.

      Он уже начал проваливаться в нирвану, как откуда то издалека он услышал голос и почувствовал что земля уходит из под ног. Он медленно открыл глаза и сквозь пелену кайфа чей-то размытый силуэт несколько раз повторил "господин Президент, господин Президент, нас бомбят". "Да и пусть вас бомбят" - пронеслось у него в голове, "Так вам и надо, а мне не мешайте получать удовольствие". bully
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:29
    +6
    Будем надеяться, что Зеленский от страха нагадит на руку.
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:30
    +9
    Я счастлив когда по Киеву прилетает. А уж когда центр обрабатывают, тут уж повод для гуляний drinks А то повадились всякую западную шваль в Киев с визитами приглашать
  5. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 12:30
    +8
    Президент Украины обос цаный трус. Сбегать - это его сущность. Он и в начале СВО сбежал из Киева, и прятался неизвестно где.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:30
    +4
    Видно убежал как борзая, как черт орал сбивать все российские беспилотники и ракеты
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +4
    Не, он "умный", в бункере сидит, который при Союзе еще был построен с расчетом на ядрёный удар. А будет по улицам куралесить- попадет под свою ракету ПВО. Так что, крыса в норе,. тут только дустом....
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:35
    +2
    Куда хоть прилитело? Хотя может и не прилетело,эти могли и сами что нибудь шендарахнуть.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +1
    Президент Украины Владимир Зеленский был в срочном порядке эвакуирован в связи с прогремевшими в центре Киева взрывами.

    Вспомнил кадры с "эвакуацией" Саакашвили когда охрана якобы услышала подозрительный шум и вроде в небе. Но Зеленский выходит побогаче и значимее будет коль использовали несколько бронеавтомобилей. Посмотреть бы на его лицо в этот момент.
  10. Serg 122
    Serg 122 Сегодня, 12:45
    +3
    Если наши захотят - найдутся 2(две) ракеты, для 2х (обоих) автомобилей. Хотя думаю что он ВООБЩЕ никуда не поехал, слишком наглядно всё...
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:46
    0
    Сыпанули бы ему побольше наркоза, и вообще, пора переходить на более производительную анестезию. На топливе бы сэкономили.))))
  12. Imv
    Imv Сегодня, 12:51
    0
    А пока... «Газпром» в рамках контракта со стамбульским футбольным клубом «Бешикташ» заплатит ему €78 млн в ближайшие три года. Евро !!! Нормально так...
  13. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:53
    +5
    Зеленский испугался
    И начал вдруг орать –
    «Я вам не нанимался
    С Россией воевать!!!»
    Ему сказали Штаты,
    Ты прекрати свой торг…
    Иди скорей в солдаты –
    Раз в морг, так значит…
    В морг…
  14. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 12:53
    +1
    Сканил.., сучий потрох. Экстракцию провели, осталось провести кастрацию.
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:55
    +2
    Президента Украины срочно эвакуировали из-за взрывов в центре Киева
    сбежал, крыса
  16. usr01
    usr01 Сегодня, 12:59
    0
    бронеавтомобили.. бронеавтомобили..... катафалк пора подавать!!!! am
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:02
      -1
      два..... wassat ......................................................................................
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:01
    +1
    Бункерный бздед)))
    А куда эвакуировали-то? Везде ж взрывается

    Захистник... Короля заморского
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:02
      -1
      Цитата: Bingo
      А куда эвакуировали-то? Везде ж взрывается

      он сейчас очередное мировое турне устроит
  18. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:01
    0
    Тю , А шо такэ ? Шо засуетился кысиный порох зеля ? А як жеж нэ зламна нация ? А як жеж помощь от дяди Сэма ? Таки , шо не помогли тебе зеля омэриганькы ляши ? "— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

    Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

    — Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

    Андрий был безответен.

    — Так продать? продать веру? продать своих? помогли тебе ляхи ?
  19. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:03
    -8
    Президента Украины срочно эвакуировали из-за взрывов в центре Киева
    Надо же клоуна эвакуировали?!
    Украинцы выбрали себе в президенты клоуна, а нас хотят повара)
    И будет у них клоун, у нас повар.
    Но вот что то клоуна и повара роднит? bully
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: мерцание
      Украинцы выбрали себе в президенты клоуна, а нас хотят повара)

      А где это у Вас ? У ашдоди ? Чи у жмэринке , или у крижопели ? Провокационный ты наш ...
  20. sergej987
    sergej987 Сегодня, 13:14
    -1
    Из Голландии эвакуировали в Колумбию.
  21. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:28
    +1
    А чего так? ППО плохо работает? А чего год назад тогда в Киеве якобы сидел, а теперь сбежал?
  22. GAndr
    GAndr Сегодня, 13:28
    0
    Странные они.. запутать двумя автомобилями?:))) Мда... а почему не 12-ю?