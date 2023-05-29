«Очередной автогол Европы»: в итальянской прессе комментируют планируемые поставки истребителей F-16 Украине

У Италии нет F-16, но она могла бы сыграть важную роль в учебном процессе, предложив курсы повышения квалификации на [итальянских] УТС M-346 Master. Эта машина может в будущем стать основным учебно-тренировочным самолетом ВВС Украины, гарантируя ВПК Италии заказы за счёт финансирования НАТО, ЕС и стран-доноров.

Вашингтон не намерен поставлять Киеву самолеты из излишков ВВС США. При этом запасные части, вооружение и пакеты модернизации для старых F-16 европейских ВВС будут закупаться в США. А через несколько лет Украина, вероятно, присмотрится к новым версиям этого самолета, таким как Viper (если даже не F-35) для модернизации своего боевого парка. Европа и ее ВПК упустили возможность навязать Украине свои европейские самолеты – М-346, Typhoon или Rafale. Какую отдачу получает Европа за оказанную Киеву военную и экономическую помощь? Это очередной автогол Европы

В Вашингтоне уже принято принципиальное решение о начале поставок для нужд ВСУ истребителей F-16. При этом в качестве основного «донора» выступит Европа, а главным выгодоприобретателем станут США.Как отмечается в итальянском издании Defense Analysis, в течение нескольких лет киевскому режиму могут быть переданы 100-110 единиц F-16 как минимум четырьмя странами НАТО (Бельгией, Нидерландами, Данией, Норвегией). Другие европейские страны, которые используют или получат F-16 (Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Болгария), могут предложить обучение лётчиков и техническую поддержку.При этом основным полигоном для подготовки украинских экипажей хотят стать Канада и Британия, не имеющие на вооружении F-16. В итальянской прессе призывают правительство не медлить и бороться за право стать ведущим центром обучения лётчиков ВСУ, что позволит снимать «сливки» и компенсировать убытки, понесённые в результате поддержки Киева:Автор указывает на то, что украинский конфликт и так стал «манной небесной» для американской оборонки, которая в результате истощения арсеналов стран ЕС развернула поставки своей продукции на европейский рынок. Но Соединённые Штаты продолжают собирать дивиденды, заставляя ряд государств Евросоюза передать истребители ВСУ.- делает заключение автор, больше не ожидая прибылей для оборонки ЕС.