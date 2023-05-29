Лавров: При отсутствии изменений Москва будет исходить из того, что зерновая сделка больше не функционирует

Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (сделка) больше не функционирует

Дискуссии вокруг сделки по экспорту украинского зерна, заключенной в июне прошлого года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, продолжаются. В Москве не раз заявляли, что условия соглашения либо нарушаются, либо не выполняются.Очередной раз о целесообразности для России сохранения зерновой сделки высказался глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, если ситуация вокруг этого соглашения так и не изменится в лучшую сторону, Москва будет считать, что она более не функционирует. Министр иностранных дел добавил, что пока перспектив, указывающих на возможный прогресс в реализации зерновой сделки, не видит.- заявил глава МИД РФ.Одни из пунктов черноморского зернового соглашения касались среди прочего того, чтобы Россия могла беспрепятственно реализовывать и свою сельхозпродукцию и удобрения. Однако в Москве недовольны тем, что уже почти год соглашение выполняется лишь в той части, что выгодно Западу и Киеву – экспорт украинского зерна.Напомним, что сделка была продлена до 17 июля. Дальнейшее ее продление будет под большим вопросом, если не последуют очередные заявления из серии «продлим ещё на два месяца, но теперь уж точно в последний раз».