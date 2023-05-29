Время работает на нее. С каждым днем Запад становится всё слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России

Прекращение вооруженного конфликта на Украине может последовать в том случае, если действующий украинский президент Владимир Зеленский и его западные покровители уйдут с занимаемых должностей. Об этом заявил французский военный эксперт, генерал французской армии в отставке, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol.Как отметил аналитик, мир вряд ли будет достигнут до 2024 года. Делаварде связал перспективы урегулирования конфликта с результатами президентских выборов в США. В ноябре 2024 года, когда в США состоятся выборы, появится «свет в конце туннеля», отметил французский эксперт.Как отметил отставной генерал, Россия сделала правильную ставку на противостояние с «коллективным Западом». Спешить России некуда, а события в остальном мире лишь демонстрируют эффективность ее выбора. Ведь конфликт на Украине стал частью глобальной борьбы против западного доминирования. Россия достигает в этой борьбе успеха, а Запад неуклонно слабеет.- подчеркнул Делаварде.Аналитик также отметил, что даже если США или страны Европы передадут Украине истребители F-16, это не приведет к масштабному перелому ситуации на фронте. Он назвал самолеты устаревшими, отметив, что их передача Вашингтоном скорее будет продиктована информационными, а не военными соображениями. США попытаются таким образом перебить информационный эффект от взятия российскими войсками Артемовска.