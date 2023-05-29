Президент Молдавии выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия России

Президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия, деятельность которого будет направлена против России. С таким заявлением глава молдавского государства выступила сегодня на брифинге.
В соответствии с конституционными полномочиями в области обороны и национальной безопасности, предложу парламенту учредить национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под названием «Патриот»
– отметила молдавский лидер.
В то же время, добавила Санду, основная задача данного ведомства будет заключаться в обеспечении защиты граждан республики от воздействия информационных манипуляций, а также борьбой с дезинформацией на национальном уровне. По её словам, именно таким образом можно будет обезопасить молдавское общество от информационных атак, к которым, как утверждает она, якобы причастна Москва.
Вместе с тем молдавский президент обратила внимание и на «подрывную деятельность» отдельных лиц и групп, которые занимаются выпуском фейковых новостей с тем, чтобы сбить страну с её европейского курса. Она назвала этих людей «предателями».
Напомним, что недружественные шаги по отношению к России, равно как и усиление антироссийской риторики, стали атрибутами внешней политики парламентского большинства от правящей партии «Действие и солидарность», частью которой также является действующий президент республики. Так, официальный Кишинёв уже неоднократно обрушивался с обвинениями в адрес Москвы, якобы в её причастности к дестабилизации ситуации в регионе. Под этим ложным предлогом, власти страны отозвали лицензии у 6 русскоязычных телеканалов, арестовали десятки людей, решительно выступающих против политики, проводимой молдавским кабмином. Более того, в Молдове уже была официально запущена новая гражданская миссия ЕС, цель которой – «противодействовать угрозам извне», хотя на самом деле её деятельность направлена на тотальный контроль Брюсселя над республикой, а может и на ликвидацию её государственности?
Как заявлял ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин, ЕС, таким образом, намерен настроить Кишинёв на конфронтацию с Москвой. Да и ситуация как с поставками западных вооружений Молдавии, так и с участившимися учениями, проводимыми совместно с с её западными «партнёрами», мягко говоря, вызывает ряд вопросов.