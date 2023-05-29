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Президент Молдавии выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия России

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Президент Молдавии выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия России

Президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия, деятельность которого будет направлена против России. С таким заявлением глава молдавского государства выступила сегодня на брифинге.


В соответствии с конституционными полномочиями в области обороны и национальной безопасности, предложу парламенту учредить национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под названием «Патриот»

– отметила молдавский лидер.

В то же время, добавила Санду, основная задача данного ведомства будет заключаться в обеспечении защиты граждан республики от воздействия информационных манипуляций, а также борьбой с дезинформацией на национальном уровне. По её словам, именно таким образом можно будет обезопасить молдавское общество от информационных атак, к которым, как утверждает она, якобы причастна Москва.

Вместе с тем молдавский президент обратила внимание и на «подрывную деятельность» отдельных лиц и групп, которые занимаются выпуском фейковых новостей с тем, чтобы сбить страну с её европейского курса. Она назвала этих людей «предателями».

Напомним, что недружественные шаги по отношению к России, равно как и усиление антироссийской риторики, стали атрибутами внешней политики парламентского большинства от правящей партии «Действие и солидарность», частью которой также является действующий президент республики. Так, официальный Кишинёв уже неоднократно обрушивался с обвинениями в адрес Москвы, якобы в её причастности к дестабилизации ситуации в регионе. Под этим ложным предлогом, власти страны отозвали лицензии у 6 русскоязычных телеканалов, арестовали десятки людей, решительно выступающих против политики, проводимой молдавским кабмином. Более того, в Молдове уже была официально запущена новая гражданская миссия ЕС, цель которой – «противодействовать угрозам извне», хотя на самом деле её деятельность направлена на тотальный контроль Брюсселя над республикой, а может и на ликвидацию её государственности?

Как заявлял ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин, ЕС, таким образом, намерен настроить Кишинёв на конфронтацию с Москвой. Да и ситуация как с поставками западных вооружений Молдавии, так и с участившимися учениями, проводимыми совместно с с её западными «партнёрами», мягко говоря, вызывает ряд вопросов.
Использованы фотографии:
Соцсети/Санду
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10 комментариев
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  1. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:44
    +1
    Санду - сильный и циничный политик. И наш противник.
    Тем приятнее было бы окунуть её в лужу в ближайшие годы.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:51
      +1
      А этот центр будет бороться с самой Санду? И протеводействовать ее лжи и пропаганде, если през выступает за интересы чужей страны, то как ее можно назвать?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:46
    +1
    Европейский курс Молдавии это курс на русофобию...проверено по Украине.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:47
    0
    Вот как им без России жить? belay комиссии, цельные центры по нам создают.... wassat
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:52
    0
    Молдованам бы, "мозг включить", и "проводить" мадам Санду до румынской границы и, обязательно, проследить, чтобы молдавскую казну не увезла в Румынию....
  5. Million
    Million Сегодня, 13:56
    0
    Даже какую то Молдавия наши власти на место не могут поставить.
    Чем они там в Москве вообще занимаются?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:01
    0
    учреждении в республике центра информационного противодействия России
    И эта, которая то ли президент, то ли погулять вышла и случайно пересекла румынско-молдавскую границу, а ей тут оказались на удивление рады, всерьез решила противодействовать России. То денег заплатить на газ нету, а тут целый центр решила учредить.
    ЕС, таким образом, намерен настроить Кишинёв на конфронтацию с Москвой.
    Во главе с Санду и ее премьером больших усилий ЕС прилагать не придется.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:02
    +1
    О, румыны в молдавии хотят тоже обзавестись ципсо на укропский манер и начать "бороться" с россией с помощью собственной "службы безопасности сбербанка"!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:09
    0
    Цитата: Brain_
    Санду - сильный и циничный политик
    Циничный и прозападный до корней волос - ДА, но сильный там и рядом не стояло.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:10
    0
    Президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением об учреждении в республике центра информационного противодействия, деятельность которого будет направлена против России.


    Сколько можно России "плевать самой в себя"?