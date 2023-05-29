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Американский эксперт объяснил, почему Зеленский не решается объявлять контрнаступление

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Американский эксперт объяснил, почему Зеленский не решается объявлять контрнаступление

Анонсированное, а впоследствии и широко «распиаренное» киевскими властями, весеннее контрнаступление ВСУ постоянно откладывается. Данная ситуация серьезно «раздражает» западных партнеров Украины, которые буквально «заставляют» президента Зеленского бросить свою армию в решающий бой.


Между тем последний всеми правдами и неправдами пытается «отодвинуть» начало операции, каждый раз находя для этого новый повод. В то же время американский журналист Стивен Брайен в своей недавней статье для Asia Times назвал причины, из-за которых украинский лидер не решается объявить о начале давно обещанного контрнаступления.

По мнению эксперта, Зеленский понимает, что его армия по-прежнему полностью уступает ВС РФ в воздухе, что может сыграть ключевое значение в будущей кампании. Кроме того, высокотехнологичное западное вооружение может давать сбои под действием российских комплексов РЭБ.

Но и это еще не все. Американский журналист ссылается на мнение других военных аналитиков, которые утверждают, что ВСУ сильно уступают ВС РФ по численности, а вооружение российской армии – более качественное и его значительно больше.

Наконец, наиболее серьезным препятствием для объявления Зеленским контрнаступления, по мнению эксперта, является качество нынешних украинских войск. Все дело в том, что в своей будущей операции командование ВСУ планирует задействовать большое количество мобилизованных новобранцев. В связи с этим, как пишет Брайен, президента Украины могут одолевать сомнения по поводу боеспособности своей армии.
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14 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:22
    -3
    Потому как ссытся и глухой....
    Да застряли в попе брюки,
    И в мозгах сплошной отстой..... feel
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:23
    0
    Данная ситуация серьезно «раздражает» западных партнеров Украины, которые буквально «заставляют» президента Зеленского бросить свою армию в решающий бой.
    Зеленский конечно "отморозок", но он явно не самоубийца и прекрасно понимает, если в решающем бою украинская армия потерпит сокрушительное поражение, то ему конец, т.е. западные кураторы спишут его со счетов.
  3. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 13:23
    +1
    Наступление будет иметь успех либо если оно внезапное либо при численном перевесе. Видимо сейчас у ВСУ этого нет.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:30
      0
      Локально да, они легко найдут место и пройдут сколько то км, а в целом, толку не будет.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:45
      +1
      Анонсированное и распиаренное внезапное наступление? laughing
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:25
    0
    На самом деле Киевскому режиму совсем не жалко мобилизованных новобранцев , просто техника и вооружение, которое сосредотачивается на направлениях "контрнаступа " переодически рядятся с завидным постоянством и эффективностью. ВКС и ВМС России.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:30
      0
      Хлопцы могут банально закончиться...кладбища заполнены до отказа.
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:26
    +1
    Контранаступ, контранаступ…
    Как его давно все ждут,
    Ждут когда нацисты тупо
    В контранаступы попрут -
    И ширяясь для отваги
    Этим варевом своим,
    Будут гибнуть бедолаги,
    Превращаясь в прах и дым…
    А двухсотых и трехсотых
    Будет всех не сосчитать –
    Видно любит очень кто-то
    В «контранаступы» играть...
    Не дождётся мать «хероя»,
    Что попёрся на войну,
    Сгинет он на поле боя
    За шута, а не страну...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:33
    +1
    президента Украины могут одолевать сомнения по поводу боеспособности своей армии
    Может его и одолевают сомнения, но только до очередной "поправки организма". Как только "поправит" сразу становится бодрый, боевой, кураж так и прет. А укро пропаганда и западные кураторы не успевают "побеждать русских на поле боя". Очевидно, что нет на сегодня необходимых сил и средств для масштабного наступления, которое все уже устали ждать. Хватает только на отдельные попытки наступления небольшими подразделениями, обстрелов российской территории, проведению провокаций и диверсий.
  7. codetalker
    codetalker Сегодня, 13:35
    +4
    Удивительно, что у нас люди продолжают верить и тем самым участвовать в этой мистификации. Якобы Зеленский что-то там делает или не делает, что у него есть кураторы, которым он может сопротивляться. В то время, как в Киеве просто есть комплексная оккупационная администрация в виде посольств и спец центров некоторых западных государств, с ведущей ролью США. Зеленский - нанятый актёр на роль президента, он не принимает никакого участия в управлении. Он нужен только что бы «быдляк» не задавал вопросы. Точно такая же ситуация наблюдается и в сброде, который у нас в прессе называют ВСУ. Генералы НАТО управляют им во всех аспектах, украинское командование только переводит указания на украинский (и то не факт). По этому поводу уже было масса информации в прессе по всему миру.
    Забавно все это слушать... Запад требует, а Зеленский не торопится...
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:48
    0
    Геббельс-помойки не стесняются переводить стрелы на клоуна, за все уплочено. Ему устроили показательный чес с концертами в Европе и Японии, чтобы бравурно объявить, как он убедил увеличить поставки оружия, хотя катался он уже с готовым решением. Черти не могут без цирковых эффектов.
  9. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:51
    0
    Мне кажется, что тут нужно указать активные удары ракетами, БПЛА и планирующими бомбами за последние 3-4 недели.
    Сдаётся мне, что приличная часть припасов просто не доехала до линии фронта.

    И копить припасы для наступления Украине не так просто. Рано или поздно им придётся сделать рывок. Либо планомерно слить компанию и признать поражение из-за истощающихся ресурсов. Лето уже почти наступило, в запасе у ВСУ 3-5 месяцев для активных действий. Посмотрим.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:55
    0
    Американский эксперт, г - Брайен, повторяет то, что мы на В О талдычим уже полгода:"... наступление несёт огромные риски; потери будут большими, без господства в воздухе наступать " смерти подобно"
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:07
    0
    Данная ситуация серьезно «раздражает» западных партнеров Украины, которые буквально «заставляют» президента Зеленского бросить свою армию в решающий бой.
    Между тем последний всеми правдами и неправдами пытается «отодвинуть» начало операции, каждый раз находя для этого новый повод.

    what Ну если начали комментировать в стихотворной форме, некоторые строки из "Сказа про Федота-стрельца, удалого молодца" могут быть в масть. wink

    "Что невесел, генерал?
    Али корью захворал,
    Али брагою опился,
    Али в карты проиграл?

    Али служба не мила,
    Али армия мала,
    Али в пушке обнаружил
    Повреждение ствола?

    Докладай без всяких врак,
    Почему на сердце мрак,-
    Я желаю знать подробно,
    Кто, куда, чаво и как!.."

    /Л.А. Филатов/