Экс-министр обороны Армении описал день, когда был сбит российский военный вертолёт

Военнослужащие азербайджанской армии 9 ноября 2020 года ненамеренно нанесли удар по вертолету ВС России. А уже на следующий день Москва, Баку и Ереван подписали Трехстороннее соглашение о прекращении огня.Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, находящийся сейчас в тюремном заключении, сделал заявление, в котором описал день, когда ВС Азербайджана сбили российский военный вертолет.Он высказал свое видение тех событий в ответ на заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В нем он подчеркивает, что не стал подписывать 9 ноября 2020 года вариант соглашения, где упоминались так называемые «анклавы».Тоноян подтверждает этот факт, так как сам присутствовал на совещании, где Пашинян озвучил данную позицию и поручил донести ее до Москвы по линиям Минобороны, МИД и других ведомств.Незадолго до совещания в тот же вечер у него состоялся сложный телефонный разговор с министром обороны РФ Шойгу по поводу сбитого над Арменией российского военного вертолета. Вскоре выяснилось, что его сбили азербайджанцы, то есть вины Еревана в произошедшей трагедии не было.Тоноян находится в заключении, так как является фигурантом уголовного дела о закупках для ВС Армении некачественного вооружения. Вместе с ним под суд попали экс-начальник армянского Генштаба Артак Давтян и другие высокопоставленные военные.Давид Тоноян занимал должность министра обороны Армении в период с 2018 по 2020 год.