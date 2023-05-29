Президент РФ подписал закон о выходе страны из ДОВСЕ

Денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан в городе Париже 19 ноября 1990 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации страной Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.– следует из текста закона.Ещё в минувшую среду Советом Федерации был одобрен соответствующий закон. Также, 10 мая, в связи с подготовкой руководства страны к расторжению данного документа, глава российского государства назначил замглавы МИД России Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в Госдуме вопроса о денонсации ДОВСЕ.Комментируя причину выхода России из соглашения Рябков отметил, что документ больше не отвечает интересам безопасности нашей страны, принимая во внимание кардинально изменившуюся обстановку на международной арене. Вместе с тем, по словам российского дипломата, вместо того, чтобы чётко и добросовестно соблюдать положения соглашения, руководство НАТО посчитало более «целесообразным» продолжить свой путь дальнейшего расширения блока на восток с целью конфронтации с РФ.Для справки: ДОВСЕ впервые был подписан в 1990 году, а уже спустя 9 лет в ходе проходящего в Стамбуле саммита ОБСЕ, стороны подписали обновлённый вариант договора. Однако страны НАТО так и не ратифицировали его адаптированную версию (ратифицирован он был лишь Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном). Аргументировали они тогда своё решение тем, что продолжают придерживаться изначальных положений документа от 1990 года, где речь шла о нормах обычных вооружений из расчёта баланса между Североатлантическим альянсом и Организацией Варшавского договора (ОВД). Все эти действия со стороны западных стран и вынудили Москву ввести мораторий на исполнение условий соглашения.В 2015 году Россия приняла решение о приостановке своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, в результате чего начался процесс приостановки ею своего членства в договоре. С юридической же точки зрения, она по-прежнему продолжала оставаться в нём.Соответственно, теперь Россия на законном основании получает возможность нарастить присутствие сил и средств на западных своих границах.