«Очередной автогол Европы»: в итальянской прессе комментируют планируемые поставки истребителей F-16 Украине

В Вашингтоне уже принято принципиальное решение о начале поставок для нужд ВСУ истребителей F-16. При этом в качестве основного «донора» выступит Европа, а главным выгодоприобретателем станут США.
Как отмечается в итальянском издании Defense Analysis, в течение нескольких лет киевскому режиму могут быть переданы 100-110 единиц F-16 как минимум четырьмя странами НАТО (Бельгией, Нидерландами, Данией, Норвегией). Другие европейские страны, которые используют или получат F-16 (Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Болгария), могут предложить обучение лётчиков и техническую поддержку.
При этом основным полигоном для подготовки украинских экипажей хотят стать Канада и Британия, не имеющие на вооружении F-16. В итальянской прессе призывают правительство не медлить и бороться за право стать ведущим центром обучения лётчиков ВСУ, что позволит снимать «сливки» и компенсировать убытки, понесённые в результате поддержки Киева:
У Италии нет F-16, но она могла бы сыграть важную роль в учебном процессе, предложив курсы повышения квалификации на [итальянских] УТС M-346 Master. Эта машина может в будущем стать основным учебно-тренировочным самолетом ВВС Украины, гарантируя ВПК Италии заказы за счёт финансирования НАТО, ЕС и стран-доноров.
Автор указывает на то, что украинский конфликт и так стал «манной небесной» для американской оборонки, которая в результате истощения арсеналов стран ЕС развернула поставки своей продукции на европейский рынок. Но Соединённые Штаты продолжают собирать дивиденды, заставляя ряд государств Евросоюза передать истребители ВСУ.
Вашингтон не намерен поставлять Киеву самолеты из излишков ВВС США. При этом запасные части, вооружение и пакеты модернизации для старых F-16 европейских ВВС будут закупаться в США. А через несколько лет Украина, вероятно, присмотрится к новым версиям этого самолета, таким как Viper (если даже не F-35) для модернизации своего боевого парка. Европа и ее ВПК упустили возможность навязать Украине свои европейские самолеты – М-346, Typhoon или Rafale. Какую отдачу получает Европа за оказанную Киеву военную и экономическую помощь? Это очередной автогол Европы
- делает заключение автор, больше не ожидая прибылей для оборонки ЕС.