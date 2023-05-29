Трейдеры облигаций, похоже, скоро перестанут беспокоиться о том, что США не повысят свой лимит внешнего долга. В данный момент, владельцев ценных бумаг и лиц, занимающихся торговлей ими, больше озадачивает не то, как это повышение отразится для денежных рынках, а то, что может произойти с сектором ценных бумаг.Беспокойство вызывает то, что в ожидании предварительной сделки американское казначейство вскоре пополнит свой баланс наличности, продав до конца третьего квартала векселя, согласно последним оценкам, на сумму более 1 триллиона долларов. Наличный запас США в настоящее время составляет 39 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2017 года.Такие действия, вероятно, высосут значительный объем ликвидности с финансовых рынков. Это может усилить давление на финансовую систему США, которая все еще демонстрирует признаки напряжения после того, как несколько банков рухнули, а Федеральная резервная система повысила процентные ставки и сократила свой баланс. Соответственно, как считают эксперты, облегчение от повышения потолка долга США может оказаться недолгим.Поскольку Казначейство США конкурирует с банками за наличные деньги, кредиторы могут столкнуться с ростом краткосрочных ставок финансирования, что вынудит их увеличить стоимость заимствований, которые они налагают на предприятия и частные лица.Американские аналитики подсчитали, что это будет иметь такое же экономическое влияние, как и повышение процентной ставки на четверть пункта. А это, вероятно, произойдет, поскольку трейдеры уже предсказывают, что ФРС может поднять базовую ставку еще на 25 базисных пунктов уже к июлю. В таком случае и без того ставшие невероятно дорогими для простых американцев заимствования превратятся в попросту неподъёмные. Для малого бизнеса это тоже станет значительным ударом.Существует также потенциал, способный стимулировать дальнейший отток средств из банков, которые неохотно повышали ставки по депозитам, в фонды денежного рынка. Последние же, в свою очередь, инвестируют напрямую в казначейские векселя и другие краткосрочные инструменты с более высоким доходом.Спор об ограничении долга вызвал напряженность на рынках, поскольку инвесторы требуют более высокой доходности по ценным бумагам, которые должны быть погашены в ближайшее время. На одном из этапов прошлой недели ставки по инструментам с погашением в начале июня превышали 7%.По оценкам аналитиков, на начало первого летнего месяца, запас наличности США, или Общий счет казначейства, вырастет до 550 миллиардов долларов на конец июня и достигнет 600 миллиардов долларов через три месяца. Однако проблемы для американской экономики в том, что доллар США пусть и медленно, но утрачивает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Целый ряд стран мира договорился о взаимной торговле либо в китайских юанях, либо в национальных валютах. Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС. А учитывая торговлю стран, входящих в эту группу, такая валюта займёт как минимум 24% от объёмов всего мирового рынка. Соответственно, для доллара США это может стать как минимум крайне болезненным ударом, последствия которого новые повышения планки долга может и не «залечить».