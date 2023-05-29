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Превращённый в «пресс-секретарский» аккаунт Залужного в сети сообщил об «11-ти сбитых ракетах «Искандер»

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Превращённый в «пресс-секретарский» аккаунт Залужного в сети сообщил об «11-ти сбитых ракетах «Искандер»

Украинский главком Залужный теперь выставляется киевским режимом в виде в большей степени не командующего армией, а пресс-секретаря. По крайней мере, так теперь воспринимается аккаунт этого человека.


Не имея возможности демонстрировать реальную активность генерала, киевский режим продолжает показывать в большей степени активность «текстовую» от имени якобы Валерия Залужного. Примером тому могут служить участившиеся публикации на странице главкома ВСУ в социальных сетях, где он «рассказывает» о том, «сколько российских ракет летело и сколько из них было сбито». Сам этот факт уже вызывает значительные вопросы, потому что ранее Залужный был занят совершенно иными темами и иной деятельностью.

В сегодняшней сводке от имени главкома ВСУ сообщается о том, что в ходе дневной атаки по объектам на территории Украины «Россией было выпущено 11 ракет «Искандер-К» и «Искандер-М» (воздушного и наземного базирования соответственно).

Пост от имени В.Залужного в украинском сегменте сети:

Киевский регион был атакован с северного направления баллистическими и крылатыми ракетами. Все цели уничтожены.



Только человек, публикующий эту информацию от имени Залужного, говоря об «уничтожении всех выпущенных ракет», ничего не говорит о том, с каким неистовством сегодня украинские политики требовали от киевлян прекратить демонстрацию кадров взрывов и пожаров в украинской столице. Если все без исключения ракеты были сбиты украинской системой ПВО, то стоит ли украинским чиновникам беспокоиться о каких-то кадрах от местных жителей?
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:22
    +5
    Старые песни о главном, часть уже даже и не знаю какая, ракеты сбиты, Герани уничтоженны что взрывается на земле, загадка!!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:32
      +4
      Це не вибухи - це могучи збройны силы шагають воювати, вин йих салютом и проважае.... wassat

      зы а вибрация земли - от перемещения новой грозной техники ВСУ. yes (с) Кличко

      зы сарказм! а то счас накинутся. smile
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 14:47
        +6
        Xoxлы такие большие, а в сказки верят как маленькие...
        Есть тут у меня сказочка похожая на эту xoxляцкую xрень:
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:49
          +1
          wassat wassat
          Жэээсть.... Но ведь как жизненно.... lol
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 15:01
        0
        В отличие от целенаправленных и эффективных массированных, ракетно - бомбовых ударов ВС России, интенсивно - хаотичные обстрелы киевскими бандеро - нациками, приграничных районов России (по принципу, - "докуда, пока достать ещё можем"...), напоминают, по сути и форме, действия Третьего Рейха, который вплоть до последних недель войны интенсивно, но в плане нанесения военного ущерба безрезультатно, обстреливал Острова ОТР ФАУ-1 и ФАУ-2...

        "Палили" часто, шумно и массированно... Иногда, даже попадали по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению островов. Которое, тем более на этой фазе военных действий, от этих обстрелов, только укреплялось в необходимости "добить до конца" гитлеровскую шарагу...

        А вовсе не в желании "склонить" правящий режим на Островах, к сепаратных переговорам с нацистами... На что, в контексте России, похоже, ещё питают надежды забугорные хозяева клоунской команды киевского шапито...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:54
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Герани уничтоженны что взрывается на земле, загадка!!!!

      Лето жарко, как и раньше, на Украине начали взрываться кондиционеры.
      Даже брехать не научились, все по методичке из Госдепа.
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:30
    +4
    wassat 11 сбитых искандеров wassat и три импортных магнитофона...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:57
      -1
      Цитата: igorbrsv
      11 сбитых искандеров и три импортных магнитофона...

      ... и один главком Валерик в коме с черепно-мозговой.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:32
    +3
    А что же тогда взрывалось в Киеве.Неужели банки с огурцами?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:35
      +1
      Консервированные помидоры. Переконсервировали. Жонка Зели подтвердила. Огурчики это святое - сало, горилку закусить. laughing Вот ещё, огурчики на москальски ракеты тратить.... lol
  4. HAM
    HAM Сегодня, 14:33
    +2
    "Умер бедный Хаем,никем не замечаем....
    А жена рожает каждый год..." (Одесский фольклор )
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:33
    0
    Не секрет, что Искандер (как и Кинжал, кстати) при подлете отстреливает имитаторы, малоотличимые локаторами от оригиналов. Вот об их уничтожении и сообщают. Почти правда, но есть нюансы laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:34
    +1
    Все цели уничтожены.
    Сбили 11 крылатых ракет, а 12 взрывов в Киеве и его окрестностях это наверное дети пиротехникой баловались? Ну сколько говорить, что научитесь дебет с кредитом сводить, чтобы вранье выглядело более правдоподобным.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:42
      0
      У шароварных калькулятор системы Винни-Пуха. Пятачок, нам подарили 13 яблок, напополам, я свою половину - 10 яблок уже забрал.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:36
    -2
    Ну в США дед на перфокартах - это понятно. Но в ВСУ виртуальный ганьбарал на педальном приводе и с ампутированым вследствие ранения мозгом... Хотя не, как раз это вообще не удивительно
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:38
      0
      В ВСУ ампутация мозга или его части за негодность у службе не считается.
  8. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 14:37
    0
    Так вот куда оказывается, запущенные Пэтриотом ракеты делись.
  9. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 14:48
    -1
    Внешний вид, глупая улыбка и "коза" зрителям, на последнем видео с Залужным, указывает на то что по бестолковке он получил как минимум... Так выглядят люди после трепанации черепа, контузии, инсульта или даже комы...
  10. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:51
    +1
    Кто-нибудь может пояснить эту фразу
    Россией было выпущено 11 ракет «Искандер-К» и «Искандер-М» (воздушного и наземного базирования соответственно)

    ?
    Какие Искандеры-К воздушного базирования? negative
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:54
      0
      Да забейте - что теперь, на всю хохлоересь нервы свои тратить???
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 15:01
        0
        Да забейте - что теперь, на всю хохлоересь нервы свои тратить???

        Это (то, что в скобках) отсебятина ньюсмейкера сайта ВО.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:53
    +2
    По итогам ракетных ударов : Всего было выпущено 12 ракет. Предположительно была уничтожена 2-я из трех систем "Пэтриот", якобы прикрывающих Киев с воздуха. Система находилась в районе аэропорта Жуляны. Уничтожена база запуска БПЛА . Уничтожены места расположения личного состава ВСУ, а также скопления техники. Украинское ПВО работало прямо над головами киевлян, осколки от 6-ти ракет украинского ПВО упали в городе. В Оболонском,Деснянском и Днепровском районах.
  12. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:59
    0
    11 сбили, минимум 12 из них долетело. У них там совсем плохо с бухгалтерами.)))
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:02
    0
    Залужный тапком сбил 11 ракет «Искандер-К» и «Искандер-М» ,а хваленый американский ЗРК Patriot ни одного.
    Вот и мораль - патриоты Украины, покупайте тапки у Залужного !!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      0
      И могучий же у Залужного тапок.... lol
      ---------------------------
  14. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:08
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По итогам ракетных ударов : Всего было выпущено 12 ракет. Предположительно была уничтожена 2-я из трех систем "Пэтриот", якобы прикрывающих Киев с воздуха. Система находилась в районе аэропорта Жуляны. Уничтожена база запуска БПЛА . Уничтожены места расположения личного состава ВСУ, а также скопления техники. Украинское ПВО работало прямо над головами киевлян, осколки от 6-ти ракет украинского ПВО упали в городе. В Оболонском,Деснянском и Днепровском районах.

    Скопления техники))) Это мощное заявление))), а с Пэтриотами нужно поаккуратнее, а то будет как с Су-24, их уже минимум 2 раза все уничтожили, а они воскресли и ну Штормами пулять