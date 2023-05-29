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Лавров: При отсутствии изменений Москва будет исходить из того, что зерновая сделка больше не функционирует

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Лавров: При отсутствии изменений Москва будет исходить из того, что зерновая сделка больше не функционирует

Дискуссии вокруг сделки по экспорту украинского зерна, заключенной в июне прошлого года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, продолжаются. В Москве не раз заявляли, что условия соглашения либо нарушаются, либо не выполняются.


Очередной раз о целесообразности для России сохранения зерновой сделки высказался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, если ситуация вокруг этого соглашения так и не изменится в лучшую сторону, Москва будет считать, что она более не функционирует. Министр иностранных дел добавил, что пока перспектив, указывающих на возможный прогресс в реализации зерновой сделки, не видит.

Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (сделка) больше не функционирует

- заявил глава МИД РФ.

Одни из пунктов черноморского зернового соглашения касались среди прочего того, чтобы Россия могла беспрепятственно реализовывать и свою сельхозпродукцию и удобрения. Однако в Москве недовольны тем, что уже почти год соглашение выполняется лишь в той части, что выгодно Западу и Киеву – экспорт украинского зерна.

Напомним, что сделка была продлена до 17 июля. Дальнейшее ее продление будет под большим вопросом, если не последуют очередные заявления из серии «продлим ещё на два месяца, но теперь уж точно в последний раз».
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 16:09
        0
        Ну всё, Эрдогана переизбрали, можно ставить точку на этом позорище под названием "зерновая сделка"!
        Руки у нас развязаны.
        Раджеп пусть празднует победу и наслаждается властью, а наша задача- обнулить Одесские портовые сооружения и причалы. Разрушить логистические и складские центры на базе портовой инфраструктуры этого города.
        Аннигилировать всю западную технику на этих складах.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:44
    +1
    Вот зачем очередной раз "надувать щеки"? Сначала сделай, потом уж говори. Когда то с Китая все в мире ржали с его "101 предупреждением"...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:47
      +1
      Если память не врёт, наши ещё в том году грозились прекратить "безопасное судоходство", на что турки ответили "мы и сами сможем водить украинские корабли", после чего всё стало как стало.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:53
        +1
        Ну так не можешь (не хочешь) сделать, зачем тогда грозиться? Ни что так не бьёт по авторитету государства, как пустозвонство должностных лиц страны.
  4. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 15:44
    0
    Неужели во власти и правда до сих пор думают что нам дадут продавать свою продукцию в рамках этой сделки?,они там или совсем глупые или наивные. Вся страна понимает, а они все верят и ждут доброй воли врагов.
  5. Комментарий был удален.
  6. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 15:49
    +2
    Ну, какбэ Эрдогана избрали - сделко - досвидос...
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 15:51
    -2
    "Друг и товарищ" Эрдоган переизбран и теперь этот "цирк" можно ЗАКРЫВАТЬ
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:56
    0
    Ну как и следовало ожидать - Эрдогана спасли - можно и даже нужно - отменять
  9. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 16:01
    0
    До тех пор пока не принято официальное решение, и приняты меры по предотвращению поставок зерна это просто слова высокопоставленного чиновника, а не позиция государства.
  10. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 16:01
    0
    "...уже почти год соглашение выполняется лишь в той части, что выгодно Западу и Киеву – экспорт украинского зерна...."©. ...Штирлиц насторожился..©
  11. JD1979
    JD1979 Сегодня, 16:05
    0
    Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (сделка) больше не функционирует

    Эта сказка хороша начинай сначала.
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:09
    0
    да ладно, верить министру озабоченностей это себя не уважать, кремлевские продажные шкуры продлят все что надо и не раз