ОЭЗ «Алабуга»: работа в условиях санкций

Особая экономическая зона «Алабуга», расположенная под Елабугой (Татарстан) и функционирующая с 2006 года, на данный момент включает в себя 33 действующих предприятия. При этом как сообщается, данная ОЭЗ в дальнейшем будет расширяться и уже сейчас на стадии планирования находятся около двух десятков проектов.Стоит напомнить, что особыми экономическими зонами принято называть территории какого-либо государства, на которых действуют особое законодательство, предоставляющее инвесторам и предпринимателям множество преимуществ. Например, беспошлинный ввоз/вывоз продукции, налоговые послабления, субсидии, а также юридические гарантии сохранности инвестиций.В России существует два вида ОЭЗ: промышленно-производственные и технико-внедренческие. «Алабуга» относится к первому виду. На ее территории, которая составляет порядка 4000 Га, располагаются производство МДФ плит, технических газов, листового и автомобильного стекла, карбонового волокна, кормов для животных и многое другое. По данным из открытых источников, совокупная выручка резидентов «Алабуги» в 2021 году составила 135,5 млрд рублей.В то же время, с учетом того, что для производства тех или иных товаров на территории «Алабуги» в большинстве своем используется иностранное оборудование, возникает вопрос влияния беспрецедентных западных санкций на функционирование данной ОЭЗ.В целом, со слов руководства «Алабуги», проблем с обслуживанием зарубежного оборудования на данный момент не наблюдается. Большая часть техники произведена в Китае, поэтому трудностей с запасными частями и расходными материалами не возникает.ОЭЗ в Татарстане продолжает функционировать и развиваться, подстраиваясь под современные реалии. При этом некоторые эксперты считают, что подобные зоны на территории России, конечно, не являются «панацеей», которая спасет от всех экономических бед, но могут внести свой вклад в поддержку отечественного производителя путем предоставления финансовой, инженерной, промышленной, социальной и образовательной поддержки.О том, что представляет собой «Алабуга»: