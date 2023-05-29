Военное обозрение
Войти Регистрация

Французский военный эксперт назвал условием разрешения украинского конфликта уход покровителей президента Украины на Западе

4
Французский военный эксперт назвал условием разрешения украинского конфликта уход покровителей президента Украины на Западе

Прекращение вооруженного конфликта на Украине может последовать в том случае, если действующий украинский президент Владимир Зеленский и его западные покровители уйдут с занимаемых должностей. Об этом заявил французский военный эксперт, генерал французской армии в отставке, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol.


Как отметил аналитик, мир вряд ли будет достигнут до 2024 года. Делаварде связал перспективы урегулирования конфликта с результатами президентских выборов в США. В ноябре 2024 года, когда в США состоятся выборы, появится «свет в конце туннеля», отметил французский эксперт.

Как отметил отставной генерал, Россия сделала правильную ставку на противостояние с «коллективным Западом». Спешить России некуда, а события в остальном мире лишь демонстрируют эффективность ее выбора. Ведь конфликт на Украине стал частью глобальной борьбы против западного доминирования. Россия достигает в этой борьбе успеха, а Запад неуклонно слабеет.

Время работает на нее. С каждым днем Запад становится всё слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России

- подчеркнул Делаварде.

Аналитик также отметил, что даже если США или страны Европы передадут Украине истребители F-16, это не приведет к масштабному перелому ситуации на фронте. Он назвал самолеты устаревшими, отметив, что их передача Вашингтоном скорее будет продиктована информационными, а не военными соображениями. США попытаются таким образом перебить информационный эффект от взятия российскими войсками Артемовска.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:42
    -3
    Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
    Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
  2. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:47
    0
    что даже если США или страны Европы передадут Украине истребители F-16, это не приведет к масштабному перелому ситуации на фронте. Он назвал самолеты устаревшими


    Это всё равно приличный самолёт, который позволит производить пуски ракет.
    И это в любом случае лучше, чем не иметь авиации вообще.

    Ну и не надо забывать, что этих самолётов выпущено много, а значит, что снабжать их запчастями сравнительно просто.
  3. okean969
    okean969 Сегодня, 13:58
    0
    Самолёт, не танк, его стоимость на порядок больше, добавьте у этому сложность обслуживания, не один ряд баксов вырисовывается.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:05
    0
    В случае победы Слонов нацисткий режим iudea Зеленского падёт: он и его подельники во власти повторят судьбу aeternus iudeaus, Agosphere.