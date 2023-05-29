Американский эксперт объяснил, почему Зеленский не решается объявлять контрнаступление

Анонсированное, а впоследствии и широко «распиаренное» киевскими властями, весеннее контрнаступление ВСУ постоянно откладывается. Данная ситуация серьезно «раздражает» западных партнеров Украины, которые буквально «заставляют» президента Зеленского бросить свою армию в решающий бой.Между тем последний всеми правдами и неправдами пытается «отодвинуть» начало операции, каждый раз находя для этого новый повод. В то же время американский журналист Стивен Брайен в своей недавней статье для Asia Times назвал причины, из-за которых украинский лидер не решается объявить о начале давно обещанного контрнаступления.По мнению эксперта, Зеленский понимает, что его армия по-прежнему полностью уступает ВС РФ в воздухе, что может сыграть ключевое значение в будущей кампании. Кроме того, высокотехнологичное западное вооружение может давать сбои под действием российских комплексов РЭБ.Но и это еще не все. Американский журналист ссылается на мнение других военных аналитиков, которые утверждают, что ВСУ сильно уступают ВС РФ по численности, а вооружение российской армии – более качественное и его значительно больше.Наконец, наиболее серьезным препятствием для объявления Зеленским контрнаступления, по мнению эксперта, является качество нынешних украинских войск. Все дело в том, что в своей будущей операции командование ВСУ планирует задействовать большое количество мобилизованных новобранцев. В связи с этим, как пишет Брайен, президента Украины могут одолевать сомнения по поводу боеспособности своей армии.