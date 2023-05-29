Украинское формирование не смогло осуществить задачу по захвату поселка Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщил местный политик Владимир Рогов.
По словам Рогова, эта попытка вторжения в населенный пункт была не первым подобным случаем на данном участке Запорожского направления. Украинские формирования сейчас пытаются создавать «иллюзию присутствия». Делается это, отметил Рогов, для того, чтобы российская армия оттянула больше сил на данное направление.
Российская военная разведка, которая обладает хорошими средствами наблюдения, беспилотной авиацией, видит любые перемещения формирований ВСУ и оперативно пресекает попытки вторжения в населенные пункты, отмечает Рогов.
Напомним, что на Запорожском направлении украинские формирования демонстрируют высокую активность, но они не могут преодолеть выстроенные российскими войсками рубежи обороны.
Ранее временно исполняющий обязанности главы российской Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о концентрации крупного контингента ВСУ на оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области. Однако контрнаступление на Запорожском направлении вплоть до настоящего времени так и не состоялось. Российская армия оперативно реагирует и на обстрелы украинскими формированиями Энергодара с находящейся в этом городе Запорожской атомной электростанцией.