Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент РФ подписал закон о выходе страны из ДОВСЕ

6
Президент РФ подписал закон о выходе страны из ДОВСЕ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации страной Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.


Денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан в городе Париже 19 ноября 1990 года

– следует из текста закона.

Ещё в минувшую среду Советом Федерации был одобрен соответствующий закон. Также, 10 мая, в связи с подготовкой руководства страны к расторжению данного документа, глава российского государства назначил замглавы МИД России Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в Госдуме вопроса о денонсации ДОВСЕ.

Комментируя причину выхода России из соглашения Рябков отметил, что документ больше не отвечает интересам безопасности нашей страны, принимая во внимание кардинально изменившуюся обстановку на международной арене. Вместе с тем, по словам российского дипломата, вместо того, чтобы чётко и добросовестно соблюдать положения соглашения, руководство НАТО посчитало более «целесообразным» продолжить свой путь дальнейшего расширения блока на восток с целью конфронтации с РФ.

Для справки: ДОВСЕ впервые был подписан в 1990 году, а уже спустя 9 лет в ходе проходящего в Стамбуле саммита ОБСЕ, стороны подписали обновлённый вариант договора. Однако страны НАТО так и не ратифицировали его адаптированную версию (ратифицирован он был лишь Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном). Аргументировали они тогда своё решение тем, что продолжают придерживаться изначальных положений документа от 1990 года, где речь шла о нормах обычных вооружений из расчёта баланса между Североатлантическим альянсом и Организацией Варшавского договора (ОВД). Все эти действия со стороны западных стран и вынудили Москву ввести мораторий на исполнение условий соглашения.

В 2015 году Россия приняла решение о приостановке своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, в результате чего начался процесс приостановки ею своего членства в договоре. С юридической же точки зрения, она по-прежнему продолжала оставаться в нём.

Соответственно, теперь Россия на законном основании получает возможность нарастить присутствие сил и средств на западных своих границах.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Stoler
    Stoler Сегодня, 13:13
    -3
    Ну какой своевременный ответ!! Прям "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"! laughing НАТО в шоке laughing laughing laughing
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:23
      -2
      Что есть то есть, ната в панике бежит, роняя это самое.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +7
    теперь Россия на законном основании получает возможность нарастить присутствие сил и средств на западных своих границах
    При расширении НАТО на Восток, начале украинского конфликта при полной поддержке НАТО мы к удивлению ждали законодательного акта со своей стороны, чтобы иметь возможность нарастить свои силы и средства на своих западных границах? Какие же мы законопослушные на международной арене и это приносит нам только неприятности и ущерб.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:29
      0
      Не только крайне законопослушные, но и неимоверно расторопные. recourse
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 13:33
        +3
        Цитата: al3x
        Не только крайне законопослушные, но и неимоверно расторопные. recourse

        И не только это...но и доверчивые и простодушные... как индейцы верящие ковбоям и джентльменам на слово.
        Итог закономерный...нас европейские цивилизаторы элементарно кинули как последних лохов.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:52
    +1
    Когда всё же начало подгорать, то стало доходить, что хозяева разлюбили своих холопов и могут публично наказать! И никакие чесно полученные капиталы не спасут. Только тогда зашевелились. Ох как нужны нам оказывается были все эти события