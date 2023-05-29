Превращённый в «пресс-секретарский» аккаунт Залужного в сети сообщил об «11-ти сбитых ракетах «Искандер»

Киевский регион был атакован с северного направления баллистическими и крылатыми ракетами. Все цели уничтожены.

Украинский главком Залужный теперь выставляется киевским режимом в виде в большей степени не командующего армией, а пресс-секретаря. По крайней мере, так теперь воспринимается аккаунт этого человека.Не имея возможности демонстрировать реальную активность генерала, киевский режим продолжает показывать в большей степени активность «текстовую» от имени якобы Валерия Залужного. Примером тому могут служить участившиеся публикации на странице главкома ВСУ в социальных сетях, где он «рассказывает» о том, «сколько российских ракет летело и сколько из них было сбито». Сам этот факт уже вызывает значительные вопросы, потому что ранее Залужный был занят совершенно иными темами и иной деятельностью.В сегодняшней сводке от имени главкома ВСУ сообщается о том, что в ходе дневной атаки по объектам на территории Украины «Россией было выпущено 11 ракет «Искандер-К» и «Искандер-М» (воздушного и наземного базирования соответственно).Пост от имени В.Залужного в украинском сегменте сети:Только человек, публикующий эту информацию от имени Залужного, говоря об «уничтожении всех выпущенных ракет», ничего не говорит о том, с каким неистовством сегодня украинские политики требовали от киевлян прекратить демонстрацию кадров взрывов и пожаров в украинской столице. Если все без исключения ракеты были сбиты украинской системой ПВО, то стоит ли украинским чиновникам беспокоиться о каких-то кадрах от местных жителей?